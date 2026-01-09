Zodiile care își vor întâni fericirea în următoarele 60 de zile. Ce au pregătit astrele pentru acești nativi
Click.ro, 9 ianuarie 2026 02:10
Universul are moduri subtile de a aduce bucurie și împlinire în viața noastră, iar astrologia poate oferi indicii despre momentele favorabile care urmează. În următoarele 60 de zile, anumite zodii vor simți schimbări semnificative care le vor îmbogăți viața personală și profesională.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
02:10
Zodiile care își vor întâni fericirea în următoarele 60 de zile. Ce au pregătit astrele pentru acești nativi # Click.ro
Universul are moduri subtile de a aduce bucurie și împlinire în viața noastră, iar astrologia poate oferi indicii despre momentele favorabile care urmează. În următoarele 60 de zile, anumite zodii vor simți schimbări semnificative care le vor îmbogăți viața personală și profesională.
Acum 2 ore
01:10
De ce fiecare etapă importantă din viață vine cu o criză emoțională, potrivit psihologilor # Click.ro
Viața nu avansează liniar, oricât ne-ar plăcea să credem acest lucru. Fiecare trecere semnificativă - de la copilărie la maturitate, de la dependență la autonomie, de la conformare la autenticitate - este însoțită de o criză emoțională.
Acum 4 ore
00:10
Experții dezvăluie obiceiurile centenarilor din Zonele Albastre. Cum reușesc să trăiască până la 100 de ani # Click.ro
Experții din toată lumea studiază faimoasele Zone Albastre, acele locații de pe glob unde foarte mulți localnici reușesc să ajungă la pragul de 100 de ani.
8 ianuarie 2026
23:50
Aparatul electrocasnic care ne costă 132 de lei lunar. Numeroși români îl au în locuință și îl folosesc # Click.ro
Pe măsură ce temperaturile scad, mulți români caută soluții rapide pentru a-și încălzi locuința. Ce pare un ajutor simplu și rapid poate adăuga, însă, sute de lei la factura de energie dacă nu suntem atenți. Chiar și un aparat aparent inofensiv poate să crească costurile lunare cu peste 130 de lei,
23:50
În sezonul răcelilor, coregrafa Elwira Petre dezvăluie un truc simplu și eficient pentru a combate tusea și durerile în gât: siropul de ceapă. Preparat rapid acasă, acest remediu natural este preferatul ei în această iarnă, oferind alinare și sprijin sistemului respirator.
23:40
Filmul lansat în 2025 care a cucerit din nou Netflix. Are o distribuție cu adevărat impresionantă # Click.ro
Este un film care s-a lansat cu mai multe luni în urmă, după o perioadă tumultuoasă, în care producția s-a lovit de mai multe probleme. În cele din urmă, după ce mai multe scene au fost filmate din nou, această producție plină de actori faimoși s-a lansat. Iar acum, ea face senzație pe Netflix.
23:30
Poate că mulți dintre noi am aruncat astfel de lichide în chiuvetă, de-a lungul timpului. Cu toate acestea, deși pare a fi un obicei de-a dreptul banal, el poate avea mai multe consecințe negative. Din acest motiv, experții spun că este important să nu vărsăm anumite lichide în chiuvetă.
23:20
Noi reguli pentru șoferi! Ce prevede Codul Rutier 2026. Schimbările despre care trebuie să știe toți conducătorii auto # Click.ro
Anul 2026 aduce schimbări majore pentru conducătorii auto din România. Imposibil de ignorat, noile reguli din Codul Rutier vin cu amenzi mai mari, radare inteligente pe drumuri și posibilitatea de a folosi permisul digital direct de pe telefon. Autoritățile vor să depisteze abaterile mai rapid, iar
23:10
N-au nici 50 de kilograme, încap într-un lift! Georgiana Lobonț i-a speriat pe internauți: „Parcă n-ai mâncat de 10 ani!” Răspunsul artistei: „Nu vă stresați, n-am nimic!” # Click.ro
Nu cântăresc nici 50 de kilograme! Georgiana Lobonț i-a speriat pe internauți: „Parcă n-ai mâncat de 10 ani!” Cum se apără artista: „Nu vă stresați, n-am nimic!”
23:00
Alimentul recomandat de nutriționiști pentru un creier sănătos. E bun și împotriva stresului și a depresiei # Click.ro
Este un ingredient despre care deja se știe că este foarte util pentru sănătate. Cu toate acestea, nu foarte mulți oameni știu că el poate să fie de ajutor chiar și pentru starea noastră de spirit.
Acum 6 ore
22:40
După licitația de ton de Revelion din Tokyo, un alt record a fost stabilit în Japonia, de data aceasta pentru cireșele „Sato Nishiki” din nord-estul țării.
22:30
Zodia pusă la grea încercare la mijlocul lunii ianuarie. Lacrimi, încercări dureroase și momente dificile # Click.ro
Mijlocul lunii ianuarie vine cu o încărcătură emoțională greu de dus pentru nativii din zodia Rac. Sensibili din fire și profund ancorați în lumea sentimentelor, acești nativi resimt mai acut decât alții influențele astrale tensionate ale perioadei.
22:00
Șoc pentru un român la început de an. A fost pus să plătească de 300 de ori mai mult la impozit: „Sper să fie o greșeală” # Click.ro
Românii au început anul cu nervi și surprize neplăcute la plata taxelor. Majorările bruște ale impozitelor pe proprietate au stârnit revoltă în mai multe orașe, iar în unele cazuri sumele afișate sunt de sute de ori mai mari decât anul trecut, pe fondul erorilor din sistemele online și al modificări
21:30
Cele trei orașe pierdute ale istoriei pe care arheologii încă le caută. Locația lor s-a pierdut acum mii de ani # Click.ro
Tehnologia modernă este foarte utilă pentru arheologi, însă mai există unele mistere ale istoriei încă nedezlegate. De exemplu, deși experții știu precis că aceste orașe au existat cândva, ele rămân complet pierdute, chiar și în ziua de astăzi.
21:10
Un nou tip de țeapă face ravagii în România: „Era să mi-o iau rău de tot” Cum acționează escrocii și ce greșeli să nu faci # Click.ro
O nouă metodă de înșelăciune face ravagii pe platformele de vânzări online, iar de această dată, un utilizator OLX a fost la un pas să piardă bani după ce a căzut în capcana unei scheme bine puse la punct. Povestea a fost făcută publică pe Reddit, unde internautul a descris pas cu pas cum a fost pă
21:00
Sarmalele sunt, fără doar și poate, vedeta bucătăriei tradiționale românești. Iar pe lângă diversele ingrediente pe care le putem folosi pentru o mâncare mai delicioasă ca niciodată, la fel de important este să știm precis și cât de mult trebuie să le fierbem, de fapt.
Acum 8 ore
20:40
În ziua de astăzi, cele mai multe gospodării din țara noastră vor avea o mașină de spălat. Însă, cum facturile devin din ce în ce mai ridicate, este important să știm precis câtă apă consumă mașina noastră de spălat și ce putem face pentru a reduce cât mai mult costurile facturii.
19:50
Rețeta delicioasă pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Ce ingrediente folosesc pentru orezul cu varză # Click.ro
Călugării de pe Muntele Athos au un stil de viață simplu, iar acest lucru se vede și în preparatele pe care le consumă în mod obișnuit. În mare parte, hrana lor se bazează pe cereale, fructe, legume și carne de pește, iar pe perioade de post, rigorile pe care le respectă sunt și mai stricte.
19:40
Alocațiile pentru copii, în ianuarie 2026. Când intră banii și de ce pot apărea întârzieri # Click.ro
Iarna aduce o mică surpriză pentru părinți. Alocațiile pentru copii, care ajung de obicei pe 8 ale lunii, vor întârzia în ianuarie 2026. Din cauza revenirii angajaților la muncă în prima zi lucrătoare, plățile vor fi efectuate abia vineri, 9 ianuarie, iar părinții trebuie să își ajusteze așteptările
19:30
De ce poartă Nick nnd dispozitivul negru pe nas, la Power Couple și în viața de toate zilele. La ce îl ajută? # Click.ro
Nick nnd traversează o perioadă foarte bună din punct de vedere profesional și nu numai.
19:10
Singura zodie care își schimbă radical viața până în primăvara anului 2026. Își rescrie destinul, va avea parte de cea mai mare transformare # Click.ro
Până în primăvara anului 2026, Scorpionul este zodia care trece prin cea mai profundă și radicală transformare din întreg zodiacul.
19:00
Ce salariu lunar are un șofer Bolt sau Uber în 2026. Veniturile diferă de la o țară la alta # Click.ro
De-a lungul țării noastre, tot mai mulți oameni aleg să lucreze pentru platforme de transport alternativ, cum ar fi Uber sau Bolt. Unii fac acest lucru doar pentru a-și suplimenta temporar veniturile, în timp ce pentru alți români, această meserie reprezintă sursa lor principală de venit.
19:00
Cătălin Cazacu intervine public în scandalul Ramonei Olaru cu Alex Bodi: „Îmi e foarte greu” # Click.ro
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă după ce asistenta TV a făcut declarații despre bani și așteptările ei într-o relație, care au stârnit reacții dure în platoul emisiunii lui Dan Capatos. Fostul ei logodnic, Cătălin Cazacu, a intervenit pentru a clarifica situația și pentru a oferi
18:50
Ce mai face Ani Crețu din „Vacanța Mare? A dat comedia pe fotoliul de director. „Prezentul îmi ocupă timpul și mintea” # Click.ro
Simpatica actriță Ani Crețu a dat comedia pe biroul de director. După ce a cunoscut celebritatea, în anii 2000, alături de Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu, fondatorii grupului „Vacanța Mare”, actrița și-a continuat frumos destinul ei artistic: pe scenă!
Acum 12 ore
18:30
Ger extrem și piele uscată: cum să-ți protejezi și să-ți îngrijești pielea iarna? Sfaturi utile # Click.ro
Sănătatea pielii este afectată serios de temperaturile extreme din această perioadă, care vor coborî până la –18°C în mai multe regiuni ale țării. Dermatologii recomandă măsuri de protecție eficiente pentru a preveni uscăciunea, iritațiile și crăpăturile.
18:20
Concertul lui Florin Salam s-a transformat într-un adevărat scandal după ce managerul localului în care cânta s-a urcat pe scenă, i-a smuls microfonul din mână și l-a înjurat. Incidentul a lăsat publicul șocat și a stârnit reacții puternice, Florin Salam păstrându-și calmul pe tot parcursul momentul
18:10
Divele de la Hollywood care refuză să-și facă operații estetice! Vor să îmbătrânească natural # Click.ro
Într-o epocă a standardelor de frumusețe imposibil de atins, a știrilor despre proceduri cosmetice inovatoare și cele mai noi produse „anti-îmbătrânire”, este ușor să te simți influențat de vedetele de la Hollywood.
17:50
Actorul Mickey Rourke (73 de ani) s-a cazat într-un hotel de lux din West Hollywood, California, frecventat de celebrități, după ce a fost evacuat din locuința sa. Camerele în hotelul respectiv costă cel puțin 550 de dolari pe noapte.
17:30
Are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce dietă minune are, câte kilograme cântărește și ce bea zi de zi # Click.ro
În vârstă de 76 de ani, Vera Wang este o fostă patinatoare care a reușit să se transforme în una dintre cele mai faimoase creatoare din întreaga lume. Însă, cei care nu o cunosc pot avea impresia că Wang nici măcar nu a ajuns la vârsta de 30 de ani.
17:30
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale # Click.ro
Vali Vijelie a transformat muzica în investiții inteligente. Cântărețul de muzică de petrecere deține aproape 30 de apartamente, pentru care plătește anual mii de lei, dar aceste cheltuieli îi asigură stabilitate și un trai fără griji pe termen lung.
17:20
Se pregăteau de înmormântarea fiului, dar el era în viață! O eroare gravă a poliției a adus la disperare două familii # Click.ro
O eroare uriașă a făcut ca poliția din South Yorkshire să anunțe greșit două familii după un accident rutier: una a fost informată că fiul lor Trevor Wynn (17 ani) murise, iar cealaltă că băiatul lor, Joshua Johnson (18 ani), era grav rănit. În realitate, Joshua murise, iar Trevor era în viață și in
16:50
Anul trecut a fost unul bun pentru piața auto din România, iar o marcă anume a fost, de departe, cea mai căutată de-a lungul țării.
16:50
Ștefan Bănică a fost surprins într-o zi de iarnă petrecută alături de fiul său, Alexandru, într-un moment plin de voie bună și zâmbete. Imaginile rare, făcute publice de soția sa, Lavinia Pârva, arată cât de apropiat este artistul de copilul său și cât de speciale sunt clipele simple petrecute împre
16:50
Jucătorul ar urma să debuteze peste doar câteva zile.
16:40
Cum arată mormântul lui Horia Moculescu. Revolta Marianei Moculescu: „Să-i aprindă lumânări Alexandra Velniciuc, eu nu-l iert nici mort!” # Click.ro
Cum arată mormântul lui Horia Moculescu, la două luni de la deces. Revolta Marianei Moculescu: „Să-i aprindă lumânări Alexandra Velniciuc, eu nu-l iert!”!”
16:20
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de retragere # Click.ro
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Ziua aduce pentru fiecare zodie un amestec de introspecție, decizii practice și ajustări emoționale.
16:00
Ce probleme are Irina Fodor cu fiica ei adolescentă? Cum o pedepsește: „Eu sunt mâna de fier în casă, nu Răzvan” # Click.ro
Ce relație are Irina Fodor cu fiica ei adolescentă?
16:00
Motivul uluitor pentru care un restaurant chinezesc a fost închis. Produsul neașteptat pe care angajații îl serveau clienților în loc de rață la cuptor # Click.ro
Un local cu specific asiatic din Madrid a fost tras pe linie moartă de autorități, după ce o inspecție a scos la iveală practici extrem de grave privind siguranța alimentară. Este vorba despre restaurantul Jin Gu, situat în cartierul Usera, care a fost verificat de poliție pe 25 martie, în urma unor
15:50
Un oraș din România are 50.000 de locuințe neocupate. La nivel de județ, numărul crește de 2,5 ori # Click.ro
România este una dintre cele mai mari rezerve de spații goale din Europa, cu un număr de peste 2,5 milioane de locuințe care nu sunt locuite. Fenomenul nu mai ține doar de sate depopulate, ci și de marile orașe. Investițiile imobiliare și migrația au creat un fond uriaș de apartamente nefolosite
15:40
Moștenirea regală pe care Kate Middleton ar putea să o primească de ziua ei de naștere. Ce vârstă împlinește Prințesa de Wales # Click.ro
Pe 9 ianuarie, Prințesa de Wales împlinește 44 de ani, iar momentul va fi marcat, cel mai probabil, printr-o celebrare rezervată, în ton cu preferințele sale. Reședința regală din Windsor este văzută drept locul ideal pentru o cină restrânsă, dedicată exclusiv familiei apropiate, fără fast sau eveni
15:40
Românca a evoluat trei tururi la competiția din Australia.
15:00
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură # Click.ro
Săptămâna aceasta, trei semne zodiacale au șanse sporite să atragă prosperitate, însă succesul vine cu riscuri. Nu este vorba de acte nechibzuite, ci de decizii calculate, menite să construiască o bază solidă pe termen lung.
15:00
Anamaria Ferentz, între Bruno Mars și Jennifer Lopez în noaptea dintre ani. Artista s-a distrat doar cu viitorul soț și se tratează acum de răceală # Click.ro
Anamaria Ferentz a avut parte de o super distracție în vacanțz pe care a ales să o petreacă în Las Vegas doar în compania viitorului ei soț, omul de afaceri american Doug.
14:50
Românul se pregătește de un meci tare cu SSC Napoli.
14:30
Dorința surprinzătoare a Andreei Tonciu pentru 2026: „Vreau să mă reinventez pe micul ecran” # Click.ro
Andreea Tonciu vrea, din nou, la tv.
14:20
Atac cu boți asupra Ghișeul.ro. ANAF și primăriile nu pot accesa platforma, oamenii nu pot plăti # Click.ro
În dimineața de joi, 8 ianuarie 2026, Ghiseul.ro a devenit inaccesibil pentru mii de utilizatori. Portalul oficial de plăți a afișat erori de tip HTTP 500 sau nu s-a încărcat deloc. Potrivit unor surse citate de Antena3CNN,
14:00
Lista neagră a turiștilor. Care sunt orașele celebre pe care ar trebui să le ocolești în 2026 # Click.ro
Fiecare an aduce noi tendințe în turism, cu orașe și destinații ce captează atenția vizitatorilor din întreaga lume. Totuși, există și locuri care, deși celebre și intens promovate, riscă să dezamăgească turiștii.
14:00
Un angajat Electrica se confruntă cu viscolul din Munții Apuseni: „Oameni în zăpadă până la brâu. Mâini înghețate.” VIDEO # Click.ro
Echipele operative ale Distribuție Energie Electrică România acționează de trei zile pentru a restabili alimentarea cu energie în Munții Apuseni, unde vremea severă și terenul dificil împiedică intervențiile. Drumurile sunt blocate de zăpadă, iar arborii doborâți au avariat rețelele electrice.
Acum 24 ore
13:40
Descoperire uriașă în Irlanda: un oraș cu 607 case arată o civilizație uluitor de avansată pentru Epoca Bronzului # Click.ro
Arheologii au descoperit în Irlanda cel mai vechi și cel mai mare oraș preistoric cunoscut până acum în această zonă a Europei. Situl conține nu mai puțin de 607 case, dispuse într-o structură circulară uriașă.
13:40
Alertă la NASA. Misiunea de pe Stația Spațială Internațională ar putea fi întreruptă. Care este cauza # Click.ro
NASA analizează posibilitatea încheierii anticipate a unei misiuni de pe Stația Spațială Internațională (ISS), după apariția unei probleme medicale care afectează unul dintre astronauții aflați la bord.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.