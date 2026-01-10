Apropiaţii lui Vinicius consideră că presa este vinovată de huiduielile la adresa jucătorului brazilian
Apropiaţii lui Vinicius consideră că presa este vinovată de huiduielile la adresa jucătorului brazilian
Acum 30 minute
13:30
Kevin Durant l-a depăşit pe Wilt Chamberlain. Ce performanţă a reuşit
13:30
OFICIAL | OUT din Gruia! CFR Cluj i-a reziliat contractul jucătorului cu care Varga spera să dea mare lovitură # Primasport.ro
OFICIAL | OUT din Gruia! CFR Cluj i-a reziliat contractul jucătorului cu care Varga spera să dea mare lovitură
13:20
Apropiaţii lui Vinicius consideră că presa este vinovată de huiduielile la adresa jucătorului brazilian
13:20
Lovitură grea încasată de U Cluj! Lukic s-a accidentat la antrenamente şi va rata meciul cu Dinamo # Primasport.ro
Lovitură grea încasată de U Cluj! Lukic s-a accidentat la antrenamente şi va rata meciul cu Dinamo
Acum o oră
13:10
OUT din Gruia! CFR Cluj i-a reziliat contractul jucătorului cu care Varga spera să dea mare lovitură
Acum 2 ore
12:40
Horaţiu Moldovan şi-a găsit echipă! Internaţionalul român rămâne într-un campionat din vestul Europei: „Transferul este confirmat”
12:40
E gata! Jucătorul a plecat de la FCSB şi a fost prezentat oficial la noua sa echipă: „Mult succes”
12:30
Matteo Duţu, aşteptat să semneze în SuperLiga! Două cluburi cu pretenţii forţează transferul internaţionalului de tineret
12:00
Ionuţ Lupescu a anunţat data în care fanii lui Dinamo îşi vor lua adio de la vechiul stadion: „Nu punem cărămidă, ci încercăm să dăm prima cărămidă jos”
Acum 4 ore
11:40
Vine de la o rivală din SuperLiga şi este aşteptat să semneze cu FCSB! Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru a-i lua locul lui Adrian Şut
11:00
Edi Iordănescu a intrat la negocieri pentru revenirea pe banca tehnică! Antrenorul român şi o legendă a Barcelonei sunt favoriţi să semneze
10:50
Incredibil! Antrenorul demis pe bandă rulantă e favorit să revină la Manchester United după ce Ruben Amorim a fost dat afară
10:40
Gigi Becali, neimpresionat de transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „O să fie rezervă”
10:40
OFICIAL | Mijlocaşul de naţională crescut de Sporting Lisabona a fost prezentat în SuperLiga: „Bun venit”
10:30
Transfer de titlu la Universitatea Craiova! Brazilianul pentru care s-au plătit 3,2 milioane de euro vine în Bănie pentru a lucra din nou cu Filipe Coelho
10:10
Un ultim pas pentru Radu Drăguşin până la plecarea de la Tottenham! Florin Manea: „Aştept să spună da”
10:10
Bomba iernii! El este înlocuitorul lui Adrian Şut la FCSB cu care Gigi Becali şi MM Stoica negociază în secret
09:50
Dinamo, pe cale să realizeze al doilea transfer al iernii! Andrei Nicolescu :„Ne-am înţeles cu jucătorul şi cu clubul. E ongoing”
09:50
Răsturnare de situaţie în privinţa transferului lui Adrian Caragea la Oţelul! Unde va juca tânărul fotbalist de la Dinamo
Acum 6 ore
09:40
Andrei Miron este la mare căutare! Valeriu Iftime are pe masă 4 oferte pentru fundaşul central de la FC Botoşani
Acum 24 ore
00:40
Tenis de masă | Cinci medalii câştigate de sportivii români la WTT Youth Contender Linz
00:40
Maroc a eliminat Camerunul şi este în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni
00:10
Federaţia Internaţională de Tenis va revizui procesul de acordare a wildcard-urilor după prestaţia a unei jucătoare la Nairobi
00:00
Bomba serii! Vladislav Blănuţă, revenire de senzaţie în Superliga: ”Împrumut cu opţiune de cumpărare”
9 ianuarie 2026
23:40
Lovitura zilei! Fostul mijlocaş de la Sporting Lisabona a bătut palma cu un club din SuperLiga
23:20
Meciul din Bundesliga dintre St. Pauli şi Leipzig, amânat din cauza ninsorilor persistente
23:10
Nu a stat pe gânduri, după ce a văzut că Şut a plecat de la FCSB: ”Trec anii şi nu poţi să prinzi un tren!” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
Surpriză mare! Atacantul care a rupt plasele la Fiorentina se află în negocieri cu un club din SuperLiga
23:00
Ce trebuie să facă FCSB chiar înainte de reînceperea campionatului: ”Au încercat să rezolve!” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Şoc la FCSB! După Adrian Şut, Gigi Becali mai vinde un titular: „5 milioane”
22:00
Lovitură de proporţii! Gigi Becali a dezvăluit următorul transfer de la FCSB: „Negociem acum”
21:50
Handbal masculin: România, învinsă în meci amical şi de Ungaria, la Gyor, în pregătire pentru CE2026
21:30
Răsturnare de situaţie la FCSB! Becali a anunţat că transferul a picat: ”Vorbisem, era stabilit!”
21:10
Meciul din Bundesliga dintre Sankt Pauli şi Leipzig, amânat din cauza ninsorilor persistente
21:00
Radu Drăguşin, OUT de la Tottenham! Fundaşul român pleacă din Premier League şi semnează cu un gigant din fotbalul italian! Contract până în 2030
20:40
S-a aflat cine este înlocuitorul lui Adrian Şut! Vine de la o rivală din play-off şi e la un pas să semneze cu FCSB
20:10
Jucătorul cu 9 meciuri europene în acest sezon şi-a reziliat contractul şi semnează cu o forţă din SuperLiga! Vine de la o campioana din Europa
19:40
Ciprian Deac, aşteptat cu braţele deschise la un club din SuperLiga: „Sunt convins că ne-ar ajuta”
19:40
Final de drum la Steaua pentru jucătorul francez! Daniel Opriţa confirmă: ”Nu mai avem nevoie de el!”
19:20
Surpriză de proporţii! Ibrahima Tandia este aşteptat să semneze în SuperLiga
19:20
A venit anunţul oficial! A plecat din SuperLiga şi a fost prezentat într-un campionat puternic: „Bun venit”
19:00
E gata! Pancu a anunţat transferurile la CFR: ”E un băiat extraordinar!”
18:40
FCSB a pierdut cu turcii, dar Thiam nu s-a abţinut: ”O să câştigăm campionatul!”
17:50
Minut de reculegere pentru victimele tragediei din Crans-Montana la meciurile din cupele europene
17:50
Înfrângere pentru FCSB în super-amicalul cu Besiktas! A fost singurul test de pregătire pe care campioana României l-a disputat în cantonamentul de iarnă din Antalya
17:40
Cristi Chivu a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Italia
17:10
Dezastru pentru un club de tradiţie cu pretenţii din România! Data de 25 ianuarie ar putea fi ultima zi a echipei în fotbalul românesc
17:10
Emanuel Gyenes, locul 40 în etapa a şasea la Dakar
16:40
E gata! Dorit de toată SuperLiga, Andrei Coubiş a fost prezentat oficial: „Bine ai venit!”
16:30
Surpriză mare! Răzvan Trif a semnat în SuperLiga şi a fost prezentat oficial: „Mult succes”
