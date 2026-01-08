Arbitrul care l-a înjurat pe Jurgen Kloop, condamnat la închisoare pentru deținerea unui videoclip cu pornografie infantilă
Fanatik, 8 ianuarie 2026 21:50
Fostul arbitru din Premier League, David Coote, a apărut în fața instanței pentru o acuzație de vizionare a unui video cu abuz sexual. Acesta a scăpat, însă, cu o condamnare ușoară.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
21:50
Arbitrul care l-a înjurat pe Jurgen Kloop, condamnat la închisoare pentru deținerea unui videoclip cu pornografie infantilă # Fanatik
Fostul arbitru din Premier League, David Coote, a apărut în fața instanței pentru o acuzație de vizionare a unui video cu abuz sexual. Acesta a scăpat, însă, cu o condamnare ușoară.
Acum o oră
21:20
E gata! Iuliu Mureșan a anunțat decizia luată de CFR Cluj în cazul lui Ciprian Deac: „A agreat ideea” # Fanatik
Ciprian Deac nu intră în planurile de viitor ale antrenorului Daniel Pancu. Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a explicat ce se va întâmpla cu veteranul lotului.
21:10
Fierbe Groenlanda! „Trump ar putea da un milion fiecărui insular!” Liderul opoziţiei îi atacă pe danezi, iar analiştii fac scenarii incendiare # Fanatik
Declarațiile recente ale lui Donald Trump au deschis o dezbatere explozivă în Groenlanda. Se conturează o ruptură internă între tentația unei apropieri de SUA și loialitatea față de Danemarca.
Acum 2 ore
20:40
Adrian Rus, declarații tari despre Gigi Becali și oferta FCSB: „Îl felicit că nu a plătit comision pentru mine! Aveam deja făcut transferul la Craiova!”. Exclusiv # Fanatik
FANATIK a stat de vorbă cu Adrian Rus direct din cantonamentul Universității Craiova din Antalya. Fundașul central a avut un mesaj pentru Gigi Becali și a elucidat odată pentru totdeauna misterul transferului la FCSB
20:20
Lisav Eissat are o mamă cu care se mândrește și care îl sprijină. Ce înfățișare are Anat și cât de implicată este, de fapt, în activitatea fiului său.
20:20
Costel Gâlcă a renunțat la jucătorul preferat al lui Dan Șucu. Rapid l-a cedat la o altă echipă din SuperLiga. Exclusiv # Fanatik
Costel Gâlcă a renunțat la jucătorul preferat al lui Dan Șucu. Rapid l-a împrumutat pe favoritul patronului la o altă formație din SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
20:10
Cel mai popular lapte praf din România, retras de pe rafturile marilor magazine: bacteria găsită poate fi mortală. Ce este Bacillus cereus # Fanatik
Mai multe sortimente de lapte praf pentru copii au fost retrase de la comercializare din cauza prezenței Bacillus cereus. Ce este această bacterie, care poate deveni mortală, și ce simptome pot apărea
Acum 4 ore
19:50
Daniel Băluţă reacţionează la acuzaţiile dintr-un raport anonim despre Sectorul 4: „Tentativă de şantaj. Cei care au pierdut privilegii încearcă să se răzbune” # Fanatik
Primarul Sectorului 4 califică drept şantaj acuzaţiile dintr-un document anonim apărut în mediul online, pe care îl consideră opera unui om şi a unei grupări care "au fost scoase din joc".
19:50
De asta l-au transferat pe Adrian Șut! Al-Ain, mari emoții în ultima partidă din Emiratele Arabe Unite # Fanatik
Al-Ain a avut emoții mari în ultima partidă din campionat. Transferul lui Adrian Șut o va întări cu siguranță pe formația din Emiratele Arabe Unite. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
19:50
Urarea primită de Adrian Mutu din partea soției cu ocazia zilei de naștere. Sandra a emoționat o lume întreagă # Fanatik
Felul special în care a fost felicitat fostul fotbalist Adrian Mutu de partenera sa de viață. Sandra a transmis un mesaj inedit pe rețelele de socializare.
19:40
Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Luiza câștigă mulți bani din activitatea sa # Fanatik
Cu ce se ocupă, în realitate, partenera de viață a fostului luptător MMA, Cătălin Zmărăndescu. Cei doi participă la emisiunea Power Couple, de la Antena 1.
19:20
Mihai Teja, exploziv în scandalul pariurilor din SuperLiga: „Spuneţi-ne cine sunt fotbaliştii care au pariat ca să îi dăm afară!”. Video exclusiv # Fanatik
Mihai Teja a luat atitudine în scandalul pariurilor în care a fost implicată Metaloglobus. Antrenorul a declarat că are încredere maximă în jucători, dar dacă se demonstrează că au pariat vor fi daţi afară imediat.
19:10
Sorin Cârțu a reacționat după plecarea lui Adrian Șut: „O mare pierdere pentru FCSB”. Pe cine vede înlocuitor # Fanatik
Sorin Cârțu a reacționat după ce Adrian Șut a plecat de la FCSB. Președintele de la Universitatea Craiova știe ce jucător poate fi folosit în locul mijlocașului central.
19:00
Galatasaray – Fenerbahce, în Supercupa Turciei, regal fotbalistic de mare clasă pe Voyo! Transmisiune exclusivă din ”infernul” de la Istanbul # Fanatik
Voyo își continuă achizițiile de marcă, iar fanii fotbalului au parte de o nouă surpriză plăcută. Platforma de streaming va transmite Supercupa Turciei.
19:00
Râzi cu lacrimi! Meme-urile cu Nicușor Dan pe aeroportul din Paris, virale în online: „Di, di, di şi hai la pas, ajungem diseară-acas!” # Fanatik
Șederea neprevăzută a lui Nicușor Dan, președintele României, la Paris, a provocat un val de glume în mediul online. Cum au punctat internauții momentul?
18:50
Tottenham, în negocieri avansate pentru transferul lui Radu Drăgușin! Anunțul jurnaliștilor din Italia: „Se fac presiuni” # Fanatik
Pare doar o chestiune de timp până când Radu Drăgușin va părăsi Premier League. Tottenham se află în negocieri avansate cu o formație de tradiție din Seria A.
18:30
Cei de la Rapid ar putea să se despartă de unul dintre fotbaliștii importanți din defensivă, iar conturile clubului ar urma să fie alimentate cu o sumă importantă.
18:20
Fiorentina, mesaj special pentru Adrian Mutu în ziua în care a împlinit 47 de ani! Cum a răspuns „Briliantul” # Fanatik
Fiorentina i-a oferit un mesaj special lui Adrian Mutu în ziua în care a împlinit vârsta de 47 de ani. Care a fost răspunsul „Briliantului” după urarea făcută de clubul la care a scris istorie.
18:10
UE, acuzată că alimentează maşina de război a lui Putin. Ultimele cifre oficiale contrazic promisiunile Bruxelles-ului # Fanatik
În timp ce UE promite ruperea legăturilor comerciale cu Rusia, realitatea din porturile europene spune o altă poveste. Mecanismele care susțin financiar efortul de război al Moscovei funcționează aproape fără întrerupere
Acum 6 ore
18:00
Mirel Rădoi, gata să revină pe bancă! Cu ce echipă negociază, la două luni de la despărțirea de Universitatea Craiova # Fanatik
Mirel Rădoi este aproape de o revenire în antrenorat. Dacă mutarea se va realiza, fostul tehnician de la Universitatea Craiova va fi rivalul lui Marius Șumudică.
17:40
Cum s-a pus Fiscul pe treabă ca să acopere deficitul bugetar. Câte controale a efectuat ANAF în 2025 și ce amenzi a aplicat # Fanatik
Cum s-a pus Fiscul pe treabă pentru a acoperi gaura de la bugetul de stat. Câte controale a efectuat ANAF în 2025 și ce sancțiuni a impus. Suma recuperată la bugetul de stat
17:20
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a cedat pe Șut în Emirate: „Dacă voiam, îl țineam și cu asta basta!” # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite. Patronul celor de la FCSB a dezvăluit motivul din cauza căruia mijlocașul a plecat în Asia.
17:20
Fosta soție a lui Walter Zenga, apariție de senzație la început de 2026. Cum arată Raluca în prezent # Fanatik
Raluca, fosta parteneră de viață a antrenorului Walter Zenga, imagini impresionante în primele zile din an. Cât de schimbată este frumoasa blondină acum!
17:10
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR Cluj în 2026!”. Exclusiv # Fanatik
Ioan Varga, care controlează 78% din acțiunile clubului, a avut o întâlnire cu scântei cu Ștefan Gadola și Energobit, acționarii minoritari ai CFR-ului. Ce s-a hotărât.
16:50
Ce au făcut românii ca să scape de taxele mari din 2026. Vânzări record de mașini în ultima clipă # Fanatik
Românii au făcut mișcări surprinzătoare pentru a evita noile taxe auto din 2026. Vânzările de mașini au atins niveluri record în ultimele zile ale anului.
16:40
Joyskim Dawa povesteşte calvarul prin care a trecut după accidentare: „Cele mai grele luni din viaţa mea!” Mesaj emoţionant după transferul lui Şut. Video # Fanatik
Joyskim Dawa a vorbit în Antalya despre calvarul celor opt luni în care a stat accidentat, spunând că îşi propune să fie "revenirea anului" în fotbalul românesc.
16:40
Gigi Becali l-a anunțat deja pe înlocuitorul lui Adrian Șut: „O să îl vedeți azi sau mâine” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat un nou transfer după ce Adrian Șut a părăsit-o pe FCSB. Cine îi va lua locul mijlocașului la campioana en-titre. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
16:20
Adrian Șut a plecat de la FCSB într-un haos de nedescris! Ce s-a întâmplat în aeroport înainte de decolarea spre Emirate: polițiștii au simțit nevoia să intervină # Fanatik
Adrian Șut a părăsit cantonamentul FCSB-ului pentru a pleca în Emiratele Arabe Unite, unde va semna cu Al Ain. În timp ce se afla la aeroport, fotbalistul s-a aflat în mijlocul unei situații incredibile.
16:10
”Cadou” de început de an pentru Primăria Brașov. Ce terenuri va gestiona edilul George Scripcaru și pentru ce le-a cerut de la stat # Fanatik
George Scripcaru, primarul Brașovului, a primit ”cadou” de la statul român câteva terenuri esențiale în vederea proiectelor pe care vrea să le bifeze în mandatul său.
Acum 8 ore
15:50
Clubul CFR Cluj a oferit o primă reacție oficială cu privire la situația lui Ciprian Deac. Experimentatul fotbalist nu a făcut deplasarea alături de coechipieri pentru cantonamentul din Spania.
15:40
Imaginile care îl contrazic pe Donald Trump! Scandal uriaș după ce o femeie a fost împușcată mortal. Dezvăluirile New York Times # Fanatik
New York Times a publicat imagini care contrazic varianta oficială a administrației lui Donald Trump cu privire la femeia împușcată mortal la Minneapolis.
15:20
Transfer surpriză în SuperLiga! Internaţionalul român este aşteptat urgent în cantonamentul din Antalya. Exclusiv # Fanatik
Transfer surpriză în SuperLiga. FANATIK a aflat că Metaloglobus a transferat un tânăr jucător de mare perspectivă, unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din generația sa.
15:10
Mădălin Negoiță, „microfon” între FCSB, Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova. Drumul de la Gloria Buzău la Juventus Torino, via… Steaua! # Fanatik
Mădălin Negoiță, drumul de la Gloria Buzău la FCSB, Dinamo, Rapid, U Craiova și Juventus, via... Steaua! Și de la Coppa del Mondo Italia '90 la microfonul Prima Sport, via... FANATIK! Interviu savuros, în exclusivitate!
15:00
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de minus 10 grade chiar și în București!” # Fanatik
Meteorologii ANM emit avertisment de ultimă oră. Temperaturile scad drastic, iar viscolul și ninsorile afectează aproape întreaga țară. Iarna autentică aduce ger năprasnic.
14:50
Cel mai dur atac posibil la adresa lui Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Un despot portocaliu” # Fanatik
Strategia pe care Donald Trump o are în ceea ce privește modul în care Statele Unite își consolidează defensiva a atras o reacție dură din partea unui cunoscut promotor.
14:40
Probleme pentru golgheterul din play-off-ul SuperLigii! Nu s-a antrenat deloc cu echipa în Antalya. Exclusiv # Fanatik
Unul dintre cei mai buni marcatori din SuperLiga României se confruntă cu ceva probleme în cantonamentul din Antalya. Până acum, fotbalistul nu s-a antrenat deloc cu echipa
14:20
Câți bani a luat Gigi Becali din transferuri. Pe ce loc se află cedarea lui Adrian Șut în Emirate.
14:10
Ce afacere plănuiește fostul gimnast, Marian Drăgulescu: ”Acest an se anunță a fi unul destul de greu” # Fanatik
Marian Drăgulescu a dezvăluit care sunt planurile pe care dorește să se concentreze în anul ce a început recent. La ce aspiră, de fapt, fostul sportiv român.
14:10
Panica se răspândește în Mexic, cel mai rău scenariu poate deveni realitate. Manevra pe care ar pregăti-o Donald Trump # Fanatik
După intervenţia SUA în Venezuela, elita politică şi economică din Mexic discută despre o ipoteză care ar putea schimba radical echilibrul regional, cu costuri umane uriașe și consecințe greu de controlat.
Acum 12 ore
14:00
Adrian Șut și transferul perfect: o afacere bună pentru toți, dar și o oglindă a valorii reale. Editorial de Andrei Vochin # Fanatik
Transferul lui Adrian Șut la Al-Ain Dubai pentru 2 milioane de euro vine la momentul ideal pentru toate părțile implicate.
13:50
Tottenham stă pe un butoi cu pulbere! Concurentul lui Radu Drăgușin a răbufnit la adresa conducerii și a fost susținut de coechipieri # Fanatik
Problemele de la Tottenham par din ce în ce mai serioase, asta după ce meciul cu Bournemouth a fost pierdut, 2-3, iar căpitanul echipei a avut un mesaj public.
13:40
Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și bugetul clubului # Fanatik
Adrian Șut este ca și transferat la Al-Ain, formație care este pe primul loc în campionatul Emiratelor Arabe Unite, iar viitoarea echipă a românului este una dintre cele mai bine cotate.
13:10
Atac la securitatea națională a României? Ghiseul.ro, vizat de un sabotaj cibernetic. Specialist: „Este efectuat de către state ostile” # Fanatik
Ghișeul.ro a fost vizat de un atac cibernetic. Expertul în securitate avertizează asupra gravității situației și posibilelor implicații pentru România.
12:50
Fotbalul mondial este în doliu după ce un nume uriaș a decedat. Acesta a fost adversarul României într-un meci istoric pentru „Generația de Aur”.
12:40
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea sediu nou de peste 100 de milioane lei # Fanatik
Liber la cheltuieli publice în 2026. Instituția care a blocat una dintre reformele lui Bolojan vrea să își cumpere un nou sediu. Suma uriașă alocată pentru achiziția unei clădiri.
12:20
Starul de la Newcastle, dus direct la spital după meciul cu Leeds din Premier League! A părăsit terenul pe targă: „Nu arată deloc bine” # Fanatik
Newcastle s-a impus dramatic în meciul cu Leeds, 4-3, dar „coțofenele” au primit și o veste extrem de proastă. Un fotbalist al echipei a ajuns la spital, iar situația sa pare a fi foarte dificilă.
11:50
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a confirmat transferul lui Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite, la echipa de pe primul loc, Al-Ain, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK
11:40
Cristi Chivu, avertisment pentru jucătorii săi chiar dacă Inter e pe primul loc în Serie A: „Mă enervez rău!” # Fanatik
Inter a reușit o nouă victorie, 2-0, cu Parma, în Serie A, iar trupa condusă de Cristi Chivu conduce clasamentul din campionatul italian, însă tehnicianul are un avertisment pentru elevii săi.
11:40
De la euforia sărbătorilor, la depresie: de ce apare și cum o depășim mai ușor. Psihologii explică fenomenul „Blue Monday” # Fanatik
Depresia post-sărbători este un fenomen des întâlnit printre români, mai ales după ce se întorc din concedii. Psihologii ne explică de ce apare, cum se manifestă și cum poate fi depășită
11:40
Adrian Șut urmează să plece de la FCSB și va semna cu liderul la zi din campionatul din Emiratele Arabe Unite, iar jucătorul român va avea un salariu uriaș.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.