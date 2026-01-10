Lovitură grea încasată de U Cluj! Lukic s-a accidentat la antrenamente şi va rata meciul cu Dinamo

Primasport.ro, 10 ianuarie 2026 13:20

Lovitură grea încasată de U Cluj! Lukic s-a accidentat la antrenamente şi va rata meciul cu Dinamo

Acum 30 minute
13:30
Kevin Durant l-a depăşit pe Wilt Chamberlain. Ce performanţă a reuşit Primasport.ro
13:30
OFICIAL | OUT din Gruia! CFR Cluj i-a reziliat contractul jucătorului cu care Varga spera să dea mare lovitură Primasport.ro
13:20
Apropiaţii lui Vinicius consideră că presa este vinovată de huiduielile la adresa jucătorului brazilian Primasport.ro
13:20
Lovitură grea încasată de U Cluj! Lukic s-a accidentat la antrenamente şi va rata meciul cu Dinamo Primasport.ro
Acum o oră
13:10
OUT din Gruia! CFR Cluj i-a reziliat contractul jucătorului cu care Varga spera să dea mare lovitură Primasport.ro
Acum 2 ore
12:40
Horaţiu Moldovan şi-a găsit echipă! Internaţionalul român rămâne într-un campionat din vestul Europei: „Transferul este confirmat” Primasport.ro
12:40
E gata! Jucătorul a plecat de la FCSB şi a fost prezentat oficial la noua sa echipă: „Mult succes” Primasport.ro
12:30
Matteo Duţu, aşteptat să semneze în SuperLiga! Două cluburi cu pretenţii forţează transferul internaţionalului de tineret Primasport.ro
12:00
Ionuţ Lupescu a anunţat data în care fanii lui Dinamo îşi vor lua adio de la vechiul stadion: „Nu punem cărămidă, ci încercăm să dăm prima cărămidă jos” Primasport.ro
Acum 4 ore
11:40
Vine de la o rivală din SuperLiga şi este aşteptat să semneze cu FCSB! Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru a-i lua locul lui Adrian Şut Primasport.ro
11:00
Edi Iordănescu a intrat la negocieri pentru revenirea pe banca tehnică! Antrenorul român şi o legendă a Barcelonei sunt favoriţi să semneze Primasport.ro
10:50
Incredibil! Antrenorul demis pe bandă rulantă e favorit să revină la Manchester United după ce Ruben Amorim a fost dat afară Primasport.ro
10:40
Gigi Becali, neimpresionat de transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „O să fie rezervă” Primasport.ro
10:40
OFICIAL | Mijlocaşul de naţională crescut de Sporting Lisabona a fost prezentat în SuperLiga: „Bun venit” Primasport.ro
10:30
Transfer de titlu la Universitatea Craiova! Brazilianul pentru care s-au plătit 3,2 milioane de euro vine în Bănie pentru a lucra din nou cu Filipe Coelho Primasport.ro
10:10
Un ultim pas pentru Radu Drăguşin până la plecarea de la Tottenham! Florin Manea: „Aştept să spună da” Primasport.ro
10:10
Bomba iernii! El este înlocuitorul lui Adrian Şut la FCSB cu care Gigi Becali şi MM Stoica negociază în secret Primasport.ro
09:50
Dinamo, pe cale să realizeze al doilea transfer al iernii! Andrei Nicolescu :„Ne-am înţeles cu jucătorul şi cu clubul. E ongoing” Primasport.ro
09:50
Răsturnare de situaţie în privinţa transferului lui Adrian Caragea la Oţelul! Unde va juca tânărul fotbalist de la Dinamo Primasport.ro
Acum 6 ore
09:40
Andrei Miron este la mare căutare! Valeriu Iftime are pe masă 4 oferte pentru fundaşul central de la FC Botoşani Primasport.ro
Acum 24 ore
00:40
Tenis de masă | Cinci medalii câştigate de sportivii români la WTT Youth Contender Linz Primasport.ro
00:40
Maroc a eliminat Camerunul şi este în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni Primasport.ro
00:10
Federaţia Internaţională de Tenis va revizui procesul de acordare a wildcard-urilor după prestaţia a unei jucătoare la Nairobi Primasport.ro
00:00
Bomba serii! Vladislav Blănuţă, revenire de senzaţie în Superliga: ”Împrumut cu opţiune de cumpărare” Primasport.ro
9 ianuarie 2026
23:40
Lovitura zilei! Fostul mijlocaş de la Sporting Lisabona a bătut palma cu un club din SuperLiga Primasport.ro
23:20
Meciul din Bundesliga dintre St. Pauli şi Leipzig, amânat din cauza ninsorilor persistente Primasport.ro
23:10
Nu a stat pe gânduri, după ce a văzut că Şut a plecat de la FCSB: ”Trec anii şi nu poţi să prinzi un tren!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
23:10
Surpriză mare! Atacantul care a rupt plasele la Fiorentina se află în negocieri cu un club din SuperLiga Primasport.ro
23:00
Ce trebuie să facă FCSB chiar înainte de reînceperea campionatului: ”Au încercat să rezolve!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
22:20
Şoc la FCSB! După Adrian Şut, Gigi Becali mai vinde un titular: „5 milioane” Primasport.ro
22:00
Lovitură de proporţii! Gigi Becali a dezvăluit următorul transfer de la FCSB: „Negociem acum” Primasport.ro
21:50
Handbal masculin: România, învinsă în meci amical şi de Ungaria, la Gyor, în pregătire pentru CE2026 Primasport.ro
21:30
Răsturnare de situaţie la FCSB! Becali a anunţat că transferul a picat: ”Vorbisem, era stabilit!” Primasport.ro
21:10
Meciul din Bundesliga dintre Sankt Pauli şi Leipzig, amânat din cauza ninsorilor persistente Primasport.ro
21:00
Radu Drăguşin, OUT de la Tottenham! Fundaşul român pleacă din Premier League şi semnează cu un gigant din fotbalul italian! Contract până în 2030 Primasport.ro
20:40
S-a aflat cine este înlocuitorul lui Adrian Şut! Vine de la o rivală din play-off şi e la un pas să semneze cu FCSB Primasport.ro
20:10
Jucătorul cu 9 meciuri europene în acest sezon şi-a reziliat contractul şi semnează cu o forţă din SuperLiga! Vine de la o campioana din Europa Primasport.ro
19:40
Ciprian Deac, aşteptat cu braţele deschise la un club din SuperLiga: „Sunt convins că ne-ar ajuta” Primasport.ro
19:40
Final de drum la Steaua pentru jucătorul francez! Daniel Opriţa confirmă: ”Nu mai avem nevoie de el!” Primasport.ro
19:20
Surpriză de proporţii! Ibrahima Tandia este aşteptat să semneze în SuperLiga Primasport.ro
19:20
A venit anunţul oficial! A plecat din SuperLiga şi a fost prezentat într-un campionat puternic: „Bun venit” Primasport.ro
19:00
E gata! Pancu a anunţat transferurile la CFR: ”E un băiat extraordinar!” Primasport.ro
18:40
FCSB a pierdut cu turcii, dar Thiam nu s-a abţinut: ”O să câştigăm campionatul!” Primasport.ro
17:50
Minut de reculegere pentru victimele tragediei din Crans-Montana la meciurile din cupele europene Primasport.ro
17:50
Înfrângere pentru FCSB în super-amicalul cu Besiktas! A fost singurul test de pregătire pe care campioana României l-a disputat în cantonamentul de iarnă din Antalya Primasport.ro
17:40
Cristi Chivu a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Italia Primasport.ro
17:10
Dezastru pentru un club de tradiţie cu pretenţii din România! Data de 25 ianuarie ar putea fi ultima zi a echipei în fotbalul românesc Primasport.ro
17:10
Emanuel Gyenes, locul 40 în etapa a şasea la Dakar Primasport.ro
16:40
E gata! Dorit de toată SuperLiga, Andrei Coubiş a fost prezentat oficial: „Bine ai venit!” Primasport.ro
16:30
Surpriză mare! Răzvan Trif a semnat în SuperLiga şi a fost prezentat oficial: „Mult succes” Primasport.ro
