Nota 4! Italienii l-au distrus pe Nicolae Stanciu pentru penalty-ul catastrofal: „Imposibil de urmărit!”
Sport.ro, 9 ianuarie 2026 00:30
Introdus pe teren în minutul 83, Nicolae Stanciu a ratat în minutul 99 un penalty în meciul AC Milan - Genoa 1-1
• • •
Acum o oră
00:30
00:10
Gigi Becali a vorbit despre situația la FCSB a lui Octavian Popescu și a lui Denis Alibec.
00:10
AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o mână de ajutor de la „grifonii” lui Dan Șucu # Sport.ro
Genoa a remizat în fața lui AC Milan, scor 1-1, într-un meci din runda a 19-a din Serie A.
Acum 2 ore
00:00
Meciul dintre Arsenal și Liverpool, ”capul de afiș” al rundei din Premier League, s-a încheiat cu scorul de 0-0 și a fost LIVE pe VOYO.
8 ianuarie 2026
23:30
Dinamo a împrumutat un jucător la o divizionară secundă.
23:30
Fabrizio Romano confirmă: Dan Șucu, aproape de transferul unui coechipier al lui Cristiano Ronaldo! # Sport.ro
Dan Șucu pregătește un transfer extrem de interesant la Genoa. Anunțul lui Fabrizio Romano.
23:30
Conor Bradley, execuție fabuloasă în Arsenal - Liverpool! Trupa lui Mikel Arteta a fost salvată de transversală # Sport.ro
Derby-ul etapei din Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
23:10
FC Barcelona - Real Madrid, finala Supercupei Spaniei! Înfrângere la limită pentru Atletico Madrid # Sport.ro
Real Madrid a câștigat derby-ul cu Atletico Madrid, scor 2-1, în a doua semifinală din Supercupa Spaniei.
23:10
Omagiu adus de Anthony Joshua prietenilor săi care au murit în accidentul teribil din Nigeria # Sport.ro
Boxerul britanic Anthony Joshua le-a adus un omagiu emoţionant prietenilor săi apropiaţi Sina Ghami şi Latif "Latz" Ayodele, în urma morţii acestora într-un accident de maşină în Nigeria, relatează DPA.
Acum 4 ore
22:50
Scandal la Cupa Africii pe Națiuni! Jucătorii amenință cu boicotul dintr-un motiv incredibil # Sport.ro
Jucătorii nigerieni ameninţă cu boicotul înaintea sfertului cu Algeria de la Cupa Africii pe Națiuni.
22:30
Ciprian Marica i-a spus-o în față lui Florin Tănase: ”Băi, nu te mai preface!”. Răspunsul decarului de la FCSB # Sport.ro
Emisiunea ”Play-on Sport” poate fi urmărită LIVE pe VOYO.
21:50
21:50
Ștefan Baiaram anunță „Infernul” dacă va câștiga Universitatea Craiova titlul: „Se închide orașul!” # Sport.ro
Ce a spus Ștefan Baiaram despre scenariul în care Universitatea Craiova câștigă titlul de campioană a României.
21:40
Arsenal și Liverpool se înfruntă în această seară, începând cu ora 22:00, în direct pe VOYO.
Acum 6 ore
21:00
Două transferuri la CSM București! Jucătoarele maghiare au venit la liderul din Liga Florilor # Sport.ro
Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a anunţat, joi, prin intermediul site-ului oficial, transferul jucătoarelor maghiare Dorottya Faluvegi şi Csenge Kuczora.
20:50
Ghanezul Mohammed Kudus, extrema dreapta a echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, accidentat la coapsă, nu va fi disponibil până în luna aprilie, a anunţat joi antrenorul Thomas Frank, scrie AFP.
20:40
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah. Suma pregătită: 100 de milioane de euro! # Sport.ro
Liverpool a ales fotbalistul pe care îl consideră perfect pentru a-l înlocui pe Mohamed Salah.
20:40
Louis Munteanu a fost transferat la DC United în primele zile ale anului 2026.
20:30
Tottenham și Arsenal dispută North London Derby.
20:10
Denis Alibec, care a împlinit recent 35 de ani, putea ajunge la o altă echipă din Superligă în această perioadă de mercato.
19:40
Gazzetta dello Sport anunță: gigantul din Serie A negociază cu Tottenham pentru transferul lui Radu Drăgușin! # Sport.ro
Directorul sportiv al unei forțe din Serie A a reluat discuțiile cu Tottenham pentru transferul lui Radu Drăgușin.
19:30
Unul dintre oamenii de bază de la Barcelona s-a înțeles cu o formație din La Liga.
Acum 8 ore
18:50
Ceea ce se anunța un supertransfer s-a oprit la negocieri.
18:50
Mesajul transmis de CFR Cluj în privința lui Ciprian Deac.
18:40
Rapid ar putea să piardă unul dintre cei mai importanți jucători din apărare.
18:10
Mirel Rădoi (44 de ani) a plecat de la Universitatea Craiova, chiar dacă a avut un start bun de sezon și era văzut drept omul care poate aduce titlul în Bănie.
18:10
Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron # Sport.ro
Campioni olimpici la dans pe gheaţă la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron au încetat colaborarea. Dar dacă tânăra a mărturisit că s-a temut de fostul său partener timp de mai mulţi ani, el denunţă răzbunarea unei patinatoare nemulţumite de sine şi pradă depresiei, în timp ce Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina se apropie.
18:10
Campionul european Rareș Toader se antrenează ca un spartan! Programul incredibil al lui „The Rock” de România # Sport.ro
Rareș Toader, campion european la aruncarea greutății în sală, își construiește întreaga viață în jurul sportului.
18:10
Ștefan Târnovanu, portarul titular al FCSB, poate ajunge și el în țările arabe.
17:40
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a dezvăluit că echipa sa mai poate pierde un jucător în această perioadă de mercato.
17:40
Cele 3 variante de fundaș dreapta ale lui Cristi Chivu, după ce Barcelona s-a înțeles cu Joao Cancelo # Sport.ro
Revenirea lui Joao Cancelo la Barcelona i-a dat peste cap planurile lui Cristi Chivu la Inter Milano.
17:30
Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, sâmbătă de la 19:30! Se anunță o partidă incendiară în Supercupa Turciei # Sport.ro
Galatasaray - Fenerbahce va fi LIVE pe VOYO, de la ora 19:30.
17:10
Gigi Becali putea „cumpăra” victoria în play-off, iar FCSB era campioană! Dezvăluire în direct: „Mă costa 200.000 de euro” # Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit că ar fi putut aranja un meci din Superliga României.
17:10
Adrian Șut se va lupta pentru un loc de titular la Al-Ain cu 3 „închizători”. Situația cotelor de piață # Sport.ro
Cum se prezintă Adrian Șut în comparație cu cei 3 concurenți pe postul de mijlocaș defensiv de la Al-Ain.
Acum 12 ore
17:00
Duelul salariilor din Arsenal - Liverpool: cine sunt cei mai bogați fotbaliști care joacă în derby. Surprize mari în top 5 # Sport.ro
Cel mai atractiv meci al etapei 21 în Premier League, Arsenal - Liverpool se joacă joi, 8 ianuarie, de la ora 22:00, exclusiv pe VOYO.
16:50
Kevin de Bruyne (34 de ani) a fost transferat de Napoli în vară, după zece ani la Manchester City, în care a devenit căpitan și unul dintre cei mai importanți oameni din echipa lui Pep Guardiola.
16:40
Real Madrid tremură înaintea derby-ului cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei! Jucătorul crucial, incert # Sport.ro
Emoții mari pentru Real Madrid înaintea confruntării cu Atletico Madrid din Supercupa Spaniei. Situație critică în defensiva „Los Blancos”.
16:30
16:00
Despărțirea de Badosa îi priește: primă victorie importantă semnată de Tsitsipas, din aprilie 2024 # Sport.ro
Stefanos Tsitsipas, succes impresionant, la United Cup.
15:40
Adrian Șut pleacă de la FCSB, dar nu prinde topul vânzărilor lui Becali. Cele mai scumpe mutări făcute de roș-albaștri # Sport.ro
15:30
Fundașul în vârstă de 36 de ani a vorbit sincer despre perioada petrecută în vestiarul bucureștenilor.
15:10
Arabii au dezvăluit durata contractului lui Adrian Șut la Al-Ain și când va debuta la noua echipă # Sport.ro
Adrian Șut pleacă de la FCSB în această iarnă, după șapte ani petrecuți alături de roș-albaștri.
15:10
OUT de la Inter! Cristi Chivu renunță la doi fotbaliști și îi trimite la altă echipă din Italia # Sport.ro
Inter Milano continuă să gestioneze atent situația tinerilor din lot, iar unul dintre ei este foarte aproape de o nouă experiență în Serie B.
15:00
Austriacul este sub contract cu Genoa, clubul lui Dan Șucu din Serie A.
14:50
14:50
Emma Răducanu revine la Transylvania Open, după 5 ani. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și vicecampioana olimpică vor juca la Cluj # Sport.ro
Vești bune pentru iubitorii tenisului din România.
14:40
Aryna Sabalenka s-a săturat de „nebunia” din WTA: ce a criticat după ce a lăudat-o pe Sorana Cîrstea # Sport.ro
Aryna Sabalenka știe ce va face în 2026, chiar dacă va sfârși amendată de circuitul WTA.
14:40
Parcursul excelent al Universității Craiova din acest sezon începe să atragă atenția și din afara României.
14:30
Mutare importantă realizată în această iarnă de Dinamo București.
14:20
Reacția lui Adrian Șut despre plecarea de la FCSB: ”În câteva zile urmează să ne înțelegem” # Sport.ro
FCSB îl va ceda în Emiratele Arabe Unite pe Adrian Șut.
