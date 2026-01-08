„De neprivit!” » Notele lui Nicolae Stanciu în AC Milan - Genoa, după execuția lamentabilă de la penalty » Ce scriu italienii
Gazeta Sporturilor, 9 ianuarie 2026 00:30
Genoa a ratat o victorie uriașă pe terenul lui AC Milan. Cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa 19 din Serie A. Momentul culminant a venit chiar la ultima fază (90+9'), atunci când Nicolae Stanciu (32 de ani) a irosit lamentabil o lovitură de la 11 metri.Trimis pe teren de antrenorul Daniele De Rossi (42 de ani) în minutul 83, internaționalul român n-a profitat de șansă și a ratat penalty-ul care însemna trei puncte de aur pentru Genoa lui Dan Șucu. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum o oră
00:30
„De neprivit!” » Notele lui Nicolae Stanciu în AC Milan - Genoa, după execuția lamentabilă de la penalty » Ce scriu italienii # Gazeta Sporturilor
Genoa a ratat o victorie uriașă pe terenul lui AC Milan. Cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa 19 din Serie A. Momentul culminant a venit chiar la ultima fază (90+9'), atunci când Nicolae Stanciu (32 de ani) a irosit lamentabil o lovitură de la 11 metri.Trimis pe teren de antrenorul Daniele De Rossi (42 de ani) în minutul 83, internaționalul român n-a profitat de șansă și a ratat penalty-ul care însemna trei puncte de aur pentru Genoa lui Dan Șucu. ...
00:20
Diego Simeone l-a atacat fronal pe Vinicius, în timpul meciului: „Asta îți va face Florentino, ține minte!” # Gazeta Sporturilor
Diego Simeone și Vinicius Junior au oferit cel mai încins moment al derby-ul Madridului din semifinala Supercupei Spaniei, dintre Real și Atletico, câștigat de „galactici” cu 2-1. Victoria o duce pe Real în finala cu Barcelona pentru trofeu.Un clip cu un moment tensionat din prima repriză, care i-a avut protagoniști pe cei Simeone și Vini jr., a început să circule pe rețelele de socializare. ...
Acum 2 ore
23:30
Marica s-a întâlnit cu fotbalistul FCSB-ului și l-a luat tare: „Băi, arată urât, nu te mai preface!” # Gazeta Sporturilor
Fostul atacant Ciprian Marica (40 de ani) a dezvăluit o discuție pe care a purtat-o zilele trecute cu Florin Tănase (31 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB.Fostul mare atacant s-a referit la faptul că fotbalistul roș-albaștrilor simulează foarte mult. Susține că i-a transmis pe un ton mai dur să renunțe la astfel de tertipuri și a menționat inclusiv răspunsul pe care Tănase i l-a dat. ...
23:10
Xabi Alonso a uluit în minutul 69 din Atletico - Real Madrid » Așa ceva nu s-a mai văzut! # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a luat o decizie uluitoare în minutul 69 al derby-ului cu Ateltico Madrid, din semifinala Supercupei Spaniei, încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea „los blancos”.Real Madrid va juca împotriva Barcelonei în finala Supercupei Spaniei, duminică, de la 21:00Era 2-1 pentru Real Madrid în Arabia Saudită, iar Ateltico punea presiune pe apărarea echipei lui Xabi Alonso. ...
Acum 4 ore
23:00
Cristiano Ronaldo înscrie pentru prima oară în 2026, se apropie de golul #1000, dar pierde teren în lupta la titlu # Gazeta Sporturilor
Al Nassr Riyadh, echipa starului Cristiano Ronaldo (40 de ani), a pierdut pe teren propriu cu Al Qadsiah, scor 1-2, în etapa 14 din campionatul Arabiei Saudite. Lusitanul a marcat în premieră în 2026, însă n-a fost suficient pentru ca echipa lui să obțină cel puțin un punct. Este al doilea eșec din 2026, după 2-3 cu Al Ahli, pe 2 ianuarie. Ronaldo continuă cursa pentru a atinge 1.000 de goluri în carieră, a ajuns la 958. ...
22:50
Se mută Patzaichin, Hîldan și Discobolul » Am aflat unde ajung statuile din Complexul Sportiv Dinamo # Gazeta Sporturilor
O dilemă cu valențe sentimentale i-a pus pe gânduri pe suporterii lui Dinamo, în luna în care primele buldozere ar urma să intre în complexul din Ștefan cel Mare pentru demolare. Ce se va întâmpla cu statuile aflate în Parcul Sportiv, odată cu startul lucrărilor propriu-zise? Vor fi ele menținute și în viitoarea configurație a arenei?Se apropie 19 ianuarie, ziua desemnată de CNI pentru startul demolării „bătrânului Dinamo, iar fanii „câinilor” își pun tot ...
22:50
Și-au luat portar de Liga Campionilor și își fac echipă de top! » A semnat pe două sezoane în Liga Florilor # Gazeta Sporturilor
Corona Brașov și-a luat portar de Liga Campionilor. Handbalista maghiară Kinga Janurik, 34 de ani, a semnat pentru două sezoane.În încercarea de a rămâne în top și în sezonul viitor, conducerea clubului brașovean a reușit s-o transfere de la Ferencvaros Budapesta pe internaționala maghiară, Kinga Janurik. ...
22:00
Prețul la care a fost scos la licitație monopostul în care Michael Schumacher a obținut prima lui victorie în Formula 1 # Gazeta Sporturilor
Monopostul cu care Michael Schumacher a obținut prima sa victorie în Formula 1 – Benetton B192 din 1992 – a fost scos la licitație de Broad Arrow Auctions, cu un preț de 8,5 milioane de euro.După ce a început sezonul 1992 cu versiunea actualizată a modelului B191, Benetton a introdus modelul B192 în a patra etapă, în Spania. ...
21:50
Dinamo și-a cedat fotbalistul în această seară: „Mult succes în tricoul roș-albastru!” # Gazeta Sporturilor
Atacantul Raul Rotund (20 de ani) a schimbat echipa în această iarnă, așa cum anunțase în interviul pe care l-a acordat pentru GSP.ro miercuri. Fotbalistul lui Dinamo va evolua în a doua parte a sezonului la FC ASA Târgu Mureș, locul 4 în Liga 2.Anunțul a fost făcut de formația care l-a împrumutat, prin intermediul canalelor oficiale. ...
21:40
Jucătorul de la Botoșani era pe teren în momentul care a șocat lumea: „Straniu! Nu vezi niciodată așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Giannis Anestis (34 de ani), portarul lui FC Botoșani, a oferit un interviu pentru GSP.ro în cantonamentul de la Mogoșoaia al echipei moldovene. Grecul a vorbit despre parcursul impresionat din acest sezon, despre adaptarea în România, Răzvan Lucescu și Elias Charalambous.Anestis nu s-a aventurat în a vorbi despre titlu. A declarat că principalul obiectiv al Botoșaniului e calificarea în play-off. Echipa moldoveană e pe locul 3, la două puncte de liderul Universitatea Craiova. ...
21:20
„Îmi doresc să nu prindă FCSB play-off-ul!” » Ștefan Baiaram, despre lupta la titlu, conflictul cu Rădoi, mașina la care visează și o pasiune nebănuită: „Chiar mă pricep” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, care a împlinit 23 de ani în ultima zi a lui 2025, se deschide într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor din cantonamentul din Antalya. În prolog vorbește despre cea mai recentă și mai importantă noutate din viața lui: logodna, după ce și-a cerut iubita în căsătorie la Miami. ...
21:20
Gâlcă n-a glumit! Rapid a rezolvat a treia plecare în acest mercato: remarcatul lui Șucu va juca tot în Superliga # Gazeta Sporturilor
„Avem cantitate, ne trebuie calitate!”. Costel Gâlcă n-a glumit. După declarația care a făcut valuri la Rapid (la 1-2 cu FCSB), Rapid e pusă pe cedat jucători care nu mai intră în vederile antrenorului.După despărțirea de portarul Franz Stolz, oficializată astăzi, mijlocașul dreapta Rareș Pop a ajuns la un acord cu Petrolul, iar de ultimă oră a apărut informația că fundașul stânga Robert Bădescu va fi împrumutat la Metaloglobus, potrivit fanatik.ro. ...
Acum 6 ore
21:00
Numele care i-a provocat coșmaruri lui Sepsi a semnat cu echipa din Superliga, în Antalya # Gazeta Sporturilor
Giovani Ghimfuș (20 de ani), mijlocașul ofensiv de la Sepsi, a ajuns în Antalya, unde a semnat cu Metaloglobus. Acesta va fi împrumutat până în vară la formația din Superliga.Ghimfuș a făcut prima parte a pregătirii de iarnă alături de echipa lui Ovidiu Burcă, la Sf. Gheorghe. Joi, el a ajuns în Turcia, unde se pregătește Metaloglobus. ...
20:50
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific de la Craiova, a vorbit despre transferul lui Adrian Șut (26, mijlocaș) de la FCSB la Al Ain, care urmează să devină oficial. Sorin Cârțu este de părere că transferul lui Șut este o pierdere pentru FCSB din punct de vedere fotbalistic, ținând cont de importanța acestuia în angrenajul echipei în ultimii ani. Totuși, este de părere că Becali a procedat corect. ...
20:40
Programul etapei 23 din Superliga, a doua din 2026 » Când se joacă FCSB - CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei 23 din sezonul regular al Superligii, a doua care va avea loc în 2026.Superliga a luat pauză de pe 23 decembrie 2025, însă revine pe 16 ianuarie 2026 cu duelul dintre FC Argeș și FCSB.Etapa 23 debutează vineri, 23 ianuarie, cu două meciuri: Metaloglobus - FC Argeș (17:00) și Hermannstadt - Dinamo (20:00).Programul etapei 23 din SuperligaDouă meciuri vor avea loc sâmbătă. ...
20:20
Iuliu Mureșan a intrat în direct și s-a dezis de decizie! Cine l-a exclus pe Ciprian Deac: „Pancu a venit și ne-a spus asta despre el” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a clarificat că antrenorul Daniel Pancu a fost cel care a decis să nu-l ia pe Ciprian Deac (29 de ani) în cantonamentul din Spania.Deși decizia i-a aparținut lui Pancu, nu antrenorul i-a comunicat lui Deac că nu va fi lua în cantonament. Iuliu Mureșan a fost cel care i-a transmis mijlocașului alegerea făcută de antrenor.Președintele ardelenilor a declarat că Deac își va duce contractul scadent în vară la bun sfârșit. ...
20:00
Excepția de la Dinamo! Cât ar trebui să plătească echipa care vrea să-i activeze clauza lui Stoinov # Gazeta Sporturilor
Fundașul central Nikita Stoinov (20 de ani) a fost transferat de Dinamo în vară. „Câinii” le-au plătit 450.000 de euro celor de la Netanya, iar stoperul s-a impus ca titular încă de la debutul din 2 august 2025, împotriva rivalilor de la FCSB.Israelianul a fost convocat atât la naționala U21 a țării sale, cât și la cea mare, iar Dinamo speră că face o afacere bună cu el, în momentul în care va decide să-l vândă. ...
20:00
Ricardo Cadu (44 de ani), fostul fundaș central și căpitan de la CFR Cluj, a spus că vrea să se întoarcă în Gruia. Ricardo Cadu o părăsea pe CFR în 2014, după ce adunase 250 de meciuri, 30 de goluri și două pase decisive în tricoul „feroviarilor”. S-a retras în 2021, iar din 2022 este la Pacos Ferreira, în liga a doua din Portugalia, acolo unde a îndeplinit rolurile de asistent, scouter și director sportiv. ...
19:50
Gigi Becali și Sorin Cârțu, dialog spectaculos în direct: „Asta îmi dorești tu, să mi se accidenteze fotbalistul?” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, și Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, au avut un dialog spectaculos în direct. Într-un moment în care Gigi Becali spunea la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport, că îl va păstra pe atacantul Denis Alibec până în vară, Sorin Cârțu a făcut o glumă pe acest subiect, pornind un dialog spumos între cei doi. ...
19:30
Ce a spus Carlos Alcaraz cu două zile înainte de a se despărți de Juan Carlos Ferrero: „Uneori, cred că îți dorești ceea ce nu ai” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul 1 mondial) e aproape de startul sezonului 2026, dar în decembrie, cu puțin timp înainte de despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, a dat un scurt interviu, fără să lase indicii despre șocul care urma.Cu două zile înainte de a anunța despărțirea de antrenorul său, Juan Carlos Ferrero, liderul ATP, Carlos Alcaraz, a stat de vorbă la Miami cu Andrea Petkovic, semifinalistă de Grand Slam în carieră și fost număr 9 mondial. ...
19:20
Gigi Becali a anunțat cât plătește pentru înlocuitorul lui Șut: „Atât dau, e «noul Mirel Rădoi» # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat cât va plăti pentru mijlocașul care va sosi la echipa lui în perioada imediat următoare. Acesta îl va înlocui pe Adrian Șut (26), al cărut transfer în Emirate urmează să devină oficial.Gigi Becali a spus că în următoarele două zile un mijlocaș central va semna cu FCSB. Patronul va achita 500.000 de euro pentru jucătorul străin pe care l-a comparat cu Mirel Rădoi. ...
19:20
Schimbul cerut de Dortmund pentru transferul lui Nico Schlotterbeck » Stoperul a anunțat unde vrea să plece! # Gazeta Sporturilor
Nico Schlotterbeck (26 de ani), fundașul central al celor de la Borussia Dortmund, forțează mutarea în Spania. Internaționalul neamț și-a anunțat deja clubul că vrea să plece și preferința acestuia ar fi Real Madrid. Clubul din Bundesliga l-ar vinde pentru 50 de milioane de euro, după ce în urmă cu o lună ceruse cu zece milioane mai mult. ...
19:10
UTA Arad, echipa antrenată de Adrian Mihalcea (49 de ani), a învins-o pe Bekescsaba, ultimul loc din liga secundă din Ungaria, scor 1-0, în primul amical al iernii. Unicul gol al partidei a fost marcat de fundașul stânga Din Alomerovic (28 de ani), în minutul 80.UTA a decis să rămână în țară pentru a pregăti a doua parte a sezonului. Joi s-a deplasat în Ungaria pentru testul cu Bekescsaba. ...
Acum 8 ore
19:00
În așteptarea transferurilor, Farul a fost prinsă de zăpadă » Imagini din cantonament # Gazeta Sporturilor
În timp ce majoritatea echipelor cu aspirații la play-off au plecat în Antalya, Farul a rămas acasă pentru cantonamentul de iarnă. Elevii lui Ianis Zicu au fost prinși pe teren de zăpada care a căzut peste România joi.Jucătorii Farului au efectuat antrenamentul din baza de pregătire pe un gazon acoperit cu omăt, folosit o minge portocalie, precum la meciurile oficiale care se joacă pe zăpadă.GALERIE FOTO. ...
19:00
Acord de ultimă oră în Turcia: Rapid îl cedează pe Rareș Pop tocmai la rivala din Superliga! # Gazeta Sporturilor
Rapid și-a dat acordul pentru transferul lui Rareș Pop la Petrolul. În această seară, se pun la cale ultimele detalii din contract, însă totul este la latitudinea jucătorului, dacă va accepta condițiile salariale ale „lupilor galbeni”. Pe scurt, practic: cluburile sunt înțelese, a mai rămas doar acordul jucătorului. Se studiază variante multiple. ...
18:50
Rapid și-a dat acordul pentru transferul lui Rareș Pop la Petrolul. În această seară, se pun la cale ultimele detalii din contract, însă totul este la latitudinea jucătorului, dacă va accepta condițiile salariale ale „lupilor galbeni”. Pe scurt, practic: cluburile sunt înțelese, a mai rămas doar acordul jucătorului. Se studiază variante multiple. ...
18:40
Mirel Rădoi, în tratative să preia noua echipă, la două luni de la plecarea bruscă din Bănie # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenor liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova, s-ar afla în negocieri pentru a prelua o nouă echipă, la aproape două luni după ce a demisionat.Tehnicianul a plecat după ce oltenii pierduseră pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2. Iar Rădoi ar fi tentat acum cu o propunere din campionatul Arabiei Saudite, pe care îl cunoaște foarte bine. ...
18:40
Înțelegere în Turcia: Rapid și-a dat acordul pentru transferul jucătorului la rivala din Superligă # Gazeta Sporturilor
Rapid și-a dat acordul pentru transferul lui Rareș Pop la Petrolul. În această seară, se pun la cale ultimele detalii din contract, însă totul este la latitudinea jucătorului, dacă va accepta condițiile salariale ale „lupilor galbeni”. Pe scurt, practic: cluburile sunt înțelese, a mai rămas doar acordul jucătorului. Se studiază variante multiple. ...
18:00
Adrian Mititelu a vorbit cu Vladislav Blănuță și dezvăluie: „Era stupefiat! Asta mi-a spus că vrea să facă” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu, finanțatorul lui FCU Craiova, a dezvăluit dialogul pe care l-a purtat zilele acestea cu Vladislav Blănuță, atacantul râvnit de Dinamo, aflat într-o situație cu adevărat ingrată la Dinamo Kiev. Conform afaceristului, varianta unei reveniri în România e complet exclusă de internaționalul în vârstă de 23 de ani.Contestat de suporteri și ieșit din grațiile antrenorului lui Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță are o aventură de coșmar în Ucraina. ...
17:50
Franz Stolz, portarul plecat de la Rapid în această iarnă, a fost prezentat oficial la Grazer, locul 11 din 12 în prima ligă austriacă.Stolz a fost împrumutat de Genoa până la vară la Grazer. Portarul va juca din nou în țara natală, unde a mai evoluat la AKA Kapfenberg, ASC Rapid Kapfenberg și St. Polten. Franz Stolz, prezentat la penultimul loc din Austria„Bine ai venit, Franz Stolz. ...
17:50
Anunț din Italia: negociază transferul lui Radu Drăgușin! » „Se discută cifrele mutării de la Tottenham” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani), stoperul lui Tottenham, a devenit prioritatea lui AS Roma pentru întărirea defensivei. Antrenorul Gian Piero Gasperini a cerut în reuniunea de mercato de ieri și un apărător central, profilul românului fiind pe placul directorul sportiv giallorosso. „În aceste ore au loc negocieri pentru a contura oferta pentru mutarea fundașului care nu joacă la echipa londoneză”, anunță Sky Sport Italia.Se ascute concurența pentru Radu Drăgușin. ...
17:40
Vlad Chiricheș, apariție de impact în Antalya » Cum impresionează fotbalistul de 36 de ani # Gazeta Sporturilor
La cei 36 de ani pe care i-a împlinit în noiembrie, Vlad Chiricheș rămâne unul dintre cei mai profesioniști jucători din Superligă. Dovadă fiind fizicul cu care „s-a lăudat” în Antalya.Deși ar putea să nu mai fie trecut pe lista pentru a doua parte a sezonului, Vlad Chiricheș, reprofilat mijlocaș defensiv din fundaș central, se pregătește la fel de intens ca în prima perioadă petrecută în tricoul roș-albastru. ...
17:40
AC Milan - Genoa, în runda 19 din Serie A » Chivu așteaptă o mână de ajutor din partea lui Șucu # Gazeta Sporturilor
Genoa, echipa finanțată de Dan Șucu (62 de ani), se deplasează pe terenul gigantului AC Milan, de la 21:45, în runda cu numărul 19 din Serie A. Genoa se află în zona retrogradării, pe locul 17, la doar două puncte deasupra pozițiilor care duc în Serie B. Milan este mare favorită în fața echipei lui Șucu, cu o cotă de doar 1.50 la victorie. Astfel, un punct ar fi foarte important pentru Genoa. ...
17:40
PSG - Marseille, derby în Kuweit în Supercupa Franței » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
PSG - Marseille, derby-ul Franței, se joacă în această seară, de la 20:00, în Supercupa Franței. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisă de platforma VOYO. „Le Classique” se va disputa pe Jaber Al Ahmad International Stadium, din Kuweit.Va fi a doua ediție a consecutivă a Supercupei Franței (sau Trofeul Campionilor, așa cum îl numesc francezii) care va avea loc în afara granițelor Franței, după ce anul trecut meciul a avut loc în Qatar. ...
17:10
Vlad Chiricheș, apariție spectaculoasă în Antalya » Cum impresionează fotbalistul de 36 de ani # Gazeta Sporturilor
La cei 36 de ani pe care i-a împlinit în noiembrie, Vlad Chiricheș rămâne unul dintre cei mai profesioniști jucători din Superligă. Dovadă fiind fizicul spectaculos cu care „s-a lăudat” în Antalya.Deși ar putea să nu mai fie trecut pe lista pentru a doua parte a sezonului, Vlad Chiricheș, reprofilat mijlocaș defensiv din fundaș central, se pregătește la fel de intens ca în prima perioadă petrecută în tricoul roș-albastru. ...
Acum 12 ore
16:50
Ștefan Baiaram are o pasiune nebănuită și visează la titlu cu Universitatea Craiova: „Am vorbit cu Mirel Rădoi” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, care a împlinit 23 de ani în ultima zi a lui 2025, se deschide într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor din cantonamentul din Antalya. În prolog vorbește despre cea mai recentă și mai importantă noutate din viața lui: logodna, după ce și-a cerut iubita în căsătorie la Miami. ...
16:50
Ca granzii în anii 2000! Mihai Rotaru a aprobat un proiect de impact la Craiova: „Cheltuieli în consecință” # Gazeta Sporturilor
Dincolo de obiectivele declarate și asumate de conducere, câștigarea titlului, a Cupei și calificarea în cupele europene, Universitatea Craiova mai are în derulare un țel mai puțin mediatizat. „Juveții” și-ar dori ca „satelitul” echipei, lider în Seria 5 din Liga 3, să promoveze în „B”. ...
16:50
Aspru criticat, Mikel Arteta îl apără pe Viktor Gyokeres: „E foarte bun. Poate marca mai multe goluri, dar...” # Gazeta Sporturilor
Evoluțiile lui Viktor Gyokeres (27 de ani) la Arsenal au fost din nou subiect de discuție, de această dată într-un interviu acordat de antrenorul „tunarilor”, Mikel Arteta. Spaniolul l-a lăudat pe atacant, deși a recunoscut că ar putea fi mai eficient la finalizare.Mikel Arteta a vorbit despre situația lui Viktor Gyokeres: „Întotdeauna fac un exercițiu”„Întotdeauna fac un exercițiu cu jucătorii. ...
16:50
Atletico Madrid și Real Madrid se întâlnesc în această seară, de la ora 21:00, într-un meci din semifinala Supercupei Spaniei. Partida se va juca la Jeddah, Arabia Saudită, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1.Câștigătoarea din acest duel va juca în finală cu Barcelona, care s-a impus cu 5-0 în fața lui Athletic Bilbao. ...
16:50
Portretul lui Cristi Chivu în Corriere della Sera: „Cinism extrem și blândețea unui lup” » Ce record poate stabili! # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu are șanse mari să fie campion de iarnă în Serie A cu Inter dacă va câștiga pe 14 ianuarie restanța cu Lecce de pe teren propriu. Aproape de finele turului, antrenorului nerazzurrilor i s-a făcut o caracterizare specială în ziarul cu cel mai tiraj din Italia. „Parma a fost copleșită ieri. ...
16:50
Denis Ciobotariu (27 de ani, fundaș central la Rapid) este dorit insistent de GKS Katowice, locul 16 din 18 în prima ligă a Poloniei.Denis Ciobotariu evoluează la Rapid din ianuarie 2025, când giuleștenii au plătit 50.000 de euro pentru a-l elibera din ultimele 6 luni de contract cu Sepsi OSK.Un an mai târziu, după 35 de meciuri și 4 goluri pentru Rapid, Ciobotariu ar putea schimba din nou echipa. ...
16:50
Vicecăpitanul campioanei pleacă „la arabi”, iar patronul face pe somelierul.Sunt două subiecte diferite, dar ele se leagă. Primul e acela că deja Adrian Șut a părăsit Antalya, cu destinația Al-Ain, „cea mai cunoscută” (așa e ea prezentată) echipă din Emiratele Arabe. Al doilea e că unicul decident al campioanei se inspiră din vinificație ca să ne spună că FCSB va f mult mai bună în primăvară. ...
16:30
La fel precum granzii, în anii 2000! E noul capriciu al lui Rotaru: la Craiova se pregătește o promovare de impact # Gazeta Sporturilor
Dincolo de obiectivele declarate și asumate de conducere, câștigarea titlului, a Cupei și calificarea în cupele europene, Universitatea Craiova mai are în derulare un țel mai puțin mediatizat. „Juveții” și-ar dori ca „satelitul” echipei, lider în Seria 5 din Liga 3, să promoveze în „B”. ...
16:30
Gigi Becali dezvăluie suma reală pentru care a plecat Șut și îi anunță înlocuitorul: „5 clase peste ei!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a explicat cum s-a ajuns la plecarea lui Adrian Șut (26), vândut în Emiratele Arabe Unite, la Al Ain, și susține că înlocuitorul acestuia va fi anunțat vineri sau sâmbătă. Adrian Șut, piesă de bază la FCSB, a părăsit astăzi cantonamentul FCSB-ului din Antalya, urmând să efectueze vizita medicală înainte de transferul la Al Ain, liderul din Emirate. ...
16:20
Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1 pentru a prelua Mondialul: „Noi suntem în Evul Mediu, voi vreți investiții în fotbal?” # Gazeta Sporturilor
Televiziunea Română se confruntă cu dificultăți majore și nu poate achita preluarea unor meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, din cauza unui buget insuficient și a unei infrastructuri tehnice învechite, spune directoarea TVR, care dă câteva informații șocante. Adriana Săftoiu, 58 de ani, directoarea generală a TVR, a descris situația ca fiind critică, afirmând că postul public se află în „Evul Mediu” din punct de vedere tehnologic. ...
16:10
Joyskim Dawa, gata să joace din nou pentru FCSB: „Au fost cele mai grele 8 luni din viața mea” # Gazeta Sporturilor
Revenit la capacitate maximă după o serie de probleme, fundașul central camerunez Joyskim Dawa (29 de ani) e gata să joace din nou pentru FCSB.Joyskim Dawa a suferit o accidentare gravă în primăvara anului trecut, motiv pentru care nu a apucat să debuteze în actualul sezon competițional. Acum, fotbalistul se antrenează cot la cot alături de colegii săi de la FCSB și e gata să joace din primul minut în startul anului. ...
16:10
Jucătorul român a refuzat-o pe Dinamo și poate debuta chiar împotriva „câinilor” # Gazeta Sporturilor
Andrei Coubiș, 22 de ani, fundaș crescut la AC Milan, a refuzat oferta lui Dinamo din vară și este gata să debuteze în Superligă chiar împotriva „câinilor”.Duelul dintre roș-albi și Universitatea Cluj va avea loc pe 18 ianuarie, în prima etapă din 2026. Coubiș a fost împrumutat de rossoneri la formația clujeană până în vară, cu opțiune de transfer definitiv. Dinamoviștii l-au vrut în vară, însă stoperul a ales Sampdoria, unde însă nu s-a impus. ...
16:10
Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1 pentru a prelua Mondialul: „Noi suntem în Evul Mediu, voi vreți investiții?” # Gazeta Sporturilor
Televiziunea Română se confruntă cu dificultăți majore și nu poate achita preluarea unor meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, din cauza unui buget insuficient și a unei infrastructuri tehnice învechite, spune directoarea TVR, care dă câteva informații șocante. Adriana Săftoiu, 58 de ani, directoarea generală a TVR, a descris situația ca fiind critică, afirmând că postul public se află în „Evul Mediu” din punct de vedere tehnologic. ...
16:00
Interul lui Chivu transferă fiul fostului jucător al rivalei! » Atacantul are 18 ani și a vizitat Appiano Gentile # Gazeta Sporturilor
Robinho Junior (18 ani), extrema stângă a lui FC Santos, poate călca pe urmele tatălui său și să ajungă la o echipă care joacă pe „San Siro”. Presa italiană scrie că Inter a oferit 18 milioane de euro plus alte 4 milioane ca bonusuri pentru brazilian. Acesta a și făcut în vacanța de Crăciun o vizită la centrul de pregătire al echipei antrenate de Cristi Chivu.Inter vrea să scadă media de vârstă a lotului și să aducă tineri de perspectivă. ...
15:50
Ștefan Baiaram are o pasiune nebănuită și visează la titlul cu Universitatea Craiova: „Am vorbit cu Mirel Rădoi” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, care a împlinit 23 de ani în ultima zi a lui 2025, se deschide într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor din cantonamentul de la Antalya. În prolog vorbește despre cea mai recentă și importantă noutate din viața lui: logodna, după ce și-a cerut iubita în căsătorie la Miami. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.