Bournemouth – Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:30: Șansa lui Drăgușin

Sport.ro, 7 ianuarie 2026 15:00

Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
15:10
LeBron James face show în NBA și la 41 de ani! Câte zeci de puncte a marcat în ultimul meci Sport.ro
Starul lui Los Angeles Lakers, ca în tinerețe.
Acum 30 minute
15:00
Bournemouth – Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:30: Șansa lui Drăgușin Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
15:00
Parma - Inter Milano, azi de la 21:45: Cristi Chivu, obligat să își răpună fosta echipă! Formațiile probabile Sport.ro
Pe Sport.ro găsești tot ce trebuie să știi despre meciul Parma - Inter Milano de astăzi, de la ora 21:45. 
14:50
Ce mai face Mykhailo Mudryk, la aproape un an după ce a fost testat pozitiv Sport.ro
Premier League e LIVE pe VOYO.
14:50
Trei echipe din Italia se luptă pentru semnătura atacantului de la CFR Cluj! Sport.ro
Fotbalistul nu a convins deloc în Superligă.
Acum o oră
14:40
Emma Răducanu a pierdut primul meci oficial în 2026. Nick Kyrgios admite că „zilele de glorie” s-au sfârșit Sport.ro
Emma Răducanu, start nereușit în 2026.
14:20
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool înaintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO) Sport.ro
Liverpool se pregătește de derby-ul cu Arsenal, programat joi, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.
Acum 2 ore
14:10
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2! Sport.ro
Acesta a fost un lider al echipei de juniori a Farului care îi mai cuprindea pe Louis Munteanu, Alexi Pitu și Constantin Grameni.
13:50
Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, lângă doi români în prima ligă! Sport.ro
În vârstă de 18 ani, Bojinov junior evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv.
13:30
Cel mai rușinos wildcard văzut vreodată în tenis: nu știa nici de pe ce parte să servească mingea. Scene ireale Sport.ro
Scene curioase în circuitul ITF, într-o partidă jucată la Nairobi.
13:30
FCSB trage tare în Antalya: Mihai Popescu, alergări la mai puțin de 3 luni după accidentarea horror Sport.ro
FCSB continuă pregătirile în cantonamentul din Antalya, iar peste două zile va disputa și o partidă amicală.
13:30
Mike Maignan s-a decis! AC Milan urmează să facă anunțul oficial Sport.ro
Portarul lui AC Milan, Mike Maignan, s-a hotărât cu privire la viitorul său. 
13:20
Dezvăluirea americanilor: cât timp va juca Louis Munteanu pentru DC United Sport.ro
Contractul semnat de atacantul de 23 de ani îl va ține departe de fotbalul european, pentru o lungă perioadă.
Acum 4 ore
13:00
PAOK și Răzvan Lucescu, făcuți șah-mat în câteva secunde! Pasă de gol pentru fostul portar din Superligă și o reușită splendidă Sport.ro
Echipa din Salonic a avut meci greu în Cupa Greciei cu Atromitos.
13:00
Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume! Cum arată top 10 Sport.ro
Observatorul Fotbalului CIES a publicat topul celor mai valoroși fotbaliști din lume. 
12:40
Fenerbahce, transfer record înaintea meciului cu FCSB! Noul star nu va putea juca la București Sport.ro
Fenerbahce, viitoarea adversară a lui FCSB din Europa League, este pe cale să anunțe un transfer record în această fereastră de mercato.
12:30
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român Sport.ro
Stoperul de 23 de ani a adunat doar câteva minute pe teren, într-o partidă oficială, în ultimul an. Și, în acest moment, e în fața unei decizii dificile.
12:10
Burnley - Manchester United, EXCLUSIV pe VOYO la 22:15. Cine va sta pe banca lui United după demiterea lui Ruben Amorim Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
12:10
Starul dorit de Real Madrid va semna cu o altă echipă! Publicația de casă a „Los Blancos” a confirmat Sport.ro
Real Madrid a primit o veste proastă chiar de la publicația ei de casă. Ce se întâmplă cu starul dorit din vară pe Santiago Bernabeu. 
11:50
Ce-a fost în capul lui? Cum și-a dat autogol brazilianul Murillo în West Ham - Nottingham Forest din Premier League Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:50
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: "Cea mai bună!" Sport.ro
Cristiano Bergodi conduce cantonamentul Universității Cluj din Antalya, iar italianul recunoaște că se gândește la o clasare în primele șase la finalul sezonului regulat.
11:40
Manchester City - Brighton, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30! Aston Villa, la egalitate de puncte cu City, joacă și ea Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
11:40
Supercupa Franței | PSG - Marseille, exclusiv pe VOYO, mâine, de la 20:00. Echipele probabile din „Le Classique” Sport.ro
Pe Sport.ro găsești tot ce trebuie să știi despre PSG - Marseille, duel din Supercupa Franței. 
11:40
Dinamo s-a despărțit de un jucător, care va merge la o echipă de lângă București Sport.ro
Echipa din Liga 2 a renunțat la un goalkeeper născut la Roma. 
11:20
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „Să nu uitați asta!“ Sport.ro
Tehnicianul de 54 de ani s-a întors în Arabia Saudită, pentru a 4-a oară, de această dată, la penultima clasată Al-Okhdood.
Acum 6 ore
11:00
Jessica Pegula, numărul 6 WTA, a câștigat duelul SUA - Rusia de la Brisbane! Sport.ro
Americanca rezistă în continuare în topul mondial.
11:00
Lionel Messi și-a decis viitorul! Visul său după retragere este identic cu ce a făcut Gheorghe Hagi: „Mi-ar plăcea” Sport.ro
Lionel Messi (38 de ani) a vorbit deschis despre planurile sale de viitor, după ce își va încheia cariera de fotbalist profesionist. 
10:50
Juan Bauza schimbă echipa: "Nu intră în planurile clubului pentru 2026" Sport.ro
Juan Bauza (29 de ani) a evoluat în ultimele luni la Atletico Nacional, în Columbia, însă mijlocașul care aparține în continuare de FC U Craiova pare că se îndreaptă către o nouă aventură.
10:30
Premier League | Manchester City - Brighton (21:30, VOYO). Echipe probabile + de ce e City mare favorită la victorie. Analiza și pariul lui Dan Chilom Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise de VOYO.
10:20
PRO TV, lider de audiență cu a doua ediție a reality show-ului fenomen Desafio: Aventura. Aseară a avut loc și prima eliminare din echipa Visătorii Sport.ro
PRO TV a fost, din nou, lider de piață cu cea de-a doua ediție a reality show-ului fenomen Desafio: Aventura, confirmând interesul ridicat al telespectatorilor pentru cel mai intens format de aventură difuzat.
10:20
Dinamo - Young Boys Berna, primul amical al ”câinilor” în Antalya! Sport.ro
Echipa lui Zeljko Kopic are doi jucători noi în lot: Valentin Țicu și Leam Eissat.
10:20
Neymar a semnat și visează la Cupa Mondială! Unde va juca brazilianul în 2026 Sport.ro
Neymar (33 de ani) visează ca în 2026 să participe alături de Brazilia la Cupa Mondială.
10:10
Poate face față Andre Duarte presiunii lui Gigi Becali la FCSB? Portughezul a răspuns tranșant Sport.ro
Replica lui Andre Duarte când a fost întrebat despre presiunea cu care se va confrunta la FCSB.
10:00
FK Csikszereda, de neoprit! Trei transferuri într-o zi Sport.ro
Gruparea din Miercurea Ciuc luptă pentru evitarea retrogradării.
09:50
Șumudică a spus ce transferuri vrea să facă la Al Okhdood și a dezvăluit cum a fost convins să semneze Sport.ro
Marius Șumudică va debuta în această săptămână pe banca lui Al Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită.
09:20
Cu cine va juca Dinamo pentru un loc în sferturile de finală CEV Cup! Sport.ro
Echipa din Ștefan cel Mare a trecut lejer de Lokomotiv Plovdiv, echipă din țara vicecampioană mondială Bulgaria.
09:20
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) a început 2026 cu cu dreptul: cu un gol care s-a dovedit a fi decisiv pentru Al-Gharafa într-un moment crucial.
09:20
Fabulos! Caloriile de care are nevoie zilnic campionul european Rareș Toader. Alimentul preferat Sport.ro
Rareș Toader, campionul european la aruncarea greutății în sală, în 2025, a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro câteva dintre secretele sale din spatele succesului.
Acum 8 ore
09:10
Criză la Manchester City! Guardiola, întrebat direct dacă îl cheamă de urgență pe jucătorul lui Chivu Sport.ro
Pep Guardiola are bătăi de cap serioase din cauza accidentărilor mai multor fundași centrali de la Manchester City.
09:00
Autogol provocat de Andrei Rațiu în Cupa Regelui: „A luat cele mai proaste decizii”. Nota românului Sport.ro
Cum s-a descurcat Andrei Rațiu în Granada - Rayo Vallecano 1-3, duel din șaisprezecimile Cupei Regelui. 
08:50
Rapid, egalată în ultima secundă după ce a condus tot meciul! ”Lacrimi de fericire la Slatina” Sport.ro
Giuleștencele au comis-o în meciul din Liga Florilor.
08:30
Știm sferturile de finală de la Cupa Africii pe Națiuni! Meci complicat pentru Devis Epassy de la Dinamo Sport.ro
CAN 2025 se dispută în Maroc.
08:30
Tony Strata, decisiv în marea surpriză din Portugalia! Sporting, eliminată Sport.ro
Vitoria Guimaraes, echipa românului Tony Strata (21 de ani), s-a calificat în finala Cupei Ligii Portugaliei, după ce a învins Sporting Lisabona, scor 2-1.
08:00
„Reghe“, caz de Dosarele X: românul are o problemă nemaiîntâlnită în toată carieră! Sport.ro
La Al-Hilal Omdurman (Sudan), Laurențiu Reghecampf (50 de ani) descoperă niște situații unice în fotbalul mondial.
Acum 24 ore
23:50
Verdict dur din Anglia: „Vindeți-l pe Drăgușin!” Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), tot mai aproape de o despărțire de Tottenham.
23:50
Italia - România 35-34 | „Tricolorii”, aproape de un rezultat mare în meciul de pregătire pentru Campionatul European Sport.ro
Naţionala masculină de handbal a României a fost învinsă de echipa Italiei, cu scorul de 35-34 (20-17), marţi seara, la Trieste, într-un meci amical.
23:40
Cristiano Ronaldo l-a cerut la Al-Nassr! Lusitanul îl vrea pe starul de la Real Madrid Sport.ro
Cristiano Ronaldo își dorește să câștige primul trofeu în tricoul lui Al-Nassr.
23:40
A câștigat patru trofee cu Real Madrid și semnează cu Rapid! A fost dorit și de FCSB în trecut Sport.ro
Rapid este aproape să rezolve un transfer.
23:30
Răzvan Lucescu, descătușat după calificare: „Ne-am distrat cu ei, trebuia să fie 5-1!” Noul erou de la PAOK Sport.ro
Răzvan Lucescu a obținut marți seară biletele pentru sferturile de finală ale Cupei Greciei, după ce PAOK a trecut de Atromitos la loviturile de departajare.
23:20
Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter Sport.ro
Cristi Chivu se întoarce pe Stadio Ennio Tardini, de această dată ca adversar. Parma - Inter se joacă miercuri seară, de la ora 21:45, în etapa a 19-a din Serie A.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.