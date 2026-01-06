ChatGPT zguduie piața: telefoanele mobile se vor scumpi în 2026. Care este motivul?

Newsweek.ro, 6 ianuarie 2026 14:20

Oricine dorește să cumpere un telefon mobil nou ar trebui să se aștepte la prețuri mai mari. Motivul...

Acum 5 minute
14:40
Există un vaccin pentru infecțiile urinare. Cât de eficiente sunt și ce țară face cercetări? Newsweek.ro
Infecțiile recurente ale vezicii urinare sunt supărătoare și dureroase – antibioticele adesea nu ofe...
Acum 15 minute
14:30
VIDEO De ce apar problemele de creștere în înălțime la copii. Când trebuie să mergi la endocrinolog Newsweek.ro
Mulți părinți nu știu că medicul endocrinolog îi poate ajuta în cazul în care copiii au probleme de ...
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:10
Ce se întâmplă în creier atunci când bei bere fără alcool? Explicația pentru schimbarea comportamentului Newsweek.ro
Consumul de bere fără alcool nu te restricționează de la nicio activitate. Nu influențează reflexele...
13:50
Ceața paralizează traficul aerian la Iași: două zboruri redirecționate și unul anulat Newsweek.ro
Traficul aerian pe Aeroportul din Iaşi este afectat marţi din cauza ceţii, două avioane fiind redire...
Acum 2 ore
13:40
Hunedoara: sute de oameni din comuna Vețel, izolați din cauza nămeților care blochează drumurile Newsweek.ro
Situație dramatică în Hunedoara, unde câteva sute de oameni din comuna Vețel continuă să fie izolați...
13:10
O echipă coreeană a creat o pulbere care oprește hemoragiile severe într-o secundă Newsweek.ro
În urgenţele medicale, hemoragia severă este una dintre situaţiile în care intervenţia rapidă face d...
13:10
Autostrada Unirii A8 ajunge în Republica Moldova: licitație lansată pentru ultimul lot peste Prut Newsweek.ro
Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot aferent tronsonului Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni,...
12:50
Dirijorul de origine rusă Semyon Bychkov îi va succeda lui Gustavo Dudamel la Opera din Paris Newsweek.ro
Semyon Bychkov, dirijor de origine rusă naturalizat american, fost director muzical al Orchestrei di...
Acum 4 ore
12:40
Trump, pe urmele lui Putin: „Nimeni nu s-ar lupta cu SUA pentru Groenlanda”. NATO, la un pas de implozie Newsweek.ro
Administrația Trump amenință tot mai deschis intenția de a controla Groenlanda, teritoriu autonom di...
12:40
Ursula von der Leyen răspunde solicitării ca România să găzduiască Hubul European de Securitate Newsweek.ro
Preşedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a răspuns solicitării europarlamentarului Victor...
12:20
Autoturism răsturnat în albia râului Bistrița, la Vatra Dornei. Doi adulți și patru copii, la spital Newsweek.ro
Un autoturism a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în munic...
12:10
Sărbătoare 7 ianuarie. Sfântul Ioan Botezătorul. Ce să faci în această zi, ca să îți meargă bine tot anul Newsweek.ro
Pe 7 ianuarie, Biserica prăznuiește Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Este o sărbătoare mar...
12:10
Spațiu – Există viață extraterestră în oceanele lunare fierbinți? Ce au descoperit cercetătorii? Newsweek.ro
Oceanele ar putea fierbe sub gheața unor luni mici precum Enceladus sau Miranda - asta arată un nou ...
11:50
Cum a fost racolată fiica unui gardian de închisoare de un interlop proxenet. Unde s-a ajuns Newsweek.ro
Rețeaua de proxeneți condusă de interlopul Vira includea chiar și fata unui fost gardian de închisoa...
11:50
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii” Newsweek.ro
Sfârșitul lui 2025 și începutul acestui an i-a pus pe premierul Bolojan și pe ministrul muncii, Flor...
11:30
Cod galben de vreme severă în România, până vineri. Ninsori, viscol, ger și temperaturi de până la -15 grade Newsweek.ro
Meteorologii au emis un cod galben de vreme severă pentru aproape întreaga țară. În următoarele zile...
11:20
Locuri sigure pentru cetățeni. O țară europeană se bazează pe buncăre de căldură Newsweek.ro
Criza climatică obligă numeroase țări să ia măsuri imediate: Spania instalează acum adăposturi termi...
11:00
Maghiarii dați pe spate de o autostradă pe care România o deschide în 2026. „Ne face legătura cu Transilvania” Newsweek.ro
Presa din Ungaria face remarci curioase pe tema unei autostrăzi ce va fi inaugurată anul acesta de R...
11:00
Focuri de armă lângă palatul prezidențial din Caracas. Regimul Maduro „vânează” presupuşi colaboratori ai SUA Newsweek.ro
Focuri de armă au fost raportate în apropierea palatului prezidențial Miraflores din Caracas, la cât...
10:50
Filmat în secret. Camere ascunse în hoteluri – cum să le demaschezi? Newsweek.ro
Camere ascunse în hotel? Iată cum să descoperiți capcanele spion și să vă protejați confidențialitat...
Acum 6 ore
10:40
Proteste sângeroase în Iran. 35 de morți și peste 1.200 de arestări în reprimarea brutală a protestatarilor Newsweek.ro
Reprimarea protestelor din Iran se intensifică, iar bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 35 de m...
10:20
Parbriz înghețat? Portieră de mașină înghețată? Ce ajută cu adevărat șoferii pentru a le debloca Newsweek.ro
Iarna, nu numai geamurile mașinii pot îngheța, ci și încuietoarea și portiera mașinii. Iată câteva s...
10:10
Motivul pentru care trebuie să consumi supă în fiecare dimineață. Cum ajută organismul pe termen lung? Newsweek.ro
Consumul de supă în fiecare dimineață hidratează organismul, stimulează digestia și pregătește metab...
10:00
Scandal diplomatic la ONU. Rusia, care a invadat Ucraina, cere eliberarea lui Maduro. Acuzații la adresa SUA Newsweek.ro
Rusia a cerut oficial, în Consiliul de Securitate al ONU, eliberarea imediată a pdictatorului Nicols...
09:30
Bombardament israelian în Liban. O clădire cu trei etaje distrusă în Sidon, înaintea dezarmării Hezbollah Newsweek.ro
Forțele aeriene israeliene au lansat, marți dimineață, o serie de atacuri asupra unor ținte din sudu...
09:20
„Curierul fantomă”, noua escrocherie prin SMS care lasă românii fără bani în cont. Cum funcționează frauda Newsweek.ro
O nouă metodă de fraudă prin SMS face ravagii în România, vizând în special persoanele care așteaptă...
09:00
Japonia, zguduită de un cutremur puternic, marți dimineață. Ce magnitudine a avut seismul Newsweek.ro
Vestul Japoniei a fost lovit marți de un cutremur puternic, cu magnitudinea preliminară de 6,2 grade...
08:50
Trump cere companiilor petroliere SUA investiții masive în Venezuela pentru recuperarea datoriilor istorice Newsweek.ro
Administrația Trump le-a transmis marilor companii petroliere americane că revenirea în Venezuela ș...
Acum 8 ore
08:30
Cum reacționează piețele după intervenția SUA în Venezuela. Semnalele-cheie care contează pentru investitori Newsweek.ro
Piețele financiare globale analizează dacă intervenția americană în Venezuela reprezintă un moment d...
08:10
Nicușor Dan, prezent la summitul „coaliției de voință” de la Paris, dedicat păcii din Ucraina. Mizele în 2026 Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan ia parte, marți, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „coaliției de...
07:50
Succesoarea lui Maduro ignoră avertizarea lui Trump. A ordonat securității să aresteze oponenții pro-SUA Newsweek.ro
Liderul interimar Delcy Rodriguez a ordonat temutei sale poliții secrete să „percheziționeze și să c...
07:40
Escrocheria care se adaptează în funcție de victimă. E prea greu să mai fie oprită. Atat de ușor pici în plasă Newsweek.ro
O nouă escrocherie bazată pe inteligența artificială pare de neoprit. Chiar dacă o ignori cât de mul...
07:20
Horoscop 7 ianuarie. Luna în Fecioară aduce o zi optimistă Peștilor. Leii sunt norocoși Newsweek.ro
Horoscop 7 ianuarie. Luna în Fecioară aduce o zi optimistă Peștilor. Leii sunt norocoși. Vărsătorii ...
07:10
Cine poate ieși la pensie limită vârstă și anticipată între ianuarie și decembrie 2026? Când s-au născut? Newsweek.ro
Una din cele mai întâlnite întrebări ale românilor care trec de 60 de ani este când pot ieși la pens...
Acum 12 ore
06:40
Ofertă de nerefuzat. O insulă grecească oferă cazare gratuită în schimbul îngrijirii pisicilor Newsweek.ro
O insula grecească din Marea Egee oferă cazare gratuită celor care acceptă să aibă grijă de pisicile...
Acum 24 ore
22:50
Bursele europene închid în creștere, pe măsură ce traderii urmăresc evoluțiile din Venezuela Newsweek.ro
Bursele europene au închis luni în teritoriu pozitiv, pe fondul reacțiilor piețelor globale la răstu...
22:00
Premierul danez atrage atenţia că un atac al SUA ar însemna sfârşitul NATO, ca alianţă globală Newsweek.ro
Premierul danez, Mette Frederiksen, atrage atenţia că un atac al SUA ar însemna sfârşitul NATO, ca a...
21:40
Departamentul de Stat al SUA, despre Americi: &#34;Asta este emisfera noastră!&#34; Newsweek.ro
Departamentul de Stat al SUA spune despre Americi şi controlul acestora, într-o postare de pe X: "As...
21:10
Două oraşe mari din România au impozite pe clădiri cu 80% mai mari decât anul trecut Newsweek.ro
Două oraşe mari din România, Ploieşti şi Cluj, au impozite pe clădiri cu 80% mai mari decât anul tre...
20:40
Putin a trimis mercenari pentru evacuarea lui Maduro, dar acesta a vrut cubanezi. Spulberați de Delta Force Newsweek.ro
Trupe speciale ale SUA au ucis cea mai mare parte a echipei personale de securitate a lui Maduro în ...
20:30
Dragoş Pîslaru (MIPE): În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid Newsweek.ro
Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, spune că, în ultimele 6 luni, banii...
20:10
Un oraş oraș vietnamez a prosperat pe măsură ce fabricile au părăsit China. Ce urmează acum pentru comunitate? Newsweek.ro
Un oraş oraș vietnamez, Bac Ninh, a prosperat pe măsură ce fabricile au părăsit China şi s-au mutat ...
19:50
Rusia scoate de la naftalină un crucișător nuclear după 28 ani. Are 80 rachete Kalibr. Aunge în Marea Neagră? Newsweek.ro
După ce a petrecut cea mai mare parte a ultimilor 28 de ani ancorat într-un șantier naval din nord, ...
19:40
Marele pariu al lui Donald Trump, cu petrolul Venezuelei. Caracasul reintră în cărţi pe o piaţă suprasaturată Newsweek.ro
Marele pariu al preşedintelui SUA, Donald Trump, cu petrolul Venezuelei. Caracasul reintră acum în c...
19:30
VIDEO Peste 9.000 de consumatori din judeţul Alba au rămas fără curent electric Newsweek.ro
Peste 9.000 de consumatori de curent electricc din judeţul Alba au rămas fără energie şi stau pe înt...
18:50
Zece persoane au fost condamnate după ce au afirmat că Brigitte Macron a fost bărbat. Ce pedepse au primit? Newsweek.ro
Un tribunal din Paris a găsit zece persoane vinovate de hărțuirea cibernetică a primei doamne a Fran...
18:40
Cum să speli corect hainele de lână. Se strică dacă le clătești la mașina de spălat rufe? Newsweek.ro
Lâna este călduroasă și durabilă, dar necesită îngrijire atentă. Spală haina de lână manual, evitând...
18:20
Horoscop ianuarie. Care sunt cele mai ciudate 4 zodii? Doar cei mai curajoși se nasc în aceste luni ale anului Newsweek.ro
În lumea astrologiei, fiecare semn zodiacal are propria personalitate unică. Unele semne sunt cunosc...
18:20
VIDEO Putin rămâne fără aur, litiu și uraniu în Mali. Africa Corps a Rusiei distrusă de rebelii tuaregi Newsweek.ro
Junta militară pro-rusă din Mali este în pragul colapsului. Putin primise acces la rezervele de aur,...
