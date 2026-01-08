Bijuterii de peste un milion de euro, furate dintr-un apartament de lângă Nisa. Victima, designerul vedetelor
Încă un jaf răsunător în Franţa. Bijuterii de peste un milion de euro au fost furate dintr-un apartament de la Nisa. Victima este Chris Aire, un designer american care a creat unicate pentru Naomi Campbell, LeBron James şi rapperul Shaggy. Luna trecută, hoţii au furat argintărie şi vesela din palatul prezidenţial, iar în toamnă au dispărut de la muzeul Luvru bijuterii în valoare de 90 de milioane de euro.
Momentul în care o femeie îi arde accidental fața prietenei, după ce artificiile aprind baloanele cu hidrogen # ObservatorNews
Imagini care dau fiori în Uzbekistan. O femeie a vrut să-şi felicite prietena de ziua ei de naştere, însă, din greşeală, i-a ars faţa. Incidentul s-a petrecut după ce focurile de artificii au intrat în contact cu baloanele umplute cu hidrogen. În scurt timp, acestea au luat foc şi au explodat.
Piața de artă din România sfidează trendul global. Artiştii români care au stabilit recorduri de vânzare # ObservatorNews
Piața de artă din România merge împotriva curentului internațional. În timp ce, la nivel global, vânzările sunt în scădere de câțiva ani, la noi interesul pentru artă continuă să crească, chiar și într-un context economic dificil. Lucrări semnate de mari artiști români au stabilit recorduri de preț, iar tot mai mulți colecționari privesc arta nu doar ca pasiune, ci și ca investiție.
Cum arată noile animale de companie cu AI, din metal, concepute pentru cei alergici # ObservatorNews
Cei care-şi doresc un animal de companie, dar sunt alergici, au acum varianta ideală: un prieten necuvântător din metal. La târgul de tehnologie din Las Vegas, mai multe companii dezvoltă roboţi de companie. Cu roţi, ecraneşi inteligenţă artificială, dispozitivele sunt surpriza evenimentului din Statele Unite, iar inventatorii speră că vor ajunge un fenomen mondial.
Franţa, revoltată de acordul UE-Mercosur. Fermierii protestează cu tractoarele în centrul Parisului # ObservatorNews
Protest la Paris. Zeci de tractoare şi sute de fermieri au intrat în centrul capitalei franceze şi au defilat pe bulevardul Champs-Élysées. Manifestanţii scandează împotriva acordului care deschide piaţa europeană pentru produsele agricole din America Latină. Fermierii spun că înţelegerea, dacă va intra în vigoare, le va afecta veniturile.
Vechimea în muncă rămâne un criteriu esențial pentru stabilirea drepturilor sociale și a pensiei, iar în 2026 regulile de calcul sunt atent urmărite de angajați și viitori pensionari. Mulți români vor să știe ce perioade sunt recunoscute oficial și unde pot verifica situația exactă a vechimii acumulate de-a lungul anilor.
Emisarul lui Putin a repostat o imagine cu lumea împărțită în trei sfere de influenţă: SUA, Rusia şi China # ObservatorNews
Rusia acuză Statele Unite de piraterie şi ameninţă cu scufundarea navelor americane. Furia Moscovei vine după ce militarii americani au confiscat două petroliere care făceau afaceri cu Venezuela, unul dintre ele sub steag rusesc. Administraţia Trump a anunţat însă că, de acum, toate deciziile luate de statul sud-american trebuie aprobate la Washington.
După schimbările majore aduse de noua lege a pensiilor, pensionarii așteaptă cu interes să vadă dacă veniturile lor vor crește și în 2026. Valoarea punctului de pensie rămâne un reper esențial în calculul pensiei lunare, iar decizia autorităților pentru anul viitor are un impact direct asupra milioanelor de români care depind de acest venit.
Rubio, vizită în Europa pentru a discuta despre problema Groenlandei. JD Vance: Au făcut europenii ce trebuia? # ObservatorNews
Posibila anexare a Groenlandei riscă să provoace un conflict militar între Danemarca şi Statele Unite. Soldaţii danezi de pe insulă au ordin să deschidă focul în cazul unei invazii, pe care Washingtonul nu o exclude. Intenţiile ofensive ale americanilor produc revoltă în Europa. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron acuză Statele Unite că se îndepărtează de aliaţi şi distrug ordinea mondială. Săptămâna viitoare, şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, vine în Europa pentru a discuta cu oficiali danezi şi groenlandezi despre teritoriul care deţine aproape o cincime din rezervele mondiale de pământuri rare.
Tichetul de 50 de lei pentru energie ar putea fi scăzut direct din factură, fără drumuri la poştă # ObservatorNews
Tichetul de 50 de lei pentru energie s-ar putea reduce direct din factură, fără înscriere în platformă sau drumuri la poștă.
Femeie, rănită de un cal care a căzut peste ea, la o competiție ecvestră de Bobotează. Momentul, filmat # ObservatorNews
O femeie a ajuns la spital în ziua de Bobotează, după ce a fost lovită de un cal. Speriat de mulţimea de oameni, animalul se urcă pe una dintre mașinile parcate şi se rostogoleşte peste ea. Femeia care era pe margine a fost rănită. Oamenii participau la o competiţie ecvestră în Constanţa.
Reacţia poliţiştilor care au sărit în apa îngheţată a Jiului ca să salveze o femeie: "Ai adrenalină în sânge" # ObservatorNews
Doi poliţişti s-au aruncat în apa îngheţată a Jiului ca să recupereze o femeie care plonjase cu maşina în râu. Au reuşit să o scoată la timp din autoturismul care lua apă şi să o ducă la mal, în ciuda curenţilor puternici. Victima, de 55 de ani, se recuperează acum la spital. Unul dintre poliţiştii gorjeni a mai salvat un om din acelaşi râu, cu două luni în urmă.
Accidente declarate online și sancțiuni mai aspre pentru şoferi în 2026: "Amenzi mai mari ne mai trebuia" # ObservatorNews
2026 este anul schimbărilor rutiere. Autoritățile promit reducerea birocraţiei şi digitalizarea unor servicii, legate de accidente uşoare sau de obţinerea permisului de conducere. În același timp, șoferii români care ies din țară se vor lovi de reguli noi, mai dure, aplicate în tot mai multe state europene.
Trenuri CFR, blocate ore în șir lângă București, după tăierea unui cablu de semnalizare: Ba mergea, ba stătea # ObservatorNews
Un muncitor neatent a distrus una dintre puţinele seri în care trenurile nu întârziau. 50 de garnituri au adunat peste 6500 de minute de întârziere. Mii de pasageri au încremenit în trenuri şi au îngheţat de frig în gări. Cablul semafoarelor de cale ferată din apropiere de Bucureşti a fost tăiat din greşeală şi aşa au început necazurile.
Concedieri şi falimente pe bandă rulantă. Mediul de afaceri, pus la zid: "Multă lume începe să clacheze" # ObservatorNews
Cea mai dură reformă fiscală din ultimul deceniu loveşte şi mediul de afaceri. Pe lângă taxele şi impozitele mărite din 2026, inflaţia, consumul în scădere, provocările cu forţa de muncă şi eliminarea facilităţilor pentru unele sectoare-cheie creează probleme din ce în ce mai mari pentru antreprenori şi firme. Nu toată lumea va rezista anul acesta, avertizează specialiştii, care vorbesc deja de concedieri şi falimente.
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere # ObservatorNews
Tânărul de 25 de ani care a murit la Spitalul Judeţean Buzău, unde a fost internat cu fractură de femur, a avut un cheag de sânge care i-a blocat artera pulmonară. Legiştii au anunţat astăzi cauza decesului, iar familia lui a reclamat medicii la Parchet pentru neglijenţă. Zeci de oameni au protestat în faţa spitalului, iar ministrul Sănătăţii a cerut o anchetă suplimentară.
Chevron, posibilă revenire în România. SUA oferă 22 mld. de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil # ObservatorNews
Gigantul american Chevron ar putea reveni în România, prin preluarea activelor internaționale ale ruşilor de la Lukoil. Alături de un fond de investiţii, Chevron pregătește o ofertă de 22 de miliarde de dolari. În România, tranzacția ar include 300 de benzinării și rafinăria Petrotel. Autoritățile americane au extins exceptarea de la sancțiuni până în aprilie. Chevron a părăsit România în urmă cu 10 ani, după ce a decis să renunțe la explorarea gazelor de șist.
"Omule, ai împuşcat-o în faţă". Furie în SUA după ce un agent ICE a ucis o femeie. Ce arată de fapt filmările # ObservatorNews
Imagini de coşmar fac înconjurul globului! O femeie de 37 de ani, mama a trei copii, a fost împuşcată mortal, fără somaţie, de un agent american, în timpul unui protest faţă de ofiţerii anti-imigraţie, în Minneapolis. Martorii spun că nu avea nicio intenţie violentă şi că a fost pur şi simplu lichidată. Scenele filmate din mai multe unghiuri sunt analizate acum de anchetatorii care susţin că agentul era în legitimă apărare.
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese # ObservatorNews
Val de furie la ghişee! Românii au cerut socoteală funcţionarilor după ce au aflat cât s-au mărit taxele pe proprietate. Un bucureştean a fost somat să plătească impozit de 300 de ori mai mare decât anul trecut. Iar într-o localitate din judeţul Suceava, sute de localnici au mers la primărie şi au cerut demisia edilului.
"Spartanul din Paris". Păţania lui Nicuşor Dan în Franţa, motiv de glumă pe reţelele de socializare # ObservatorNews
Ministerul Finanţelor va analiza posibilitatea cumpărării unui avion prezidenţial după ce Nicuşor Dan a fost blocat de viscol 15 ore la Paris. Ministrul Apărării a explicat astăzi că aeronava militară pe care o foloseşte acum preşedintele este inferioară şi avioanelor de linie.
Analiză. De ce tace Vladimir Putin după înlăturarea lui Maduro și capturarea petrolierului rusesc # ObservatorNews
Jocurile petrolului au ajuns la conflict direct, deschis SUA - RUSIA. Donald Trump, prin militarii săi şi paza de coastă, a capturat un vas din flota fantomă a Rusiei în nordul oceanului Atlantic, după o săptămână de urmări şi încercări de capturare şi o tentativa prealabilă de confiscare în care garda de coastă americană a fost respinsă de personalul de la bordul petrolierului. Nava nu avea petrol încărcat pentru că nu reuşise să alimenteze în portul din Venezuela, dar ar putea ascunde inclusiv arme ruseşti la bord.
Alertă de viscol şi ger în România. Drumuri blocate, accidente şi şcoli închise. Prognoza ANM pentru Capitală # ObservatorNews
Jumătate de ţară este sub avertizare de viscol şi ger! Zăpada şi gheaţa au blocat mai multe drumuri, au închis peste 150 de şcoli şi au provocat numeroase accidente. Ninsorile vor continua zilele acestea, iar gerul va dura cel puţin o săptămână.
Fermierii belgieni au protestat cu cartofi prăjiți împotriva acordului UE-Mercosur în faţa Parlamentului # ObservatorNews
Agricultorii şi crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au organizat joi un protest mai atipic în faţa Parlamentului European, instalând un stand tradiţional de cartofi prăjiţi, pentru a pune în valoare producţia locală şi a cere eurodeputaţilor să se opună acordului comercial UE-Mercosur, considerat de ei incorect, relatează EFE, citat de Agerpres.
Cine era femeia ucisă de un agent ICE în Minneapolis. Poetă laureată, mamă a trei copii şi cetăţean american # ObservatorNews
Renee Nicole Good, mamă a trei copii în vârstă de 37 de ani, poet premiat și cetățean american, este femeia împușcată mortal de un agent federal al serviciului de imigrări, în timpul unei intervenții ICE (Immigration and Customs Enforcement) în Minneapolis. Moartea sa a declanșat proteste în mai multe orașe din SUA și a provocat reacții dure între autoritățile locale și administrația federală.
Trump a vorbit în Biroul Oval cu preşedintele Columbiei, cu patru jurnalişti NYT de faţă. Ce condiţie le-a pus # ObservatorNews
Într-un interviu amplu acordat miercuri publicației The New York Times, președintele Donald Trump a declarat că "doar timpul va spune" cât de mult intenționează Statele Unite să controleze țara, sugerând un control care ar putea dura ani de zile.
Mulți români s-au întors deja la serviciu, după pauza de început de an, alţii şi-au mai luat două zile libere de concediu ca să le lege de weekend. Parcă niciodată nu sunt suficiente zile libere. Până la finalul anului, mai avem doar 11 sărbători legale. Dacă vă par puţine, să ştiţi că stăm mai bine la acest capitol faţă de restul Europei.
Pentru că tot mai mulţi oameni folosesc CHAT GPT pe post de medic, compania care a realizat chatbot-ul a anunţat o nouă aplicaţie dedicată exclusiv sănătăţii.
Un celebru pilot de wingsuit a murit în Africa de Sud, după un salt ilegal, executat în secret de la 1.086 m # ObservatorNews
Unul dintre cei mai experimentați piloți de wingsuit din lume a murit într-un accident șocant pe celebrul munte Table Mountain din Africa de Sud. Americanul Brendan Weinstein, în vârstă de 32 de ani, s-a prăbușit pe stânci la câteva secunde după ce a sărit în gol, într-o cascadorie extremă desfășurată ilegal, sub privirile turiștilor aflați pe traseele de drumeție.
Furnizarea agentului termic, deficitară la 38% din blocurile din Capitală. Pe cine dă vina ELCEN # ObservatorNews
Furnizarea agentului termic este deficitară la 38% dintre imobilele din Capitală, se arată în datele furnizate de aplicaţia Termo Alert. Joi, ELCEN a subliniat că livrează agent termic către reţeaua de termoficare "la parametrii optimi de temperatură", conform comenzii Termoenergetica, iar "Eventualele disfuncţionalităţi apărute la nivelul apartamentelor nu sunt generate de activitatea ELCEN, ci ţin de funcţionarea şi starea reţelei de transport şi distribuţie".
De ce mulți români simt depresie după Sărbători: "Cea mai mare anxietate sunt facturile de început de an" # ObservatorNews
S-a terminat vacanţa, a început munca în forţă, am reintrat în rutina programului de muncă - stres, termene limită, trafic sufocant. Pentru mulţi dintre noi, e foarte greu să ne readaptăm la această rutină, mai ales după perioada relaxantă de sărbători. Mai încercăm noi să ne fixăm rezoluţii, să ne facem planuri, dar parcă tot nu funcţionăm la capacitate maximă. Pe scurt, putem numi această stare "depresie post Sărbători". Psihologii confirmă fenomenul, dar ne recomandă să nu ne speriam. Sunt stări normale, care trec destul de repede, dacă ştim cum să le gestionăm corect.
Nominalizările la SAG Awards 2026. DiCaprio, Chalamet, şi Jordan luptă pentru premiul de cel mai bun actor # ObservatorNews
Au fost anunţate nominalizările pentru Premiile Sindicatului Actorilor din Statele Unite. Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet şi Michael B. Jordan se luptă pentru premiul "Cel mai bun actor". Statuetele acordate de sindicatul american sunt un indicator pentru Oscar. Aproape de fiecare dată, laureaţii acestor premii repetă victoria şi la gala Academiei Americane de Film.
Doi şoferi, prinşi în timp ce făceau drifturi în parcarea unor cluburi din Mamaia. Unul dintre ei era drogat # ObservatorNews
Distracția de noapte s-a transformat într-o situație periculoasă în parcarea unor cluburi din Mamaia. Doi șoferi au fost surprinși făcând derapaje controlate, iar unul dintre ei, în vârstă de 21 de ani, a fost depistat pozitiv la consumul a patru substanțe psihoactive și s-a ales cu dosar penal.
Noi, românii, suntem o naţie de experţi. În epoca reţelelor de socializare, avem experţi în tot şi toate. Românul e expert în politică externă, expert în războaie, expert în interesele americane în Groenlanda si Venezuela. Expert în sfere de influenţă şi în echilibrul marilor puteri.
Zelenski: Documentul cu garanțiile americane pentru Ucraina e "practic pregătit". Urmează să ajungă la Trump # ObservatorNews
Documentul cu garanţiile de securitate pe care SUA le vor oferi Ucrainei după eventuala încheiere a războiului cu Rusia este, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, "practic pregătit" să fie prezentat să fie prezentat spre aprobare liderului american Donald Trump.
Ministru: "Sistemul de termoficare din Capitală pierde zilnic echivalentul încălzirii a 75.000 de apartamente" # ObservatorNews
Sistemul de termoficare din Capitală pierde zilnic echivalentul încălzirii a 75.000 de apartamente, a declarat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul Comandamentului Energetic Național, convocat în contextul codurilor de ninsori și ger prognozate în următoarele zile.
Horoscop chinezesc 2026. Semnificaţia Calului de Foc şi previziuni pentru fiecare zodie # ObservatorNews
Ca de obicei, la fiecare început de an, românii îşi fac planuri şi calcule pentru noul an, iar tradiţia ne arată că aceştia s-au obişnuit să-şi stabilească planurile luând în calcul tot mai multe coordonate.
Județul unde elevii nu mai merg mâine la școală, din cauza ninsorii. Cursurile se vor ţine online # ObservatorNews
Elevii din municipiul Bistrița nu vor merge vineri la școală, după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică, în contextul ninsorilor abundente anunțate de meteorologi.
Vremea de mâine 9 ianuarie. Temperaturile scad considerabil şi ninge în mare parte a ţării. Maxime de 3 grade # ObservatorNews
Vremea se menține deosebit de rece în nordul și centrul țării, unde local va fi ger. Începând din orele serii, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest, aducând ninsori în Transilvania, Maramureș și Crișana. În Banat, Oltenia și pe alocuri în Muntenia vor fi precipitații mixte, favorizând formarea poleiului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud, est și centru. Pe arii restrânse se va semnala ceață și chiciură.
Fost manager al Spitalului Judeţean din Botoşani, trimis în judecată pentru concursuri aranjate pe bani # ObservatorNews
Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis în judecată, sub control judiciar, un fost manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" din Botoşani, într-un dosar de corupţie, potrivit unui comunicat transmis joi de de DNA.
Moscova se opune planului franco-britanic: Trupele occidentale din Ucraina vor fi considerate ținte legitime # ObservatorNews
Rusia avertizează că orice trupe străine de menținere a păcii desfășurate în Ucraina vor fi considerate "ținte militare legitime", scrie Agerpres. Moscova acuză "militarismul" statelor occidentale reunite în Coaliția de Voință și respinge planurile franco-britanice privind o forță multinațională post-conflict, pe care le consideră o escaladare periculoasă a războiului.
În 2026, impozitul pe clădiri pentru persoanele juridice nu se majorează direct prin schimbarea cotelor sau formulei de calcul, însă poate crește semnificativ în anumite condiții, în special din cauza actualizării valorii impozabile.
Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru ucidere din culpă # ObservatorNews
Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, în dosarul accidentului mortal produs pe DN 7, în Argeș, scrie Agerpres. Curtea de Apel Pitești a majorat pedeapsa decisă în primă instanță, a interzis dreptul de a conduce timp de cinci ani și a stabilit daunele morale pentru familiile victimelor tragediei din decembrie 2019.
Cât costă zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul la Paris. Ministrul Apărării: Analizăm achiziția unui avion # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că Ministerul Finanțelor va analiza disponibilitatea pentru achiziția unui avion prezidențial. Miruță a mai spus că penultimul zborul cu avionul Spartan la Paris al președintelui Nicușor Dan, a costat 30.000 de euro, de șase ori mai puțin decât în administrația Iohannis. Anunțul vine după ce șeful statului a rămas blocat, miercuri, pe un aeroport din Paris din cauza vremii nefavorabile.
De ce s-au trezit unii bucureşteni cu sume de plată în plus, deşi achitaseră deja impozitele # ObservatorNews
Este haos după afişarea sumelor pentru plata taxelor şi impozitelor. Românii merg acum la ghişee să ceară explicaţii pentru dările care în unele cazuri s-au triplat de la un an la altul. Există şi situaţii în care contribuabili care au plătit impozitele, s-au trezit după o nouă verificare că erau datori altă sumă, mult mai mare.
Elevii din întreaga ţară au reluat de joi, 8 ianuarie 2026, cursurile, chiar dacă mulţi dintre ei au făcut-o în sistem online, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.
Macron acuză SUA, la Conferinţa ambasadorilor, că se "îndepărtează treptat" de anumiţi aliaţi şi "se eliberează de regulile internaţionale". El denunţă o "adevărată tentaţie de împărţire a lumii" între "marile puteri"
Alarmă falsă cu bombă la hotelul Pleiada din Iaşi. Un e-mail la rezervări anunța amplasarea unei bombe # ObservatorNews
Alertă falsă cu bombă la hotelul Pleiada din Iaşi. Alerta s-a dat după ce un bărbat a sesizat, pe 8 ianuarie, prin apel la 112, că pe adresa de e-mail a hotelului a fost primit un mesaj în care se anunța amplasarea unei bombe în incintă. Mai multe echipaje de intervenție s-au deplasat de urgență la fața locului. În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că alarma a fost falsă.
Şase persoane, printre care şi o fetiţă de 9 ani, implicate într-un accident rutier în Neamţ # ObservatorNews
Şase oameni, printre care şi o fetiţă de 9 ani, au ajuns la spital după ce trei maşini s-au ciocnit pe o şosea din Neamţ. Accidentul s-a produs când şoferul unei autoutilitare a făcut o manevră greşită şi a intrat pe contrasens în două autoturisme care circulau regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât trei dintre victime, printre care şi copilul, au rămas încarcerate.
