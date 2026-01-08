Italia, afectată de un val de frig / Temperaturile au coborât până la -23,1°C în Veneto / A nins pe Vezuviu
G4Media, 8 ianuarie 2026 21:20
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânturi violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, transmite agenţia ANSA, transmite Agerpres. Regiunea Veneto a fost afectată în mod special, cu temperaturi negative pe întreg teritoriul său, din munţi până în zonele joase. Mercurul din […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
21:30
Ambasada SUA în Ucraina avertizează asupra amenințării unui atac aerian “semnificativ” în următoarele zile # G4Media
Ambasada SUA în Ucraina a emis un avertisment pe site-ul său web cu privire la amenințarea a ceea ce numește „un atac aerian potențial semnificativ care ar putea avea loc în următoarele zile”, potrivit BBC. Ambasada SUA îndeamnă cetățenii americani din Ucraina să „fie pregătiți să caute imediat adăpost dacă se aude sirena de raid […] © G4Media.ro.
Acum o oră
21:20
Italia, afectată de un val de frig / Temperaturile au coborât până la -23,1°C în Veneto / A nins pe Vezuviu # G4Media
Italia a fost lovită de un val de frig intens, joi, după ce în ultimele zile a fost afectată de vânturi violente, ninsori abundente şi ploi torenţiale, transmite agenţia ANSA, transmite Agerpres. Regiunea Veneto a fost afectată în mod special, cu temperaturi negative pe întreg teritoriul său, din munţi până în zonele joase. Mercurul din […] © G4Media.ro.
21:10
Drum național închis din cauza viscolului în județul Botoșani / Vizibilitatea este zero / Sunt 33 de utilaje pe drumurile naționale din județ # G4Media
Drumul Național 24C va fi închis circulației între localitățile Rădăuți-Prut – Manoleasa de joi seara până vineri dimineața. Din cauza viscolului, vizibilitatea este zero, anunță Mediafax. ISU Botoșani a anunțat că potrivit Secției de Drumuri Naționale Botoșani, de joi seara până vineri dimineața, la ora 8.00, circulația rutieră pe DN 24C, între localitățile Rădăuți-Prut – […] © G4Media.ro.
21:00
Deszăpezirea Capitalei: Autoritățile intervin cu utilaje și material antiderapant pe artere cheie / Sute de oameni vor lucra până dimineață / 2.500 de tone de material antiderapant va ajunge doar pe străzile din Sectorul 5 # G4Media
Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire cu utilaje şi material antiderapant pe poduri, rampe, pante, bulevarde şi străzi secundare, transmite Agerpres. Primăria Sectorului 1 a demarat tratamentul preventiv al carosabilului, pentru reducerea riscului de alunecare şi menţinerea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă. Reprezentanţii autorităţii locale au scris, joi, pe Facebook, că utilajele au […] © G4Media.ro.
21:00
Deficitul comercial al SUA a scăzut dramatic în octombrie, atingând cel mai redus nivel din 2009, a anunțat joi Departamentul Comerțului, o întorsătură neașteptată într-un an marcat de fluxuri comerciale volatile, afectate de tarifele ridicate impuse de administrația Trump, potrivit The Wall Street Journal. Importurile americane au scăzut la 331,4 miliarde de dolari în octombrie, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:50
Crește tariful de parcare în centrul Brașovului / Angajații primăriei vor pierde privilegiul parcării gratuite / ”În alte orașe, taxele sunt mult mai mari. La Cluj este 15 lei ora…” # G4Media
Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat că în perioada următoare va fi lansat în dezbatere publică și regulamentul ce vizează parcările public din municipiul Brașov, relatează BizBrașov. Principala modificare va viza creșterea taxelor pentru zona centrală, care sunt foarte mici în comparație cu alte mari orașe din țară. De altfel, și sancțiunile pentru cei care […] © G4Media.ro.
20:40
Acțiune de susținere a Venezuelei, organizată în Piața Universității / Printre participanți s-a aflat și Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi / „Fără război pentru petrol!” # G4Media
Aproximativ 20 de persoane au participat, joi după-amiază, la o acțiune de susținere a Venezuelei. Evenimentul afost organizat de Partidul Socialist Român în Piața Universității, anunță Mediafax. Participanții au afișat pancarte cu mesaje critice la adresa președintelui SUA, Donald Trump, și a politicii externe americane, precum „Trump, jos labele de pe Venezuela!”, „Fără război pentru […] © G4Media.ro.
20:30
Marea Britanie ar urma să prezinte un pachet de măsuri pentru a atenua impactul planificatei majorări a impozitului pe proprietăţi comerciale care se va aplica pub-urilor, după ce grupurile din industria ospitalităţii au avertizat că măsurile anunţate de Guvern anul trecut vor duce la închideri ale acestor simboluri ale stilului de viaţă insular, transmite agenția […] © G4Media.ro.
20:20
Ministrul de Externe al Israelului a folosit o aeronavă Fly Lili pentru o vizită istorică în Somaliland / Compania aeriană din Sibiu a desfășurat mai multe zboruri în Congo pentru mercenarii lui Potra / Ce este Somaliland # G4Media
Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, a efectuat marți, 6 ianuarie 2026, o vizită oficială în Hargeisa, capitala Somalilandului, cu o aeronavă a companiei sibiene Fly Lili, anunță Turnul Sfatului. Conform guvernului israelian, vizita a avut loc în condiții de maximă discreție, la solicitarea serviciilor de securitate, și a fost făcută publică abia după […] © G4Media.ro.
20:00
România a obținut cel de-al 18-lea Aviz Formal în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a anunțat joi Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Mediafax. „Anul începe cu o veste bună pentru drumul României către OCDE – am primit cel de-al 18-lea Aviz Formal. Este vorba […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:50
Google integrează AI în Gmail pentru o experiență mai bună a utilizatorilor: căsuță de e-mail personalizată cu AI, prezentări generale cu AI în căutare și multe altele # G4Media
Google a prezentat un nou AI Inbox pentru Gmail, conceput pentru a oferi o imagine de ansamblu personalizată a sarcinilor tale și pentru a te ține la curent cu actualizările importante. Gmail lansează, de asemenea, AI Overviews în căutare și o funcție „Proofread” asemănătoare cu Grammarly. În plus, Gmail aduce tuturor utilizatorilor mai multe funcții […] © G4Media.ro.
19:40
Sute de persoane protestează în Minneapolis după moartea unei femei ucise de un polițist al serviciului de imigrare # G4Media
Sute de persoane s-au adunat joi, 8 ianuarie, în fața unui clădire federală din suburbia Minneapolis, în fața numeroșilor polițiști înarmați, pentru a protesta împotriva circumstanțelor morții, cu o zi înainte, a unei femei ucise de poliția americană de imigrare, scrie BFM TV. Au avut loc scurte confruntări și cel puțin două persoane au fost […] © G4Media.ro.
19:30
Ultimele nume vehiculate la șefia serviciilor secrete: Cătălin Predoiu și Mircea Abrudean, susținuți de PNL la SRI / Gabriel Zbârcea, varianta lui Nicușor Dan, a picat / PSD are cel puțin trei nume pentru SIE, dar favorit este în continuare Marius Lazurcă – surse # G4Media
Ministrul de interne, Cătălin Predoiu, și președintele Senatului, Mircea Abrudean, sunt susținuți de PNL la șefia Serviciului Român de Informații, iar pentru șefia Serviciului de Informații Externe sunt vehiculate din partea PSD cel puțin trei nume- Vasile Dâncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea, însă favorit este în continuare consilierul prezidențial Marius Lazurcă, au declarat […] © G4Media.ro.
19:30
Apel al primarului din Reșița către locuitori, pentru deszăpezire / ”Să ne dovedim nouă, tuturor, gradul de civilizație” / Record de zăpadă în ultimii 20 de ani # G4Media
Primarul municipiului Reșița, Ioan Popa, face un apel public către cetățeni pentru implicare directă în deszăpezirea trotuarelor și a spațiilor de acces, în contextul unei ninsori cum nu s-a mai înregistrat în oraș în ultimii 20 de ani, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Suprafață extinsă, efort susținutPotrivit edilului, municipiul Reșița se […] © G4Media.ro.
19:20
Zăpadă consistentă în Munții Banatului: condiții ideale pentru sporturi de iarnă în staţiunile Semenic, Gărâna și Muntele Mic / „Ne așteptăm ca până la sfârșitul săptămânii să mai cadă 20-30 cm de zăpadă” # G4Media
Stratul de zăpadă din zona montană a Banatului s-a depus consistent în urma ninsorilor abundente din ultimele ore, creând condiții perfecte pentru pasionații sporturilor de iarnă. Turiștii care aleg să petreacă weekendul la munte se pot bucura de pârtii bine întreținute și de acces sigur către stațiuni, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio […] © G4Media.ro.
18:50
Va fi ger puternic în noaptea de joi spre vineri, cu temperaturi minime de până la -15 grade Celsius. Reprezentanții IGSU fac recomandări populației, transmite MEDIAFAX. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, temperaturile vor coborî mult sub pragul înghețului, ajungând la -15…-10 grade Celsius, […] © G4Media.ro.
18:20
Trump îl invită pe președintele Columbiei la Casa Albă, după ce anterior președintele SUA amenințase cu acțiuni militare # G4Media
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri că se fac aranjamente pentru o vizită a președintelui Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă, după o convorbire telefonică între cei doi lideri, scrie Mediafax. Anunțul a venit la câteva zile după ce președintele Donald Trump a amenințat Columbia cu acțiuni militare, relatează Reuters. Trump și Gustavo […] © G4Media.ro.
18:10
Președintele Germaniei critică dur politica externă a Statelor Unite sub Donald Trump și îndeamnă lumea să nu permită ca ordinea mondială să se dezintegreze într-o „vizuină de tâlhari” # G4Media
În declarații neobișnuit de ferme, aparent legate de acțiuni precum îndepărtarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, la finalul săptămânii trecute, Steinmeier, fost ministru de Externe, a afirmat că democrația la nivel global este atacată ca niciodată până acum, scrie agenția de știri Reuters, citată de Mediafax. Deși rolul președintelui german este în mare parte ceremonial, cuvintele sale […] © G4Media.ro.
18:10
Bulgaria lansează programul „Viză pentru Nomazi Digitali”, care le permite străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse # G4Media
Bulgaria a introdus oficial un program de acordare a vizelor pentru nomazii digitali, permiţând străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse, a anunţat canalul de știri Euronews, preluat de agenția de știri Nivinite. Noile permise de rezidenţă sunt valabile un an şi pot fi reînnoite pentru perioade suplimentare, transmite Agerpres. Vizele […] © G4Media.ro.
18:00
Ce este o „bombă meteorologică”, fenomenul meteo care lovește în această seară Marea Britanie? / Avertizare rară de „pericol pentru viață”, emisă de meteorologi pentru zone din UK de care se apropie furtuna Goretti # G4Media
Furtuna Goretti – prima furtună numită din acest an – lovește joi Marea Britanie și aduce cu ea o „bombă meteorologică”. Fenomenul, cunoscut și sub numele de ciclogeneză explozivă sau ciclon bombă, poate duce la ninsori și vânturi suficient de puternice încât să doboare copaci și să provoace daune. Procesul a fost comparat cu momentul […] © G4Media.ro.
18:00
Ministerul Justiției a declanșat procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor DNA și DIICOT # G4Media
Ministerul Justiției a declanșat procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor DNA și DIICOT. Vom reveni cu amănunte © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:50
Uniunea Europeană discută despre un răspuns la ameninţarea SUA privind Groenlanda, susţine şefa diplomaţiei UE # G4Media
Uniunea Europeană a discutat despre cum ar arăta un răspuns european dacă ameninţarea americană de a dobândi Groenlanda este reală, a declarat joi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează agențiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres. „Mesajele pe care le auzim privind Groenlanda sunt extrem de îngrijorătoare”, a declarat Kallas în cadrul unui […] © G4Media.ro.
17:50
NASA ia în considerare posibilitatea de a readuce pe Pământ un membru al echipajului ISS care s-a îmbolnăvit # G4Media
NASA ia în considerare posibilitatea de a readuce mai devreme pe Pământ o parte din echipajul Stației Spațiale Internaționale (ISS) din cauza unei probleme medicale care afectează unul dintre cei patru membri ai echipei, potrivit BBC. Starea membrului echipajului, al cărui nume nu a fost dezvăluit, este descrisă ca fiind stabilă, dar incidentul a dus […] © G4Media.ro.
17:30
Primarul Hopincă: Conservăm trunchiul stejarului secular care a căzut din cauza fenomenelor meteo / Îmi doresc ca acest trunchi să poată fi expus într-o zonă emblematică a Sectorului 2 # G4Media
Primarul Rareş Hopincă anunţă că trunchiul stejarului secular care a căzut zilele trecute a fost transportat la serele Sectorului 2. Acesta ar putea fi expus într-o zonă emblematică a sectorului, în urma consultărilor cu specialiştii. „Conservăm trunchiul stejarului secular care a căzut zilele trecute din cauza fenomenelor meteo. Acesta a fost deja transportat în siguranţă […] © G4Media.ro.
17:20
Furnizarea agentului termic este deficitară la 38% dintre imobilele din Capitală, conform datelor furnizate de aplicaţia Termo Alert, transmite Agerpres. Mai exact, este vorba despre aproximativ 3.500 de imobile. Marea majoritate a acestora sunt afectate de o furnizare deficitară atât în ceea ce priveşte căldura, cât şi apa caldă. Totodată, la 55 de imobile este […] © G4Media.ro.
17:20
Macron: Washingtonul se „îndepărtează treptat” de anumiți aliați și „încalcă normele internaționale” # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a denunțat, joi, „noul colonialism și noul imperialism” din relațiile internaționale, vizând în special politica externă a lui Donald Trump, care „se îndepărtează treptat” de anumiți aliați și „încalcă normele internaționale”, scrie Le Figaro. În discursul său anual în fața ambasadorilor francezi, președintele a apărat, ca răspuns la această „lume care se […] © G4Media.ro.
17:20
Iarna, senzația de frig nu este întotdeauna rezultatul temperaturilor scăzute, ci al alegerilor greșite. Mulți oameni poartă mai multe straturi de haine, dar continuă să simtă frigul pentru că materialele nu lucrează în favoarea corpului. La munte, în oraș sau în contexte après-ski, frigul este amplificat de umezeală, vânt și transpirație, iar hainele nepotrivite pot […] © G4Media.ro.
17:20
La orice stație de autobuz sau în timp ce așteaptă la coadă, majoritatea oamenilor vor avea capul aplecat, uitându-se la telefoanele lor. Cercetări recente au descoperit că multe persoane își verifică telefoanele de cel puțin 50 de ori pe zi. Însă studiile sugerează că, dacă rezistați acestei dorințe și lăsați mintea să zburde liber, puteți […] © G4Media.ro.
17:10
Vicepreședintele american JD Vance critică Danemarca și Europa pe tema securității Groenlandei: „Nu au făcut o treabă bună” # G4Media
Vicepreședintele SUA, JD Vance, afirmă că Groenlanda este „critică” pentru apărarea Statelor Unite și a lumii împotriva unor posibile atacuri cu rachete din partea Rusiei sau Chinei și susține că Europa și Danemarca „nu au făcut o treabă bună” în securizarea zonei, relatează canalul de știri BBC, citat de Mediafax. Vance a declarat pentru Fox […] © G4Media.ro.
17:00
Armata siriană bombardează joi după-amiază cartierele kurde din Alep, după ce a permis civililor să se evacueze, în a treia zi de violențe în marele oraș din nordul Siriei, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Confruntările ar putea lua o dimensiune regională, Turcia declarându-se gata să intervină alături de puterea siriană, iar Israelul luând apărarea […] © G4Media.ro.
17:00
Anchetă pentru ucidere din culpă în cazul tânărului decedat la Spitalul Judeţean din Buzău # G4Media
Două dosare penale au fost deschise în cazul tânărului de 25 de ani decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unul dintre ele, în care se fac cercetări pentru ucidere din culpă, fiind înregistrat după ce rudele tânărului au făcut plângere penală împotriva cadrelor medicale, transmite Agerpres. „La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău […] © G4Media.ro.
16:40
Statul ia în calcul ieșirea graduală din schema de platfonare a prețurilor la gaze naturale # G4Media
Conducerea Ministerului Energiei și operatorii din piață analizează în acest moment mai multe variante de lucru pentru perioada de după 1 aprilie 2026, când, conform actualelor legrmentări, expiră și schema de plafonare a prețurilor la gaz natuale, după ce la 1 iulie 2025 s-a încheiat cea în cazul energiei electrice, scrie Mediafax. Discuțiile privind mecanismele […] © G4Media.ro.
16:30
Rusia l-a pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, în schimbul eliberării unui cetăţean rus încarcerat în Franţa # G4Media
Rusia l-a pus în libertate pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, care efectua o condamnare de trei ani de închisoare pentru încălcarea legislaţiei ruse privind agenţii străini, în schimbul eliberării unui cetăţean rus încarcerat în Franţa, a anunţat joi Serviciul federal rus de securitate (FSB), transmit agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres. În […] © G4Media.ro.
16:20
Cod portocaliu și galben de vreme severă. Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență # G4Media
La Ministerul mediului, apelor și pădurilor a avut loc joi o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor hidrometeorologice de cod galben și cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Ședința condusă de secretarul de […] © G4Media.ro.
16:20
Consiliul Superior al Magistraturii vrea ca repartizarea dosarelor şi activitatea judecătorilor să se facă printr-un „mecanism de normare” # G4Media
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii anunţă că vor fi iniţiate demersuri de consultare cu instanţele din ţară, reprezentanţii avocaţilor şi ai altor profesii juridice în vederea implementării unui „mecanism de normare”, care să ducă la o mai corectă repartizare a dosarelor în instanţe şi la un volum optim de activitate pentru judecători, […] © G4Media.ro.
16:10
Cercetat pentru corupţie, fostul şef al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, Daniel Manole, a încheiat cu DNA un acord de recunoaștere a vinovăției # G4Media
Procurorii anticorupţie au dispus sesizarea judecătorilor Tribunalului Constanţa cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei lui Daniel Manole pentru infracţiunea de luare de mită, comisă când acesta era director al Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), a informat, joi, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), transmite Agerpres. Conform comunicatului transmis de DNA, în acelaşi […] © G4Media.ro.
16:10
Se apropie ora marelui derbi dintre Inter și Napoli, iar războiul verbal dintre Antonio Conte și Cristi Chivu a trecut la un nou capitol. Tehnicianul campioanei i-a readus aminte antrenorului român care este istoria fotbalului italian, acolo unde Milan, Juventus și Inter fac legea. „Chivu și Conte nu se plac” – Tensiunile mari, explicate de […] © G4Media.ro.
16:00
Director adjunct din Poliţia Română, trimis în judecată pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic # G4Media
Cristinel Stanciu, la data faptelor director adjunct al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI) din cadrul Inspectoratului General al Poliţei Române, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de instigare la infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al DNA […] © G4Media.ro.
16:00
Toate școlile vor fi închise vineri în orașul Bistrița, în contextul avertizărilor de ninsoare și vânt valabile până sâmbătă dimineața. Decizia a fost luată joi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, convocat în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele 24–48 de ore, transmite MEDIAFAX. „În urma analizării situației operative și a evaluării […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:50
Un senator apropiat de Trump anunță că președintele SUA e de acord cu sancțiuni drastice împotriva Chinei, Indiei și Braziliei pentru achiziția de petrol rusesc # G4Media
O nouă inițiativă legislativă bipartizană, susținută de președintele Donald Trump, prevede tarife vamale de minimum 500% pentru produsele importate din țările care continuă să finanțeze „mașinăria de război” a lui Vladimir Putin, transmite Reuters. Președintele SUA, Donald Trump, a dat „undă verde” unui proiect de lege care vizează sancționarea dură a partenerilor comerciali ai Rusiei. […] © G4Media.ro.
15:40
Lovitură puternică aplicată eforturilor de combatere a încălzirii globale: Trump retrage SUA din tratatul climatic crucial din 1992 # G4Media
Președintele Donald Trump retrage Statele Unite din tratatul mondial privind schimbările climatice, într-o mișcare care intensifică încercările sale de a inversa ani de negocieri globale pentru combaterea creșterii temperaturilor, relatează Politico. Anunțul privind ruperea legăturilor cu Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice a venit în contextul în care Trump a părăsit zeci de organizații […] © G4Media.ro.
15:40
Proteste în Statele Unite după împușcarea unei americance de 37 de ani de către un agent de imigrări / Baricade improvizate sunt ridicate la locul unde tânăra și-a pierdut viața # G4Media
Membrii comunității din Minneapolis construiesc baricade la intersecția din oraș unde a fost împușcată mortal Renee Nicole Good, o femeie în vârstă de 37 de ani, potrivit CNN. Oamenii din Minneapolis au construit joi, 8 ianuarie, baricade în jurul intersecției unde a avut loc împușcătura, folosind paleți de lemn, coșuri de gunoi, anvelope și conuri […] © G4Media.ro.
15:40
Emma Răducanu revine la Transylvania Open după cinci ani – Nume importante pe lista turneului de la Cluj-Napoca # G4Media
Organizatorii de la Transylvania Open au anunțat lista jucătoarelor importante care vor participa la ediția din 2026 a turneului WTA de categorie 250. Printre sportivele care se vor afla în BT Arena din Cluj-Napoca se găsește și Emma Răducanu, jucătoare cu origini românești, dar care reprezintă Marea Britanie. Emma Răducanu va juca în BTArena din […] © G4Media.ro.
15:10
2026, anul summit-urilor globale și acțiunilor legate de climă – calendarul celor mai importante evenimente # G4Media
Anul 2026 se conturează ca un an al testului pentru angajamentele climatice globale. După un 2025 marcat de recorduri de temperatură și de confirmarea faptului că pragul de 1,5°C a fost temporar depășit, atenția comunității internaționale se mută tot mai mult de la promisiuni la implementare. Summit-urile, conferințele și evenimentele climatice programate pentru 2026 stabilesc […] © G4Media.ro.
15:10
Ministrul Energiei, despre eventualitatea preluării activelor Lukoil de către Chevron: Ar fi un semnal extrem de bun şi pozitiv / România este cel mai bun partener al SUA în întreaga Europă Centrală şi Est # G4Media
Reintrarea companiei americane Chevron în România, în cazul în care ar prelua activele Lukoil din ţara noastră, ar fi un mesaj politic, strategic şi regional foarte bun din partea SUA, consideră ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite Agerpres. „Cred că ar fi un mesaj politic, strategic, regional foarte bun din partea SUA. Eu sunt subiectiv, dar […] © G4Media.ro.
15:10
Ministerul Energiei are în vederea scăderea valorii voucherului de 50 de lei din factura consumatorilor vulnerabili # G4Media
Ministerul Energiei lucrează împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare de energie electrică la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional. „Actualul mecanism este activ până […] © G4Media.ro.
14:50
STUDIU Vânătorii înmuiau vârfurile săgeţilor în otravă în urmă cu 60.000 de ani / Toxina provenea dintr-o plantă care amețea animalele de talie mare # G4Media
Vânătorii din sudul Africii înmuiau vârfurile săgeţilor lor într-o otravă vegetală încă din urmă cu 60.000 de ani, a descoperit studiu care prezintă probabil cea mai veche dovadă despre folosirea săgeţilor otrăvite, informează DPA, citat[ de Agerpres. Toxina provenea de la planta Boophone disticha, cunoscută pe plan local sub numele de „bulb otrăvitor”, iar ingredintele […] © G4Media.ro.
14:40
Sub presiunea platformelor chineze, Zalando închide un centru din Germania și renunță la 2.700 de locuri de muncă # G4Media
Centrul logistic, care concentrează aproape o șesime din angajații companiei, își va înceta activitatea în această toamnă. Gigantul german al modei online, Zalando, a anunțat joi, 8 ianuarie, că va închide centrul său din Erfurt, în estul Germaniei, unde lucrează aproximativ 2.700 de persoane. Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de reorganizare a rețelei […] © G4Media.ro.
14:30
BREAKING Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în anul 2019, în care au murit două persoane / Decizia este definitivă # G4Media
Curtea de Apel Pitești a decis, joi, condamnarea fostului ministru Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în care au murit două persoane. Decizia este definitivă. Curtea de Apel Pitești a majorat de la 3 la 4 ani pedeapsa inițială pronunțată de Judecătoria Pitești. Procurorii au început urmărirea penală […] © G4Media.ro.
14:20
Statele Unite îşi suspendă ajutorul alimentar acordat Somaliei, una din cele mai puțin dezvoltate țări din lume # G4Media
Departamentul de Stat american a criticat miercuri liderii somalezi după apariţia unor informaţii privind furtul de ajutoare alimentare şi a suspendat „toate programele americane de ajutor” pentru Somalia, potrivit unui mesaj postat pe reţeaua X, relatează agenția de știri AFP. Invocând o „politică de toleranţă zero” faţă de risipă şi furt, subsecretarul de stat american […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.