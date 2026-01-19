Începe procesul prințului Harry și al altor șase reclamanți, între care Elton John și Liz Hurley, împotriva trustului care deține Daily Mail

07:20

Judecătorii de la Tribunalul Iași au aprobat un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat de un funcționar al unei primării din județul Botoșani cu procurorii Parchetului European, după ce acesta a declarat în fals că 13 case au fost reabilitate, când de fapt lucrările erau departe de finalizare, anunță Ziarul de Iași. „Lucrările nu erau […] © G4Media.ro.