Anthony Joshua, omagiu tulburător pentru “fraţii” pe care i-a pierdut în accidentul în care a fost rănit

11:30

Marius Şumudică a devenit în urmă cu câteva zile antrenorul lui Al-Okhdood şi este pregătit să salveze echipa de la retrogradare. Acesta este obiectivul antrenorului român, care a semnat până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire pentru încă un an, în cazul în care va menţine echipa în prima ligă. Şumudică are încredere în […] The post Marius Şumudică a pus deja piciorul în prag la Al-Okhdood: “Cine nu face asta trebuie să îşi facă bagajele” appeared first on Antena Sport.