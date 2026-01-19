Aproximativ 90 de persoane, salvate de pe munte în ultimele 24 de ore / Cele mai multe apeluri la Salvamont au venit din Brașov
Aproximativ 90 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore, după intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, 37 dintre acestea fiind transportate la spital, transmite Agerpres. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 86 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. Potrivit unei […] © G4Media.ro.
De ce pare că Trump se pregătește de un război în Minnesota și de ce sunt atât de violente ciocnirile din acest stat / Agentul federal acuzat că imită ofițerii naziști # G4Media
Zeci de mii de oameni au ieșit în străzi după uciderea unei activiste, un influencer de dreapta acuză că aproape a fost înjunghiat, iar autoritățile federale americane și cele din Minnesota au anunțat că mobilizează trupe. Pe deasupra, un ofițer ICE de rang înalt este acuzat pe rețelele de socializare că “se costumează în nazist”, […] © G4Media.ro.
Restaurantele de la șosele, în derivă / Cum a schimbat apariția autostrăzilor fluxul de clienți / Administrator: „Vânzarea a scăzut cu 80%. Funcționăm la 20% din capacitate” # G4Media
Construcția autostrăzilor și a drumurilor expres a schimbat profund harta circulației din România. Traficul s-a mutat, timpii de deplasare s-au redus, iar pentru șoferi beneficiile sunt evidente. Pentru unele afaceri aflate pe vechile drumuri naționale, schimbarea a venit însă cu un preț. Restaurantele care se bazau pe opririle spontane ale celor aflați în tranzit resimt […] © G4Media.ro.
Rata natalității în China a scăzut anul trecut la cel mai scăzut nivel de la începutul înregistrării acestei statistici în 1949 și în ciuda eforturilor autorităților de a stopa acest declin, indică cifrele publicate luni de Biroul Național de Statistică (BNS), potrivit boursorama.com. Populația chineză a scăzut astfel pentru al patrulea an consecutiv. China a […] © G4Media.ro.
Cum se adaptează lumea la niște State Unite pe care nu se mai poate baza / Ani întregi de încredere se pierd acum – The Washington Post # G4Media
De ani întregi, Europa a tot fost caricaturizată pentru că ar fi prea dezbinată ca să poată acționa, prea moale în privința deciziilor și prea împăcată cu sine ca să mai poată gândi strategic. Și totuși, în ultimul an, Europa s-a comportat cu o calmă îndărătnicie, care însă contrazice acest stereotip. Confruntată cu niște State […] © G4Media.ro.
CEO-ul Ford spune că fabricarea motorului RedBull din F1 l-a învățat cum să învingă China în industria auto # G4Media
Ford este implicată în sezonul 2026 din Formula 1, gigantul american ajutând RedBull la realizarea noului motor. Mai mult decât atât, CEO-ul Ford (Jim Farley) a spus că implicarea din Marele Circ i-a deschis ochii și i-a arătat cum poate fi învinsă China în industria auto. Verstappen și „motorul interzis” al RedBull din 2026: „Fiecare […] © G4Media.ro.
În fața amenințărilor lui Trump privind noi taxe vamale, aurul și argintul ating niveluri record # G4Media
Prețul aurului a atins luni un nou maxim, în timp ce bursele asiatice au deschis în scădere, pe fondul piețelor agitate de amenințările lui Donald Trump de a impune noi taxe vamale țărilor europene care se opun anexării Groenlandei, scrie Le Figaro. Prețul aurului a urcat la începutul tranzacțiilor asiatice la 4.690,59 dolari pe uncie, […] © G4Media.ro.
Un copil român de 14 ani moare într-un accident rutier în Italia, în drum spre școală / Drumul pe care a murit nu e luminat și nu are trotuar / Primăria oferă gratuit elevilor veste reflectorizante / ”Nu putem face prea multe” # G4Media
Mark Ricard Mariut, un adolescent român de 14 ani, a murit după ce a fost lovit de un autoturism pe un drum provincial din San Sebastiano Po (lângă Torino), în timp ce mergea spre stația de autobuz. Tragedia s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 7:00. Băiatul a decedat seara la Spitalul San Giovanni Bosco […] © G4Media.ro.
Tănăr lovit pe trecerea de pietoni, în capitală, de un autoturism care oprise, dar a fost lovit din spate de un altul # G4Media
Un tânăr de 21 de ani a fost accidentat în timp ce traversa Şoseaua Olteniţei din capitală, pe trecerea de pietoni, în dreptul unei staţii de autobuz, de o maşină care oprise pentru a-i da prioritate, dar care a fost lovită din spate de alte autoturisme, transmite Agerpres. „Duminică, în jurul orei 22:40, Brigada Rutieră […] © G4Media.ro.
Începe procesul prințului Harry și al altor șase reclamanți, între care Elton John și Liz Hurley, împotriva trustului care deține Daily Mail # G4Media
Prințul Harry este așteptat luni la Înalta Curte din Londra, unde începe procesul împotriva grupului de presă Associated Newspapers, editorul Daily Mail. Harry, alături de alți șase reclamanți, printre care și Elton John, acuză grupul de încălcări ale vieții private, transmite Mediafax. Prințul Harry, alături de alte șase personalități publice, printre care artistul Elton John, […] © G4Media.ro.
Un turist român, devenit prizonier politic în Venezuela, a fost eliberat, după un an și patru luni de închisoare / Bărbatul a fost reținut arbitrar în timpul unei excursii # G4Media
Organizaţia neguvernamentală Foro Penal, dedicată apărării deţinuţilor politici din Venezuela, a anunţat duminica aceasta că un cetăţean român a fost eliberat din închisoarea Rodeo I din statul Miranda, în nord, lângă capitala Caracas, informează EFE, preluată de Agerpres. Prin intermediul platformei X, organizaţia a indicat că bărbatul este Cristian Cenuşe, care – potrivit acestui ONG […] © G4Media.ro.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat pentru luni Comandamentul Energetic Național, având în vedere avertizările de ger ale meteorologilor, transmite Mediafax. Comandamentul se va reuni luni de la ora 14.00 la sediul Dispecerului Energetic Național, a anunțat Ministerul Energiei. Convocarea are loc în contextul avertizărilor de ger emise de meteorologi. Astfel, luni, între orele 10.00 […] © G4Media.ro.
Alexander Zverev, cerut în căsătorie de un bărbat la Australian Open: „Unde e inelul, omule?” # G4Media
Faza zilei de la Australian Open a venit în momentul în care Alexander Zverev se afla în mijlocul interviului de pe teren. Victorios în runda inaugurală, jucătorul german a primit o cerere de căsătorie în direct. Din partea unui bărbat care a afișat respectivul mesaj în tribunele „Rod Laver Arena”. Răspunsul comic al germanului a […] © G4Media.ro.
Este a treia luni din ianuarie. De regulă, se observă acum o creștere bruscă a cererilor de ajutor psihologic. Intimitatea este, de asemenea, în pericol. Cea mai tristă zi a anului nu este neagră, ci albastră: luni, 19 ianuarie 2026 marchează așa-numita Blue Monday, definită ca „cea mai tristă zi a anului”. Expresia a intrat […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană s-ar putea confruta cu o moțiune de cenzură generată de semnarea acordului Mercosur # G4Media
O nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene generată de acordurilor UE-Mercosur şi două propuneri ale deputaţilor care solicită Curţii de Justiţie a UE un aviz privind compatibilitatea acestora cu tratatele UE se află în prim-planul sesiunii Parlamentului European din luna ianuarie de la Strasbourg, în cadrul căreia se vor mai dezbate situaţiile din Groenlanda, […] © G4Media.ro.
RedBull a fost acuzată (alături de Mercedes) că ar fi găsit o breșă în regulament pentru a crește raportul de compresie a motorului V6 din Formula 1 atunci când este fierbinte. Chestionat pe marginea acestui subiect arzător, Max Verstappen spune că „fiecare face ce poate” pentru a obține victoria. Autosport a informat în urmă cu […] © G4Media.ro.
Cine se ocupă în prezent de apărarea Groenlandei în cazul în care este atacată de SUA: Un viceamiral american – presă # G4Media
Scurt-circuitul este suprarealist. Donald Trump insistă: vrea Groenlanda „cu orice preț”. Când a fost întrebată în mod specific, purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, a răspuns că „nicio opțiune nu este exclusă”, inclusiv acțiunea militară. Cine ar primi ordinul de a trimite soldați printre ghețari? „Soluțiile operaționale” sunt diverse. În teorie, Pentagonul ar putea mobiliza […] © G4Media.ro.
Parcursul jucătoarei Jaqueline Cristian de la Australian Open 2026 s-a oprit în turul întâi, fază a competiției unde sportiva din România a fost învinsă de Karolina Muchova, fostă finalistă de Roland Garros. După un meci de o oră și 55 de minute, Muchova (cap de serie 19 la Melbourne) a avut câștig de cauză în […] © G4Media.ro.
Imagini ale jafului de la Muzeul Luvru au fost prezentate, în premieră, la televiziuni franceze / Hoții fură sub ochii agenților de pază # G4Media
Imagini ale spectaculosului jaf de la Muzeul Luvru, din octombrie, anul trecut, care a avut loc în centrul Parisului, filmate de camerele de supraveghere au fost prezentate pentru prima dată, duminică, de canalele de televiziune TF1 şi France Télévisions, scrie AFP, preluată de Agerpres. Pot fi văzuţi în special doi dintre spărgători: unul purtând o […] © G4Media.ro.
S-a realizat ”Ghidul naţional pentru doliu” / Documentul a fost realizat de universităţile din Iaşi şi Braşov / ”Familiile să nu rămână singure într-un moment de vulnerabilitate extremă” # G4Media
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Braşov şi Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” din Braşov, a fost finalizat primul draft al Ghidului de organizare şi funcţionare a serviciilor de sprijin pentru doliu, anunță BZB. Documentul e considerat esenţial pentru dezvoltarea unui răspuns profesionist şi unitar destinat […] © G4Media.ro.
Orice agresiune a SUA legată de Groelanda ar distruge NATO, este concluzia majorității experților stăini în domeniul securității și relațiilor internaționale consultați de G4Media. Aceștia cred că, chiar și acum, este greu de imaginat că alianța nord-atlantică ar putea supraviețui intimidărilor lui Donald Trump, care și-a intensificat campania de presiune privind insula din nordul Oceanului […] © G4Media.ro.
Dezertări pe bandă din rândul conservatorilor britanici, care aderă la formațiunea anti-imigrație a lui Nigel Farage # G4Media
O altă dezertare din rândul conservatorilor britanici a avut loc duminică seară. Un deputat al acestei formaţiuni a anunţat că se alătură partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage, Reform UK, la doar câteva zile după plecarea unei figuri importante a partidului, notează AFP, preluată de Agerpres. Andrew Rosindell se află în Parlamentul britanic sub steagul […] © G4Media.ro.
Condamnări cu suspendare Botoșani după ce a fost falsificat un proiect european de aproape 20 de milioane de lei / 27 de locuințe ale unor romi trebuiau reabilitate /„Primarul ne-a amenințat că ne dă pe toți afară dacă nu semnăm” # G4Media
Judecătorii de la Tribunalul Iași au aprobat un acord de recunoaștere a vinovăției încheiat de un funcționar al unei primării din județul Botoșani cu procurorii Parchetului European, după ce acesta a declarat în fals că 13 case au fost reabilitate, când de fapt lucrările erau departe de finalizare, anunță Ziarul de Iași. „Lucrările nu erau […] © G4Media.ro.
China a înregistrat anul trecut o creştere economică de 5%, una dintre cele mai slabe din ultimele decenii, deşi în conformitate cu obiectivele stabilite de liderii săi, indică datele oficiale publicate luni, notează AFP, citată de Agerpres. A doua economie mondială a înregistrat o creştere de 4,5% în trimestrul al patrulea al anului 2025. Această […] © G4Media.ro.
Parcarea devine gratuită în Arad din cauza ninsorilor / Nu se pot da amenzi, pentru că nu se mai văd marcajele # G4Media
Șoferii din Arad nu mai plătesc parcarea în aceste zile. Recons, societatea responsabilă de parcările din oraș, a retras temporar agenții și a suspendat verificarea taxelor din cauza zăpezii care face dificilă utilizarea locurilor marcate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Parcarea este gratuită în municipiul Arad, după ce societatea Recons a […] © G4Media.ro.
Autoritățile bulgare au anunțat oficial că susțin implementarea celei de-a doua etape a Planului de Pace pentru Gaza, inițiat de președintele SUA, Donald Trump, transmite Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe de la Sofia consideră că noile structuri de conducere prevăzute în plan sunt esențiale pentru stabilizarea regiunii. „Formarea Consiliului pentru Pace, a Consiliului Executiv, precum și […] © G4Media.ro.
Preşedintele Siriei şi-a anulat vizita programată marţi în Germania / Decizia, în contextul încetării focului în conflictul kurd # G4Media
Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa a anulat o vizită prevăzută săptămâna aceasta la Berlin, a declarat duminică pentru AFP o purtătoare de cuvânt a guvernului german, transmite Agerpres. Vizita, care urma să aibă loc marţi şi să se concentreze pe dorinţa autorităţilor germane de a intensifica repatrierea refugiaţilor sirieni,”a fost amânată de partea siriană”, a adăugat […] © G4Media.ro.
Ministrul Muncii: 2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici / Pensiile, salariile și alocațiile copiilor rămân înghețate anul acesta # G4Media
Ministrul Muncii a declarat, duminică, la Digi24, că 2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici, din cauza TVA, inflației și impozitelor crescute, transmite Mediafax. Întrebat dacă familia sa a resimțit majorarea impozitelor locale, ministrul a confirmat că acestea au crescut considerabil, menționând că soția sa a plătit aproximativ 1.200 de lei […] © G4Media.ro.
Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a reușit vinerea trecută să blocheze, pentru încă o lună, decizia Curții Constituționale în privința legii pensiilor magistraților, proiect pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea. Sub semnătura președintei Lia Savonea, ICCJ a transmis joi Curții Constituționale o expertiză extra-judiciară, care i-a determinat pe judecătorii CCR să amâne din […] © G4Media.ro.
Patriarhul Ierusalimului: „Sionismul creștin amenință creștinismul din Țara Sfântă” / Autoritățile israeliene, acuzate că supraimpozitează proprietățile bisericilor și confiscă terenuri # G4Media
Patriarhul Ortodox al Ierusalimului, Teofil al III-lea, și conducătorii bisericilor creștine istorice condamnă așa-numitul sionism creștin, pe care îl consideră o amenințare la adresa creștinismului în Țara Sfântă, transmite Mediafax. Liderii bisericilor creștine din Ierusalim vorbesc despre influențe externe și despre sprijinul care vine din partea unor actori politici din Israel și din străinătate pentru […] © G4Media.ro.
Rusia ia în calcul atacarea stațiilor electrice ale centralelor nucleare ucrainene pentru a o face să accepte capitularea, susține Kievul # G4Media
Serviciile de informații militare de la Kiev avertizează că Moscova vizează noduri critice ale rețelei energetice pentru a lăsa civilii fără curent și fără căldură, transmite Mediafax. Armata rusă pregătește noi atacuri asupra unor obiective strategice din sistemul energetic al Ucrainei. Este vorba de stațiile de transformare care susțin funcționarea centralelor nucleare, a anunțat Direcția […] © G4Media.ro.
Serbia primește derogare de la sancțiunile SUA și repornește singura sa rafinărie de petrol # G4Media
Singura rafinărie de petrol din Serbia, cea de la Pančevo, operată de NIS, a fost repornită sâmbătă, după o pauză de aproape două luni, cauzată de sancțiunile impuse de Statele Unite, transmite Mediafax. Reluarea activității a fost posibilă după ce SUA au acordat companiei o derogare temporară de la sancțiunile impuse. Autoritățile de la Belgrad […] © G4Media.ro.
Kyren Wilson a câștigat primul său titlul la Masters, învingându-l pe veteranul John Higgins în finala de la Alexandra Palace, scor 10-6. Deși cei peste 2.000 de spectatori au asistat la un meci intens, o mare parte din dramatism a fost generată de numeroase erori neforțate, ambii jucători resimțind puternic presiunea momentului. Kyren Wilson a […] © G4Media.ro.
Finală absolut nebună de Cupa Africii: Senegal, încununată campioana continentului / Boicotare, penalty ratat la ultima fază și victorie in extremis # G4Media
Senegal este campioana Africii după victoria cu Maroc, țara gazdă, din finala turneului major al continentului, obținută în prima repriză a prelungirilor partidei. Dramatism total și tensiune ajunsă la cote maxime în finala Cupei Africii – „Leii din Teranga” au înscris în primele minute din cele opt adiționale ale meciului, echipele aflându-se la egalitate 0-0 […] © G4Media.ro.
Real Sociedad se implică în cursa pentru LaLiga și o încurcă pe Barcelona la San Sebastian (2-1) # G4Media
FC Barcelona n-a avut o zi de duminică bună la San Sebastian și au pierdut confruntarea cu Real Sociedad, scor 1-2, iar distanța dintre primul și al doilea loc din LaLiga se rezumă la doar un punct. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Candidatul extremei drepte, Andre Ventura, îl va înfrunta pe socialistul Antonio Jose Seguro în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Portugalia # G4Media
După numărarea a 99% din voturile valabil exprimate în scrutinul de duminică, Seguro, fost lider al Partidului Socialist nu mai poate pierde locul 1, cu 31,02% din voturi, urmat de Ventura cu 23,61%, care nici el nu mai poate pierde calificarea în turul 2. Pe locul 3 s-a situat candidatul partidului Inițiativa Liberală (IL), Joao […] © G4Media.ro.
Alegeri prezidenţiale în Portugalia: Candidatul socialist câştigă primul tur și intră în turul doi cel mai probabil cu extremistul de dreapta de la Chega # G4Media
Candidatul socialist Antonio José Seguro a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale organizate duminică în Portugalia, urmat de liderul de extremă dreaptă André Ventura, indică două sondaje la ieşirea de la urne realizate pentru posturile locale de televiziune, notează AFP, citată de Agerpres. Favorit în sondajele din campania electorală, liderul de extremă dreaptă André Ventura […] © G4Media.ro.
Marius Lazurca, despre mesajul lui Nicușor Dan în scandalul UE-SUA: ”Vrea să spună: Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia” / ”Urmărește interesele României, nu poziția Franței” / Ce a zis președintele # G4Media
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat, duminică seară, la Antena 3, despre mesajul lui Nicușor Dan referitor la tensiunile UE-SUA: ”Președintele vrea să spună: Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia”. Întrebat de moderatoare ”Cine sunt băieții?”, Lazurca a răspuns: „Băieții fiind toți. Mi-e foarte greu să utilizez cuvântul tabere în momentul de față, fiindcă […] © G4Media.ro.
În Iran s-a redeschis parţial duminică accesul la internet, a informat organizaţia neguvernamentală Netblocks, specializată în monitorizarea securităţii informatice, printr-un mesaj preluat de AFP din reţelele sociale, transmite Agerpres. „Datele de trafic indică o revenire semnificativă a anumitor servicii online, printre care Google, ceea ce poate indica restabilirea unui acces puternic filtrat, coroborând mărturiile utilizatorilor […] © G4Media.ro.
Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor Aliate şi al Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa va fi primit luni de președintele Nicușor Dan # G4Media
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi comandantul Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), generalul Alexus G. Grynkewich, va fi primit, luni, de președintele Nicușor Dan. Generalul Alexus G. Grynkewich va efectua, marţi, o vizită de lucru și la Centrul Naţional de Instruire Întrunită ‘Getica’, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului […] © G4Media.ro.
Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. Cel puțin două persoane au murit, transmite Mediafax. Accidentul s-a produs în Adamuz, lângă Cordoba. Un număr necunoscut de pasageri au fost răniți, a declarat Garda Civilă. Unul dintre trenuri plecase din Málaga și se îndrepta spre Madrid când a deraiat. Un al doilea tren, cu […] © G4Media.ro.
Ministrul Muncii: Fond financiar pentru persoanele cu dizabilități, colectat din taxele companiilor cu peste 50 de angajați / În unele județe, 25% din cazurile controlate sunt incorectitudini # G4Media
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat la Digi 24 că va înființa un fond pentru persoanele cu dizabilități, colectat din taxele companiilor cu peste 50 de angajați, transmite Mediafax. El a dezvăluit că în unele județe au fost descoperite 25% incorectitudini la controalele făcute. Ministrul Muncii, Florin Manole, a comentat la Digi 24 problema fraudelor […] © G4Media.ro.
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întrebat dacă este suveranist: ”Desigur. Ce-ați crede de un diplomat care nu e patriot?” / I s-a propus șefia SRI sau SIE? ”Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculație” # G4Media
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a făcut declarații, duminică seară, la Antena 3, referitoare la șefia serviciilor secrete SRI și SIE. Întrebat dacă i s-a propus vreuna din funcții, Lazurca a răspuns: ”Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculație”. G4Media a scris încă de acum câteva luni că Marius Lazurca este favoritul președintelui […] © G4Media.ro.
FC Dinamo București a învins-o pe U Cluj duminică seară, scor 1-0, în etapa a 22-a din Superliga de fotbal a României. Cele trei puncte au fost aduse bucureștenilor de Mamadou Karamoko în minutul 41, servit bine de Alberto Soro. În startul părții secunde Dinamo a lovit bara prin șutul frumos al lui Karamoko. Ocazii […] © G4Media.ro.
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda: ”Varianta să ieșim de la guvernare și să votăm un guvern minoritar este exclusă / Un guvern pro-european fără PSD nu se poate” # G4Media
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, exclude scenariul ieșirii de la guvernare pentru a susține un guvern minoritar condus tot de Bolojan, transmite Mediafax. „Un guvern pro-european fără PSD nu se poate. De aici încolo trageți dumneavoastră concluziile”, a declarat Claudiu Manda la Antena 3. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a clarificat ce scenarii […] © G4Media.ro.
UE pregătește tarife de 93 de miliarde de euro ca represalii la amenințarea lui Trump privind Groenlanda # G4Media
Europa ar putea, de asemenea, să amenințe cu restricționarea accesului companiilor americane pe piața UE, înaintea negocierilor decisive de la Davos, transmite Financial Times. Capitalele UE iau în calcul impunerea de tarife în valoare de 93 de miliarde de euro asupra SUA sau restricționarea accesului companiilor americane pe piața blocului comunitar, ca răspuns la amenințările lui […] © G4Media.ro.
România, la Forumul Economic Mondial de la Davos / Delegația e formată din miniștrii de la Externe, Fonduri Europene, Energie și consilierul prezidențial Radu Burnete # G4Media
România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos, transmite Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de duminică. Delegația este formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidențial Radu Burnete. Miniștrii vor participa, la invitația președintelui Forumului […] © G4Media.ro.
Libia, una din cele mai periculoase țări din lume, devine brusc un paradis turistic: ”Călătoria nu este pentru cei slabi de inimă” # G4Media
Există unele locuri în lume pe care majoritatea turiștilor nu s-ar gândi niciodată să le viziteze. Anii de conflict, instabilitatea politică și avertismentele privind siguranța fac ca adesea regiuni întregi să nu fie incluse pe listele de vacanță, transmite Mediafax. În ciuda tuturor acestor lucruri, o țară considerată mult timp cea mai periculoasă din lume […] © G4Media.ro.
Un arhipelag britanic, abandonat de oameni în urmă cu 90 de ani, a devenit un paradis al drumeților, transmite Mediafax. Bolile, lipsa de oportunități și foametea au dus la părăsirea insulelor scoțiene. În prezent, arhipelagul este vizitat de turiștii amatori de peisaje sălbatice. Un arhipelag scoțian a devenit o atracție turistică. Este vorba despre Arhipelagul […] © G4Media.ro.
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO în scandalul Groenlanda / Oficial de la Kremlin: „Alianța transatlantică s-a încheiat” # G4Media
Oficiali ruși au salutat amenințarea președintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife aliaților NATO în legătură cu Groenlanda, negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, afirmând pe 17 ianuarie că această măsură semnalează „prăbușirea” alianței transatlantice, transmite Kyiv Independent. Trump a declarat anterior că Washingtonul va impune tarife de 10% aliaților NATO — Franța, Suedia, […] © G4Media.ro.
