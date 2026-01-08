Scandal la Cupa Africii pe Națiuni! Jucătorii amenință cu boicotul dintr-un motiv incredibil

18:10

Campioni olimpici la dans pe gheaţă la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron au încetat colaborarea. Dar dacă tânăra a mărturisit că s-a temut de fostul său partener timp de mai mulţi ani, el denunţă răzbunarea unei patinatoare nemulţumite de sine şi pradă depresiei, în timp ce Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina se apropie.