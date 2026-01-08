Cum arată noile animale de companie cu AI, din metal, concepute pentru cei alergici

17:30

S-a terminat vacanţa, a început munca în forţă, am reintrat în rutina programului de muncă - stres, termene limită, trafic sufocant. Pentru mulţi dintre noi, e foarte greu să ne readaptăm la această rutină, mai ales după perioada relaxantă de sărbători. Mai încercăm noi să ne fixăm rezoluţii, să ne facem planuri, dar parcă tot nu funcţionăm la capacitate maximă. Pe scurt, putem numi această stare "depresie post Sărbători". Psihologii confirmă fenomenul, dar ne recomandă să nu ne speriam. Sunt stări normale, care trec destul de repede, dacă ştim cum să le gestionăm corect.