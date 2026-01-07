Bournemouth – Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:30: Șansa lui Drăgușin
Sport.ro, 7 ianuarie 2026 15:00
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
15:10
LeBron James face show în NBA și la 41 de ani! Câte zeci de puncte a marcat în ultimul meci # Sport.ro
Starul lui Los Angeles Lakers, ca în tinerețe.
Acum 30 minute
15:00
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
15:00
Parma - Inter Milano, azi de la 21:45: Cristi Chivu, obligat să își răpună fosta echipă! Formațiile probabile # Sport.ro
Pe Sport.ro găsești tot ce trebuie să știi despre meciul Parma - Inter Milano de astăzi, de la ora 21:45.
14:50
Premier League e LIVE pe VOYO.
14:50
Fotbalistul nu a convins deloc în Superligă.
Acum o oră
14:40
Emma Răducanu a pierdut primul meci oficial în 2026. Nick Kyrgios admite că „zilele de glorie” s-au sfârșit # Sport.ro
Emma Răducanu, start nereușit în 2026.
14:20
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool înaintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO) # Sport.ro
Liverpool se pregătește de derby-ul cu Arsenal, programat joi, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.
Acum 2 ore
14:10
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2! # Sport.ro
Acesta a fost un lider al echipei de juniori a Farului care îi mai cuprindea pe Louis Munteanu, Alexi Pitu și Constantin Grameni.
13:50
Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, lângă doi români în prima ligă! # Sport.ro
În vârstă de 18 ani, Bojinov junior evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv.
13:30
Cel mai rușinos wildcard văzut vreodată în tenis: nu știa nici de pe ce parte să servească mingea. Scene ireale # Sport.ro
Scene curioase în circuitul ITF, într-o partidă jucată la Nairobi.
13:30
FCSB trage tare în Antalya: Mihai Popescu, alergări la mai puțin de 3 luni după accidentarea horror # Sport.ro
FCSB continuă pregătirile în cantonamentul din Antalya, iar peste două zile va disputa și o partidă amicală.
13:30
Portarul lui AC Milan, Mike Maignan, s-a hotărât cu privire la viitorul său.
13:20
Contractul semnat de atacantul de 23 de ani îl va ține departe de fotbalul european, pentru o lungă perioadă.
Acum 4 ore
13:00
PAOK și Răzvan Lucescu, făcuți șah-mat în câteva secunde! Pasă de gol pentru fostul portar din Superligă și o reușită splendidă # Sport.ro
Echipa din Salonic a avut meci greu în Cupa Greciei cu Atromitos.
13:00
Observatorul Fotbalului CIES a publicat topul celor mai valoroși fotbaliști din lume.
12:40
Fenerbahce, transfer record înaintea meciului cu FCSB! Noul star nu va putea juca la București # Sport.ro
Fenerbahce, viitoarea adversară a lui FCSB din Europa League, este pe cale să anunțe un transfer record în această fereastră de mercato.
12:30
Stoperul de 23 de ani a adunat doar câteva minute pe teren, într-o partidă oficială, în ultimul an. Și, în acest moment, e în fața unei decizii dificile.
12:10
Burnley - Manchester United, EXCLUSIV pe VOYO la 22:15. Cine va sta pe banca lui United după demiterea lui Ruben Amorim # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:10
Starul dorit de Real Madrid va semna cu o altă echipă! Publicația de casă a „Los Blancos” a confirmat # Sport.ro
Real Madrid a primit o veste proastă chiar de la publicația ei de casă. Ce se întâmplă cu starul dorit din vară pe Santiago Bernabeu.
11:50
Ce-a fost în capul lui? Cum și-a dat autogol brazilianul Murillo în West Ham - Nottingham Forest din Premier League # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:50
Cristiano Bergodi conduce cantonamentul Universității Cluj din Antalya, iar italianul recunoaște că se gândește la o clasare în primele șase la finalul sezonului regulat.
11:40
Manchester City - Brighton, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30! Aston Villa, la egalitate de puncte cu City, joacă și ea # Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:40
Supercupa Franței | PSG - Marseille, exclusiv pe VOYO, mâine, de la 20:00. Echipele probabile din „Le Classique” # Sport.ro
Pe Sport.ro găsești tot ce trebuie să știi despre PSG - Marseille, duel din Supercupa Franței.
11:40
Echipa din Liga 2 a renunțat la un goalkeeper născut la Roma.
11:20
Tehnicianul de 54 de ani s-a întors în Arabia Saudită, pentru a 4-a oară, de această dată, la penultima clasată Al-Okhdood.
Acum 6 ore
11:00
Americanca rezistă în continuare în topul mondial.
11:00
Lionel Messi și-a decis viitorul! Visul său după retragere este identic cu ce a făcut Gheorghe Hagi: „Mi-ar plăcea” # Sport.ro
Lionel Messi (38 de ani) a vorbit deschis despre planurile sale de viitor, după ce își va încheia cariera de fotbalist profesionist.
10:50
Juan Bauza (29 de ani) a evoluat în ultimele luni la Atletico Nacional, în Columbia, însă mijlocașul care aparține în continuare de FC U Craiova pare că se îndreaptă către o nouă aventură.
10:30
Premier League | Manchester City - Brighton (21:30, VOYO). Echipe probabile + de ce e City mare favorită la victorie. Analiza și pariul lui Dan Chilom # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise de VOYO.
10:20
PRO TV, lider de audiență cu a doua ediție a reality show-ului fenomen Desafio: Aventura. Aseară a avut loc și prima eliminare din echipa Visătorii # Sport.ro
PRO TV a fost, din nou, lider de piață cu cea de-a doua ediție a reality show-ului fenomen Desafio: Aventura, confirmând interesul ridicat al telespectatorilor pentru cel mai intens format de aventură difuzat.
10:20
Echipa lui Zeljko Kopic are doi jucători noi în lot: Valentin Țicu și Leam Eissat.
10:20
Neymar (33 de ani) visează ca în 2026 să participe alături de Brazilia la Cupa Mondială.
10:10
Poate face față Andre Duarte presiunii lui Gigi Becali la FCSB? Portughezul a răspuns tranșant # Sport.ro
Replica lui Andre Duarte când a fost întrebat despre presiunea cu care se va confrunta la FCSB.
10:00
Gruparea din Miercurea Ciuc luptă pentru evitarea retrogradării.
09:50
Șumudică a spus ce transferuri vrea să facă la Al Okhdood și a dezvăluit cum a fost convins să semneze # Sport.ro
Marius Șumudică va debuta în această săptămână pe banca lui Al Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită.
09:20
Echipa din Ștefan cel Mare a trecut lejer de Lokomotiv Plovdiv, echipă din țara vicecampioană mondială Bulgaria.
09:20
Florinel Coman (27 de ani) a început 2026 cu cu dreptul: cu un gol care s-a dovedit a fi decisiv pentru Al-Gharafa într-un moment crucial.
09:20
Fabulos! Caloriile de care are nevoie zilnic campionul european Rareș Toader. Alimentul preferat # Sport.ro
Rareș Toader, campionul european la aruncarea greutății în sală, în 2025, a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro câteva dintre secretele sale din spatele succesului.
Acum 8 ore
09:10
Criză la Manchester City! Guardiola, întrebat direct dacă îl cheamă de urgență pe jucătorul lui Chivu # Sport.ro
Pep Guardiola are bătăi de cap serioase din cauza accidentărilor mai multor fundași centrali de la Manchester City.
09:00
Autogol provocat de Andrei Rațiu în Cupa Regelui: „A luat cele mai proaste decizii”. Nota românului # Sport.ro
Cum s-a descurcat Andrei Rațiu în Granada - Rayo Vallecano 1-3, duel din șaisprezecimile Cupei Regelui.
08:50
Rapid, egalată în ultima secundă după ce a condus tot meciul! ”Lacrimi de fericire la Slatina” # Sport.ro
Giuleștencele au comis-o în meciul din Liga Florilor.
08:30
Știm sferturile de finală de la Cupa Africii pe Națiuni! Meci complicat pentru Devis Epassy de la Dinamo # Sport.ro
CAN 2025 se dispută în Maroc.
08:30
Vitoria Guimaraes, echipa românului Tony Strata (21 de ani), s-a calificat în finala Cupei Ligii Portugaliei, după ce a învins Sporting Lisabona, scor 2-1.
08:00
La Al-Hilal Omdurman (Sudan), Laurențiu Reghecampf (50 de ani) descoperă niște situații unice în fotbalul mondial.
Acum 24 ore
23:50
Radu Drăgușin (23 de ani), tot mai aproape de o despărțire de Tottenham.
23:50
Italia - România 35-34 | „Tricolorii”, aproape de un rezultat mare în meciul de pregătire pentru Campionatul European # Sport.ro
Naţionala masculină de handbal a României a fost învinsă de echipa Italiei, cu scorul de 35-34 (20-17), marţi seara, la Trieste, într-un meci amical.
23:40
Cristiano Ronaldo își dorește să câștige primul trofeu în tricoul lui Al-Nassr.
23:40
A câștigat patru trofee cu Real Madrid și semnează cu Rapid! A fost dorit și de FCSB în trecut # Sport.ro
Rapid este aproape să rezolve un transfer.
23:30
Răzvan Lucescu, descătușat după calificare: „Ne-am distrat cu ei, trebuia să fie 5-1!” Noul erou de la PAOK # Sport.ro
Răzvan Lucescu a obținut marți seară biletele pentru sferturile de finală ale Cupei Greciei, după ce PAOK a trecut de Atromitos la loviturile de departajare.
23:20
Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter # Sport.ro
Cristi Chivu se întoarce pe Stadio Ennio Tardini, de această dată ca adversar. Parma - Inter se joacă miercuri seară, de la ora 21:45, în etapa a 19-a din Serie A.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.