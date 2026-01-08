Jurnal Antena Sport | Denis Drăguş a revenit la Gaziantep, unde a avut cea mai bună perioadă
Anthony Joshua, omagiu tulburător pentru “fraţii” pe care i-a pierdut în accidentul în care a fost rănit # Antena Sport
Anthony Joshua a postat un mesaj emoţionant pe contul său de X, aducându-le un omagiu prietenilor săi, pe care i-a numit “fraţi”, Sina Ghami şi Latif “Latz” Ayodele, care şi-au pierdut viaţa în accidentul din Nigeria. În acelaşi accident Anthony Joshua a fost şi el rănit. Fostul campion mondial de la categoria greilor se reface […] The post Anthony Joshua, omagiu tulburător pentru “fraţii” pe care i-a pierdut în accidentul în care a fost rănit appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Iulia Istrate e pregătită pentru marea luptă de la Survivor appeared first on Antena Sport.
S-a stabilit recordul în Atletico – Real Madrid! L-a depășit pe legendarul Sergio Ramos # Antena Sport
Atletico Madrid și Real Madrid luptă pentru un loc în finala Supercupei Spaniei, iar partida de la Jeddah a început exploziv, cu un gol fantastic marcat de Fede Valverde, din lovitură liberă. Tot în cadrul acestei dispute s-a scris istorie în duelurile directe dintre cele două rivale locale. Recordul precedent îi aparținea lui Sergio Ramos. […] The post S-a stabilit recordul în Atletico – Real Madrid! L-a depășit pe legendarul Sergio Ramos appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Baiaram vrea să facă de 3 ori bairam la vară appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Dawa a revenit! Camerunezul visează la Premier League appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Lisav Eissat, sfătuit de părinţii lui să semneze cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, aproape să dea o nouă lovitură! Cine poate pleca de la FCSB, după Adrian Șut # Antena Sport
Adrian Șut a plecat joi din cantonamentul celor de la FCSB, mijlocașul român urmând să semneze cu cei de la Al-Ain. Gigi Becali a vorbit despre aducerea unui înlocuitor pentru acesta, iar acum ar putea da o altă lovitură de proporții pe piața transferurilor. Concret, unul dintre titularii campioanei României este monitorizat de mai multe […] The post Gigi Becali, aproape să dea o nouă lovitură! Cine poate pleca de la FCSB, după Adrian Șut appeared first on Antena Sport.
Anunţul pe care toţi fanii “câinilor” îl aşteptau despre noul stadion al lui Dinamo: “Da, absolut!” # Antena Sport
Stadionul Dinamo se va face! O confirmă şi Ionuţ Lupescu (57 de ani), preşedintele lui CS Dinamo. Fostul internaţional român a dat detalii despre arena pe care toţi fanii “câinilor” o aşteaptă. Stadionul va avea 25.000 de locuri. Lupescu speră ca stadionul să fie ridicat cât mai repede. Va fi o bază de care se […] The post Anunţul pe care toţi fanii “câinilor” îl aşteptau despre noul stadion al lui Dinamo: “Da, absolut!” appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Denis Drăguş a revenit la Gaziantep, unde a avut cea mai bună perioadă # Antena Sport
Atletico – Real Madrid 0-1. Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală. Gol fabulos marcat în debutul jocului # Antena Sport
Barcelona este prima echipă calificată în finala Supercupei Spaniei, asta după ce formația antrenată de Hansi Flick a făcut spectacol în partida cu Athletic Club Bilbao, câștigând cu scorul de 5-0. În cealaltă semifinală, vom avea parte de un derby 100% madrilen, între Atletico și Real. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro […] The post Atletico – Real Madrid 0-1. Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală. Gol fabulos marcat în debutul jocului appeared first on Antena Sport.
Ionuţ Lupescu, anunţ uriaş despre fuziunea lui Dinamo cu CS Dinamo: “Au depus hârtie către minister” # Antena Sport
Preşedintele lui CS Dinamo, Ionuţ Lupescu (57 de ani), a făcut un anunţ important despre o posibilă fuziune a echipei din prima ligă, FC Dinamo, cu formaţia pe care fostul internaţional român o conduce, aflată în Liga a 2-a. Ionuţ Lupescu a precizat că FC Dinamo a depus o hârtie la minister prin care solicită […] The post Ionuţ Lupescu, anunţ uriaş despre fuziunea lui Dinamo cu CS Dinamo: “Au depus hârtie către minister” appeared first on Antena Sport.
Pauza competițională este ideală pentru ca antrenorii să își contureze loturile cu care vor ataca a doua parte a sezonului. Rapidul a încheiat anul 2025 la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, iar Costel Gâlcă a făcut deja ordine în cadrul echipei. Robert Bădescu, unul dintre favoriții lui Dan Șucu de la Rapid, va […] The post Favoritul lui Dan Șucu pleacă de la Rapid! Pentru ce club din Liga 1 va juca appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Adrian Şut a plecat de la FCSB! Va avea un salariu de 4 ori mai mare ca la campioană # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Adrian Şut a plecat de la FCSB! Va avea un salariu de 4 ori mai mare ca la campioană appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a spus care e obiectivul FCSB-ului în acest sezon: “Cât trăiesc eu, nu există altul” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a spus care e obiectivul FCSB-ului pentru acest sezon. FCSB a câştigat campionatul în ultimele două sezoane, iar Becali vrea acelaşi lucru şi în acest sezon, chiar dacă startul a fost unul slab pentru echipa lui. FCSB e în acest moment pe locul 9 în campionat, cu 31 de puncte. […] The post Gigi Becali a spus care e obiectivul FCSB-ului în acest sezon: “Cât trăiesc eu, nu există altul” appeared first on Antena Sport.
Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală. Echipele de start # Antena Sport
Barcelona este prima echipă calificată în finala Supercupei Spaniei, asta după ce formația antrenată de Hansi Flick a făcut spectacol în partida cu Athletic Club Bilbao, câștigând cu scorul de 5-0. În cealaltă semifinală, vom avea parte de un derby 100% madrilen, între Atletico și Real. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro […] The post Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
Sergiu Hanca a anunţat când se va retrage! Cu ce se va ocupa după ce va agăţa ghetele în cui # Antena Sport
Sergiu Hanca (33 de ani) a vorbit despre momentul în care se va retrage din activitatea de jucător. Fotbalistul Petrolului vrea să devină antrenor după ce îşi va încheia cariera de jucător. Hanca s-a gândit să agaţe ghetele în cui la 38 de ani. El vrea să facă o tranziţie rapid de la activitatea de […] The post Sergiu Hanca a anunţat când se va retrage! Cu ce se va ocupa după ce va agăţa ghetele în cui appeared first on Antena Sport.
S-a vorbit mult despre situația lui Denis Alibec, care ar putea pleca de la FCSB în această iarnă. Mai multe cluburi din Liga 1 și-au manifestat interesul pentru fotbalistul român, unul dintre acestea fiind revelația FC Botoșani. Valeriu Iftime a vorbit despre posibila sosire a atacantului în vârstă de 35 de ani și a transmis […] The post A picat transferul lui Denis Alibec: „Mi-a spus că nu e liber” appeared first on Antena Sport.
Radu Drăgușin este tot mai aproape de plecarea de la Tottenham Hotspur. Un celebru jurnalist din Italia a confirmat că formația din Premier League se află în negocieri avansate cu o echipă din Serie A. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani ar vrea să fie în planurile lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, […] The post Clubul insistă pentru Radu Drăgușin! Negocierile au avansat pentru stoperul român appeared first on Antena Sport.
FC Argeș a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători din echipă, după ce Caio Martins a plecat la FC Riga, în schimbul sumei de 700.000 de euro. Dani Coman a comentat plecarea jucătorului care a pus umărul la parcursul remarcabil al echipei din această primă parte de campionat, piteștenii fiind în acest moment pe […] The post Dani Coman a rupt tăcerea, după plecarea lui Caio: „Nu-i putem ține cu forța” appeared first on Antena Sport.
“Ceva incredibil” Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul # Antena Sport
Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, a dezvăluit pentru AntenaSport că are în plan mai multe proiecte care ar ridica judeţul pe care îl conduce. Iftime îşi propune să pună Botoşaniul pe harta economică a României. Finanţatorul echipei moldovene este de părere că, în cazul […] The post “Ceva incredibil” Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul appeared first on Antena Sport.
Ce a făcut, în direct, un influencer din Algeria, în fața a peste un milion de urmăritori. Imediat, s-a cerut deportarea lui # Antena Sport
Raouf Belkacemi, un influencer algerian, ar fi fost arestat la Casablanca după ce a urinat pe stadionul Moulay Hassan, din Rabat. Incidentul, pe care Belkacemi l-a transmis live pentru urmăritorii săi, a avut loc în timpul meciului dintre Algeria și Congo (1-0), din optimile Cupei Africii, jucat în fața a circa 19.000 de spectatori. Un […] The post Ce a făcut, în direct, un influencer din Algeria, în fața a peste un milion de urmăritori. Imediat, s-a cerut deportarea lui appeared first on Antena Sport.
Titularul Rapidului, dorit de un club din străinătate: „Ar putea fi un transfer record” # Antena Sport
Rapidul a terminat anul 2025 pe locul al doilea, la doar un punct în spatele liderului Universitatea Craiova. Costel Gâlcă a cerut mai multe întăriri de-a lungul sezonului, dar acesta poate rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători. Este vorba despre Denis Ciobotariu, stoperul de 27 de ani cotat în prezent la 1,3 milioane […] The post Titularul Rapidului, dorit de un club din străinătate: „Ar putea fi un transfer record” appeared first on Antena Sport.
Fotbalistul care tocmai a plecat din Superliga se pregătește în Franța pentru Mondial! Vrea să scrie istorie cu țara sa # Antena Sport
Unirea Slobozia, locul 12 în prima ligă, a renunțat la un fotbalist care are șanse de a juca la Campionatul Mondial și ar fi putut să aducă bani pentru club. La începutul anului, ialomițenii au anunțat încetarea contractului cu Jekob Jeno (25 de ani). „Clubul nostru și mijlocașul Jekob Jeno au decis de comun acord […] The post Fotbalistul care tocmai a plecat din Superliga se pregătește în Franța pentru Mondial! Vrea să scrie istorie cu țara sa appeared first on Antena Sport.
Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia! # Antena Sport
Neluţu Varga a avut o şedinţă cu scântei cu acţionariatul lui CFR Cluj. Varga le-a reproşat acţionarilor minoritari, Ştefan Gadola şi colaboratorii acestuia de la Energobit, că nu investesc aşa cum ar trebui în clubul din Gruia. Varga a ameninţat că nu va mai băga nici el niciun ban în club, dacă ceilalţi investitori nu […] The post Scandal la CFR Cluj! Neluţu Varga a ameninţat că nu mai bagă deloc bani la formaţia din Gruia! appeared first on Antena Sport.
Joyskim Dawa (29 de ani) a ţinut o conferinţă de presă, în care a vorbit despre mai multe subiecte, printre care absenţa lui îndelungată şi plecarea lui Adrian Şut (26 de ani) de la FCSB. Dawa a transmis că acum e pregătit să joace. El a subliniat că la antrenamente s-a prezentat foarte bine, sperând […] The post Mesajul lui Joyskim Dawa pentru Adrian Şut, care pleacă de la FCSB! appeared first on Antena Sport.
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei # Antena Sport
La aproape două luni după ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi este gata să dea o lovitură de proporții și să revină pe banca tehnică. Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României este aproape de a bate palma cu Al-Najma, formație clasată pe ultimul loc în prima ligă din […] The post Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova a terminat anul 2025 pe prima poziție în Liga 1, dar oltenii ar fi putut realiza și o performanță remarcabilă în cupele europene, acolo unde au ratat „la mustață” calificarea în play-off-ul UEFA Conference League. Oltenii au avut un avantaj de două goluri pe terenul celor de la AEK Atena, în ultimul meci […] The post Coșmarul de la Atena a lăsat urme adânci pentru Nicușor Bancu: „Mă bântuie” appeared first on Antena Sport.
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Şut a plecat de la FCSB Adrian Şut a plecat de la FCSB. Mijlocaşul s-a înţeles cu Al Ain din Emiratele Arabe Unite, iar campioana României va încasa 2 milioane de euro. 2. Avertismentul lui Chivu Cristi Chivu nu vrea ca […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 ianuarie appeared first on Antena Sport.
Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală # Antena Sport
Barcelona este prima echipă calificată în finala Supercupei Spaniei, asta după ce formația antrenată de Hansi Flick a făcut spectacol în partida cu Athletic Club Bilbao, câștigând cu scorul de 5-0. În cealaltă semifinală, vom avea parte de un derby 100% madrilen, între Atletico și Real. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro […] The post Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: „Este străin, eu nu îl cunosc” # Antena Sport
Adrian Șut a plecat din cantonamentul celor de la FCSB pentru a semna cu cei de la Al-Ain. Mijlocașul român și-a luat deja adio de la coechipierii săi, campioana României urmând să încaseze o sumă importantă în schimbul său. Patronul Gigi Becali a anunțat însă că deja s-a găsit înlocuitor pentru jucătorul care a evoluat […] The post Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: „Este străin, eu nu îl cunosc” appeared first on Antena Sport.
Ioan Andone, verdict despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „A fost cea mai bună perioadă a lui” # Antena Sport
Costel Gâlcă a cerut încă de la începutul sezonului transferuri la Rapid, iar aducerea lui Antoine Baroan nu a rezolvat problemele ofensive ale formației giuleștene. Conducerea s-a mișcat în această pauză competițională și l-a împrumutat pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo. Ioan Andone și-a spus părerea despre noul atacant din Giulești. Ioan Andone a […] The post Ioan Andone, verdict despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „A fost cea mai bună perioadă a lui” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că transferul lui Adrian Şut (26 de ani) la Al Ain este rezolvat. S-a vorbit despre 2 milioane de euro, dar Becali a subliniat că FCSB va încasa 1.5 milioane de euro. Becali a vorbit şi despre salariul lui Adrian Şut, înţelegând că salariul este de 1 milion […] The post Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! appeared first on Antena Sport.
Reacţia lui Nicuşor Bancu după ce s-a spus că ar putea pleca de la Universitatea Craiova # Antena Sport
Nicuşor Bancu (33 de ani) a fost întrebat despre un posibil transfer de la Universitatea Craiova. Căpitanul oltenilor a subliniat că nu se gândeşte la acest lucru. Cotat de transfermarkt.com la 1 milion de euro, Nicuşor Bancu are contract cu Craiova până în vara lui 2028. Nicuşor Bancu: “Nu mă mai aștept să plec” “(n.r. […] The post Reacţia lui Nicuşor Bancu după ce s-a spus că ar putea pleca de la Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea vor juca la Transylvania Open! Cum arată tabloul principal # Antena Sport
Emma Răducanu, Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea vor evolua la ediţia 2026 a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) de la Cluj-Napoca, au anunţat, joi, organizatorii într-un comunicat de presă remis AGERPRES. Având origini româneşti, Emma Răducanu, campioană de Grand Slam, va fi prezentă pentru a doua oară la Transylvania Open. Pe tabloul principal […] The post Emma Răducanu şi Sorana Cîrstea vor juca la Transylvania Open! Cum arată tabloul principal appeared first on Antena Sport.
Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune # Antena Sport
Vera Wang, fosta patinatoare de performanţă ajunsă între timp una dintre cele mai celebre creatoare de modă, uimeşte pe toată lumea. La 76 de ani, ea este “acuzată” că arată ca o adolescentă. De-a lungul timpului, ea a susţinut că a ţinut mai multe diete controversate, în care îşi făcea poftele, precum un pahar de […] The post Câte kilograme a ajuns să aibă femeia de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune appeared first on Antena Sport.
Rapid a renunţat la serviciile portarului austriac Franz Stolz, al cărui împrumut de la Genoa s-a încheiat, informează gruparea giuleşteană pe un site de socializare. “Împrumutul lui Franz Stolz la Rapid s-a încheiat. Clubul îi mulţumeşte pentru profesionalismul arătat şi îi urează mult succes în carieră. Good luck, Franz!”, se arată pe pagina oficială de […] The post Plecarea anunţată oficial de Rapid appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a încasat sume uriaşe în ultimii ani! Topul transferurilor făcute de FCSB. Pe ce loc se află Adrian Şut # Antena Sport
Gigi Becali va încasa 2 milioane de euro după transferul lui Adrian Şut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite. În ultimii ani, FCSB a vândut mai mulţi jucători pe sume spectaculoase, dar transferul mijlocaşului de 26 de ani nu intră în top 10. Plecarea lui Dennis Man în 2021 la Parma rămâne cel mai […] The post Gigi Becali a încasat sume uriaşe în ultimii ani! Topul transferurilor făcute de FCSB. Pe ce loc se află Adrian Şut appeared first on Antena Sport.
Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” # Antena Sport
Adrian Şut a plecat din Antalya spre Emiratele Arabe Unite, acolo unde va semna cu Al Ain şi unde va câştiga un milion pe sezon. Conform sport.ro, reporterii români au avut probleme cu poliţia de la aeroport, atunci când au vrut să îi ia un interviu mijlocaşului de 26 de ani cotat la 3.8 milioane […] The post Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” appeared first on Antena Sport.
Circuitul profesionist masculin de tenis (ATP) a anunţat, joi, o reducere în acest sezon a numărului de turnee obligatorii pentru jucătorii de top, care se plâng în mod regulat de un calendar pe care îl consideră supraîncărcat, relatează AFP. Începând cu sezonul 2026, primii treizeci de jucători din clasamentul ATP de la sfârşitul sezonului 2025 […] The post Veste importantă pentru jucătorii de top! Anunţul făcut de ATP appeared first on Antena Sport.
Fenerbahce a rezolvat transferul lui Guendouzi şi pregăteşte acum o nouă lovitură în mercato de iarnă, chiar înainte de duelul cu FCSB, din Europa League, de pe 29 ianuarie. Ademola Lookman este starul Atalantei pe care Fener îl doreşte cu orice preţ. Conform Hurriyet, turcii au făcut deja o propunere pentru echipa din Bergamo: 5 […] The post Fenerbahce forţează un transfer stelar în Turcia, chiar înainte de meciul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
Jose Mourinho şi-a făcut praf jucătorii, după Benfica – Braga 1-3: “Le doresc jucătorilor să doarmă ca mine, adică deloc” # Antena Sport
Jose Mourinho a fost scos din sărite de prestaţia jucătorilor săi din semifinalele Cupei Ligii Portugaliei. Benfica a pierdut pe teren propriu, scor 1-3, cu Braga. Antrenorul portughez şi-a pus la zid jucătorii pentru prestaţia din prima repriză şi i-a taxat şi pe cei de la Braga. Jose Mourinho, discurs dur după ce Benfica a […] The post Jose Mourinho şi-a făcut praf jucătorii, după Benfica – Braga 1-3: “Le doresc jucătorilor să doarmă ca mine, adică deloc” appeared first on Antena Sport.
Jose Mourinho şi-a făcut praf jucătorii, după Benfica – Braga 1-3: “Oribil! Inexplicabil” # Antena Sport
Jose Mourinho a fost scos din sărite de prestaţia jucătorilor săi din semifinalele Cupei Ligii Portugaliei. Benfica a pierdut pe teren propriu, scor 1-3, cu Braga. Antrenorul portughez şi-a pus la zid jucătorii pentru prestaţia din prima repriză şi i-a taxat şi pe cei de la Braga. Jose Mourinho, discurs dur după ce Benfica a […] The post Jose Mourinho şi-a făcut praf jucătorii, după Benfica – Braga 1-3: “Oribil! Inexplicabil” appeared first on Antena Sport.
Aryna Sabalenka a dat cărţile pe faţă după meciul cu Sorana Cîrstea: “E o nebunie, am fost penalizată cu puncte” # Antena Sport
Aryna Sabalenka îşi continuă lupta cu forul care conduce tenisul feminin, asta după ce jucătoarele au aflat că sunt obligate să evolueze în anumite turnee şi că vor fi penalizate dacă vor încălca această regulă. Discursul avut la adresa WTA a venit după victoria cu Sorana Cîrstea (6-3, 6-3) de la Brisbane. Bielorusa susţine că […] The post Aryna Sabalenka a dat cărţile pe faţă după meciul cu Sorana Cîrstea: “E o nebunie, am fost penalizată cu puncte” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării # Antena Sport
Gigi Becali a confirmat faptul că Adrian Şut va pleca iarna aceasta de la FCSB. Mijlocaşul de 26 de ani va ajunge la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite. Potrivit fanatik.ro, Şut va ajunge la Al Ain pentru suma de 2 milioane de euro. Salariul mijlocaşului român va fi unul pe măsură la noua sa […] The post Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj, mesaj emoţionant după ce Ciprian Deac a fost scos din lot de Daniel Pancu! Ce i s-a propus veteranului # Antena Sport
Ciprian Deac a fost lăsat acasă de Daniel Pancu şi nu face parte din lotul celor de la CFR Cluj care a făcut deplasarea în cantonamentul din Spania. După ce nici Damjan Djokovic a fost şi el lăsat acasă în primă fază, croatul a fost chemat în cele din urmă în cantonament, în timp ce […] The post CFR Cluj, mesaj emoţionant după ce Ciprian Deac a fost scos din lot de Daniel Pancu! Ce i s-a propus veteranului appeared first on Antena Sport.
Marius Şumudică a pus deja piciorul în prag la Al-Okhdood: “Cine nu face asta trebuie să îşi facă bagajele” # Antena Sport
Marius Şumudică a devenit în urmă cu câteva zile antrenorul lui Al-Okhdood şi este pregătit să salveze echipa de la retrogradare. Acesta este obiectivul antrenorului român, care a semnat până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire pentru încă un an, în cazul în care va menţine echipa în prima ligă. Şumudică are încredere în […] The post Marius Şumudică a pus deja piciorul în prag la Al-Okhdood: “Cine nu face asta trebuie să îşi facă bagajele” appeared first on Antena Sport.
Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks! Doi jucători vin de la Washington în locul vedetei de 27 de ani # Antena Sport
Clubul Atlanta Hawks, din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), a ajuns la un acord pentru a-l trimite la Washington Wizards pe coordonatorul său Trae Young, vedeta echipei din 2018, au relatat, miercuri seara, mai multe publicaţii americane, citate de AFP. În timp ce Hawks încă juca pe teren propriu cu New Orleans Pelicans (117-100), […] The post Trae Young pleacă de la Atlanta Hawks! Doi jucători vin de la Washington în locul vedetei de 27 de ani appeared first on Antena Sport.
Chiar dacă în ultimii ani, în România s-au construit mai multe stadioane moderne, iar alte echipe urmează să se bucure şi ele de arene noi, există în continuare şi cluburi care sunt nevoite să se descurce cu stadioane depăşite din toate punctele de vedere. Este cazul celor de la FC Botoşani, revelaţia sezonului în Liga […] The post “E ruşinos!” Jucătorii revelaţiei din Liga 1 au răbufnit: “Ne plouă în vestiar” appeared first on Antena Sport.
Radamel Falcao a semnat la aproape 40 de ani: “Există iubiri care merită… un ultim dans” # Antena Sport
Atacantul Radamel Falcao a revenit la clubului său de suflet, Millonarios de Bogota, pentru un “ultim dans”, la aproape 40 de ani, a anunţat, miercuri, echipa columbiană de fotbal, citată de AFP. “S-a întors! Există iubiri care merită… un ultim dans”, a scris Millonarios FC pe X. Radamel Falcao a revenit la Millonarios “Tigrul”, cum […] The post Radamel Falcao a semnat la aproape 40 de ani: “Există iubiri care merită… un ultim dans” appeared first on Antena Sport.
Daily Mail susţine că Ruben Amorim şi fundaşul de la Manchester United, Lisandro Martinez, s-au certat în timpul unui antrenament cu câteva săptămâni înainte de plecarea portughezului. Presa britanică indică faptul că scena a avut loc între meciurile împotriva Crystal Palace şi West Ham, în momentul în care revenirea după accidentare a argentinianului de 27 […] The post Ruben Amorim, scandal uriaş la un antrenament al lui Manchester United appeared first on Antena Sport.
