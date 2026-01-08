„De neprivit!” » Notele lui Nicolae Stanciu în AC Milan - Genoa, după execuția lamentabilă de la penalty » Ce scriu italienii

16:00

Robinho Junior (18 ani), extrema stângă a lui FC Santos, poate călca pe urmele tatălui său și să ajungă la o echipă care joacă pe „San Siro”. Presa italiană scrie că Inter a oferit 18 milioane de euro plus alte 4 milioane ca bonusuri pentru brazilian. Acesta a și făcut în vacanța de Crăciun o vizită la centrul de pregătire al echipei antrenate de Cristi Chivu.Inter vrea să scadă media de vârstă a lotului și să aducă tineri de perspectivă. ...