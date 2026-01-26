SURSE Băiatul de 13 ani acuzat de crimă a fost internat de mama sa într-un centru neuro-psihiatric, tensiunile din satul unde locuia s-au atenuat
G4Media, 26 ianuarie 2026 09:50
Băiatul de 13 ani din Timiș acuzat că a ucis și incendiat un alt copil a fost internat de mama sa într-un centru neuro-psihiatric, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Ca urmare a acestei decizii, tensiunile apărute în week-end în satul unde locuia copilul cu bunicii săi s-au atenuat. Reamintim că zeci de persoane au […] © G4Media.ro.
• • •
Bolojan se întâlnește cu șeful PSD pe fondul jignirilor repetate din partea subordonaților lui Grindeanu. Coaliția discută despre reforma birocrației din administrație # G4Media
Liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au programată azi de la ora 13 o întâlnire la guvern pentru a discuta din nou planul premierului Ilie Bolojan (PNL) de a-și asuma răspunderea în fața guvernului pe proiectul de reformă a birocrației din primării, consilii județene și ministere. Întâlnirea liderilor vine pe fondul jignirilor repetate aduse de subordonații lui Sorin […] © G4Media.ro.
FOTO Regulile Muzeului „Grigore Antipa” la deschiderea din 1908: elevii și studenții de la științe ale naturii aveau acces zilnic, cu „învoirea direcțiunii” # G4Media
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a publicat pe 23 ianuarie, pe pagina oficială de Facebook, o fotografie cu primul regulament al instituției, redactat în 1908 chiar de Grigore Antipa, anul în care muzeul și-a deschis porțile pentru public, potrivit Edupedu.ro. Postarea a fost făcută cu ocazia Zilei Internaționale a Scrisului de Mână (National Handwriting […] © G4Media.ro.
Analiză a agenției italiene ANSA, preluată de Rador: „Astăzi, Italia și Germania sunt mai apropiate ca niciodată. Acestea sunt vești bune pentru poporul nostru și pentru Europa în ansamblu”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni în declarațiile comune adresate presei cu cancelarul german Friedrich Merz, în urma summitului interguvernamental Italia-Germania. „Ne aflăm într-un moment istoric deosebit […] © G4Media.ro.
România este pe primul loc la consumul de alcool, față de țările OCDE – Raport / Experții internaționali recomandă limitarea și controlul marketingului alcoolului orientat către copii și adolescenți # G4Media
România se află printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool și cu cele mai periculoase tipare de consum. Consumul de alcool a fost cauza a 5% din totalul deceselor înregistrate în România în anul 2021, potrivit raportului „OCDE Reviews of Health Systems: Romania 2025”, publicat de Ministerul Sănătății în decembrie. În acest context, […] © G4Media.ro.
INTERVIU VIDEO | Robert Agarici: „Un accelerator de business poate scurta ani întregi din drumul unui antreprenor din HoReCa și retail. Nu te învață să faci bere mai bună, ci să-ți construiești compania” # G4Media
Robert Agarici (program director „F&B Business Accelerator”) coordonează de peste cinci ani programe de accelerare dedicate antreprenorilor din HoReCa și retail, două industrii care funcționează sub presiune constantă, atât operațională, cât și financiară. Într-un dialog aplicat cu jurnaliștii G4Food, el explică ce este, concret, un accelerator de business, cui i se potrivește și de ce […] © G4Media.ro.
UE activează ”clauza anti-Farage” în negocierile cu Marea Britanie după ce a învățat lecția Brexitului # G4Media
Premierul britanic Keyr Starmer negociază o „resetare” a relațiilor cu blocul comunitar, iar UE activează un cadru juridic pentru ca o viitoare ruptură să fie atât de costisitoare încât să fie impracticabilă din punct de vedere politic, arată publicația spaniolă La Razon, citată de Rador. Ani întregi Bruxelles-ul a tratat Brexitul ca pe un accident […] © G4Media.ro.
Sloiuri de gheaţă pe mai multe râuri din Maramureș / Fenomenul nu pune în pericol podurile sau podeţele rurale # G4Media
Pe mai multe cursuri de apă din judeţul Maramureş curg sloiuri de gheaţă ca urmare a temperaturilor exterioare care au înregistrat o creştere uşoară, a informat, luni, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă, transmite Agerpres. „Au fost observate sloiuri de gheaţă în mişcare şi la mal pe râurile Vişeu, Ruscova, Iza şi Lăpuş. […] © G4Media.ro.
Groenlanda: mizele și zonele de umbră ale negocierilor privind accesul militar cerut de Donald Trump # G4Media
Analiză Le Monde via Rador: Discuțiile au început între Danemarca și Statele Unite în jurul unui acord privind ambițiile americane. Președintele american, care dorește un „acces total” la insulă „fără limită” de timp, pare acum angajat într-o negociere mai clasică pentru instalarea de baze în afara granițelor sale. Deși președintele american și-a mai îndulcit tonul […] © G4Media.ro.
F1 în spatele ușilor închise: Motivul pentru care testele de la Barcelona sunt interzise publicului # G4Media
Zece din cele 11 echipe din Formula 1 vor participa în această săptămână testul privat de la Barcelona. Fanii nu vor avea acces, la fel și presa. Conform BBC, echipele vor să se protejeze de un eventual eșec după multele schimbări care au avut loc în regulamentul din Marele Circ. Șeful RedBull laudă importanța lui […] © G4Media.ro.
Fostul ministru Marius Budăi îl critică dur pe Bolojan pentru comparațiile privind taxele din România și UE / ”Când lăutarul cântă fals, toată lumea își dă seama” # G4Media
Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius-Constantin Budăi, lansează un atac dur la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan, după declarațiile acestuia privind nivelul taxelor din România comparativ cu cele din restul Europei. Budăi, care a condus Ministerul Muncii și Solidarității Sociale între 25 noiembrie 2021 și 13 iulie 2023, în Guvernele Nicolae Ciucă și, timp de […] © G4Media.ro.
VIDEO Lia Savonea a ajuns subiect pentru scenetele Divertis: ”Dacă ai o condamnare și-ți dorești o anulare, știi care e șmecheria: scapi doar dacă sună Lia” # G4Media
Lia Savonea, președinta Curții Supreme, care controlează conducerea sistemului de justiție și e autoarea unor soluții scandaloase prin care mari infractori au scăpat de pedepse, a devenit subiectul unei scenete a grupului umoristic Divertis. Judecătorul Cristi Danileț a postat pe rețelele sociale o scenă din ultimul spectacol Divertis. În clip, Toni Grecu susține un monolog […] © G4Media.ro.
Generalul Zhang Youxia, cel mai puternic militar din China, este acuzat de aparatul controlat de liderul autoritar Xi Jinping că ar fi scurs informații privind armele nucleare către SUA și că ar fi acceptat mită pentru promovări în Ministerul Apărării, transmite Wall Street Journal. Anchetarea lui Zhang face parte dintr-o demantelare agresivă a conducerii militare […] © G4Media.ro.
Cod galben de vânt puternic în patu judeţe, luni dimineaţa / Ceaţă, burniţă şi gheţuş în alte nouă judeţe # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizări nowcasting Cod galben de vânt puternic, valabil în patru judeţe din Transilvania, respectiv de ceaţă, burniţă şi gheţuş în alte nouă judeţe din Moldova, Muntenia şi Dobrogea. Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90 – […] © G4Media.ro.
RedBull se pregătește de startul în sezonul 2026 al Formulei 1, iar directorul echipei, Laurent Mekies, vorbește despre avantajul imens de a-l avea pe Max Verstappen în cadrul echipei din Milton Keynes. „Ne oferă un triplu avantaj”, transmite oficialul francez. RedBull rupe o tradiție veche în F1 chiar în sezonul cu cele mai mari schimbări […] © G4Media.ro.
INTERVIU Mircea Miclea, despre crearea de universități metropolitane: Comasarea începe de la nivelul masterat, care e mai flexibil. Abia după se trece la comasarea programelor de licență # G4Media
Comasarea și crearea de universități metropolitane este un proces cu reguli documentate în literatura de specialitate și cu etape similare fuziunilor dintre unitățile economice. Într-un interviu acordat Edupedu.ro cu privire la efectele comasării de universități, în contextul în care surse guvernamentale au declarat pentru Edupedu.ro că executivul are în vedere demararea unor astfel de comasări […] © G4Media.ro.
Britanicii au făcut un experiment: cum e să trăiești dacă temperatura din casă ar fi de 10 grade / ”Sângele ajunge la creier mult mai lent. Capacitățile cognitive sunt afectate” # G4Media
Jurnalistul BBC James Gallagher a participat la un experiment pentru a înțelege cum reacționează corpul când este expus la 10°C. Temperatura pe care o atingem în case iarna dacă nu pornim încălzirea, notează Medifax. „Pare o temperatură relativ blândă, dar corpul este supus unui stres considerabil”, explică Damian Bailey de la Universitatea din South Wales. […] © G4Media.ro.
Campioană la Melbourne în 2025, Madison Keys a părăsit ediția din acest an a turneului de la Australian Open în faza optimilor. Americanca a fost învinsă de compatrioata Jessica Pegula. Madison Keys, eliminată în optimile de la Australian Open de Jessica Pegula Cap de serie 6 la Antipozi, Pegula a avut câștig de cauză în […] © G4Media.ro.
Lovitură neașteptată după ruptura de Alcaraz: Juan Carlos Ferrero se întoarce în sport, dar nu în tenis # G4Media
Juan Carlos Ferrero, fostul antrenor de lungă durată al lui Carlos Alcaraz, a anunțat revenirea în sport la doar două luni după despărțirea de liderul ATP. Surprinzător este însă faptul că Ferrero îl va pregăti pe Angel Ayora, un tânăr jucător de golf. Juan Carlos Ferrero îl va pregăti din punct de vedere mental pe […] © G4Media.ro.
Familia de doctori români care schimbă retorica medicală în Craiova: o nouă investiție într-un ambulatoriu ultramodern la Spitalul Onioptic Medical # G4Media
În România, sistemul medical este supus unei presiuni uriașe. Spitalele sunt puține, supra aglomerate, timpii de așteptare sunt din ce în ce mai lungi, iar prea mulți pacienți ajung la internare pentru probleme care puteau fi tratate mai ușor, mai rapid și mai ales mai devreme. Deși am asistat cu toții la dezvoltarea economică a […] © G4Media.ro.
Republica Moldova pregătește reforma administrativă cu mai puține primării. În România, subiectul e tabu din cauza primarilor care nu vor să-și piardă puterea # G4Media
Reforma administrației publice locale din Republica Moldova, demarată de guvern prin consultări cu primarii, urmărește scăderea numărului de primării prin comasări, a anunțat deputata PAS Larisa Voloh, vicepreședinta Comisiei administrație publică. Ea a explicat pentru agenția IPN, citată de Rador, că noul model administrativ va permite investiții mai mari și servicii publice mai accesibile pentru […] © G4Media.ro.
Regimul separatist din regiunea transnistreană devine tot mai nesustenabil din punct de vedere economic, în condițiile în care lipsa gazului gratuit, furnizat anterior de Gazprom, sufocă economia locală. Opinia aparține expertului WatchDog, Eugen Muravschi, citat de agenția IPN. Potrivit lui Muravschi, industria din stânga Nistrului și-a redus drastic activitatea, iar centrala de la MGRES nu […] © G4Media.ro.
Peste 100 de intervenții ale Salvamont în ultimele 24 de ore / 34 de persoane au ajuns la spital # G4Media
Național Salvamont a primit duminică 104 apeluri de urgență într-o singură zi. Sinaia și Lupeni, cele mai solicitate zone, anunță Mediafax. Salvamontiștii au intervenit de 104 ori în ultimele 24 de ore pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate în munți. Cele mai multe intervenții în Sinaia și Lupeni. Salvamont Sinaia a primit 16 apeluri, cele […] © G4Media.ro.
România, Polonia și Finlanda vor găzdui „zone automatizate” a NATO de apărare la granița cu Rusia. Drone, roboți și vehicule de luptă autonome # G4Media
NATO intenționează să-și consolideze apărarea la granițele europene cu Rusia în următorii doi ani, în special prin crearea unei „zone automatizate” de apărare dotate cu echipamente aproape fără trupe, a declarat un general german citat de La Libre Belgique. Primele elemente sunt deja testate în proiecte pilot din Polonia și România. Acest plan de apărare […] © G4Media.ro.
AC Milan a bifat doar o remiză, scor 1-1, pe terenul celor de la AS Roma, iar rezultatul îi convine de minune lui Cristi Chivu. După meciul de pe Olimpico, Inter s-a distanțat la cinci puncte în fruntea ierarhiei din Serie A. După o primă repriză „albă” în care Roma a dominat în multe momente […] © G4Media.ro.
România și alte 10 țări UE cer ca Ucraina să poată utiliza împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru a cumpăra arme și din Marea Britanie # G4Media
Un grup de unsprezece țări ale UE, condus de Olanda și din care face parte și România, face presiuni pentru ca Ucraina să poată utiliza împrumutul european de 90 de miliarde de euro pentru a achiziționa arme și din Regatul Unit, transmite agenția italiană ANSA, citată de Rador. Inițiativa vine în contextul discuțiilor în curs […] © G4Media.ro.
Avioane Craiova, la un pas să piardă opt milioane de euro / Trebuie să livreze primele avioane IAR 99 modernizate în februarie / Ministrul Apărării: “Există un contract între un prost și un șmecher” # G4Media
Dacă Avioane Craiova nu va livra până la jumătatea lunii viitoare primele avioane IAR 99 modernizate, va plăti Armatei peste 8 milioane de euro şi, foarte probabil, va fi în pragul falimentului, anunță TVR. Întârzierile de până acum au fost cauzate de un alt contract pe care firma din Craiova îl avea cu o societate […] © G4Media.ro.
Un sfert din studenții europeni au și joburi în paralel cu cursurile. România – la coada clasamentului # G4Media
Unul din patru studenți din Europa studiază și lucrează, probabil pentru a-și plăti studiile, arată o statistică citată de agenția italiană ANSA. România și Italia se află pe ultimele locuri în acest clasament Eurostat. În 2024, 25,4% dintre tinerii europeni (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) au lucrat în timpul studiilor. 71,4% […] © G4Media.ro.
Avertisment al medicilor români privind testele de sarcină: „Am avut pacientă de 48 de ani convinsă că se îngrășa de la menopauză. În realitate, era însărcinată” # G4Media
Timp de generații, cea mai frecventă metodă prin care femeile își dădeau seama că ar putea fi însărcinate era întârzierea menstruației. În prezent însă, această regulă simplă nu mai este întotdeauna valabilă, susține medicii, relatează Ziarul de Iași. Specialiștii atrag atenția că sarcina poate fi confundată ușor cu o menstruație aparent normală sau cu o […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV “The Cuba Expert” despre cele două mișcări prin care Trump vrea să dea peste cap regimul de la Havana # G4Media
Administrația Trump face eforturi serioase pentru o schimbare de regim în Cuba în 2026, potrivit mai multor relatări din presa de peste ocean. Una dintre tactici se concentrează pe tăierea totală a livrărilor de petrol – posibil chiar printr-o blocadă navală – pe baza ideii că energia este principalul punct de presiune. Un alt plan afirmă […] © G4Media.ro.
Un sat din Slovacia nu mai vrea să fie în patrimoniul UNESCO / Viața rurală tradițională a devenit imposibilă din cauza turiștilor / „Suntem prizonieri în propriile case” # G4Media
Micul sat Vlkolínec din Slovacia vrea să renunțe la statutul de patrimoniu mondial UNESCO. O decizie șocantă pentru o distincție considerată onoare supremă la nivel global, anunță Mediafax. Satul izolat din munții Fatra Mare s-a săturat de turiștii curioși. Statutul de patrimoniu mondial a transformat așezarea într-un „muzeu în aer liber mort”, se plâng locuitorii […] © G4Media.ro.
Istoricul Cristian Vasile spune într-un interviu acordat Deutsche Welle că nici partidele istorice nu au înțeles ce se întâmplă cu Educația, cu nevoia cunoașterii de către tineri a trecutului comunist. Rep: Domnule Cristian Vasile, potrivit ultimelor sondaje de opinie, aproape jumătate dintre tineri consideră că regimul comunist „a fost un lucru bun“. Nu au trăit nici […] © G4Media.ro.
Prețul aurului, la un nou record / A depășit pragul de 5.000 de dolari pe uncie / ”Prețurile vor atinge un nivel maxim de aproximativ 5.500 de dolari în cursul acestui an” # G4Media
Luni dimineață, prețul aurului a atins un nou nivel record: a depășit pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde care au determinat investitorii să se îndrepte către active sigure, potrivit Reuters, notează Mediafax. La momentul redactării știrii, prețul spot al aurului a crescut cu 1,42%, ajungând la 5.049,72 dolari pe […] © G4Media.ro.
Mihai Fifor (PSD) îi cere demisia lui Bolojan: Ești un kamikaze, nu un erou pe cal alb / ”Este o țară capturată de cineva care sigur nu se topește de dragul românilor” # G4Media
Deputatul PSD Mihai Fifor îi cere demisia premierului Ilie Bolojan: „Când (…) 73% declară că nu mai au nicio încredere în tine, nu te mai pregătești de „încă o asumare”. Te pregătești de plecare”, spune Fifor, citat de Mediafax. Deputatul PSD spune că atunci când când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă […] © G4Media.ro.
Preşedinta interimară a Venezuelei cere SUA să stea departe de țară: „Destul cu ordinele Washingtonului” / ”Destul cu puterile străine” # G4Media
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a îndemnat duminică Statele Unite să stea departe de la politica ţării sale, pe care preşedintele american Donald Trump a declarat că vrea să o dicteze, transmite Agerpres, care preia AFP. „Destul cu ordinele de la Washington către politicienii venezueleni. Să lăsăm politica venezueleană să ne rezolve divergenţele şi […] © G4Media.ro.
Fulgerul loveşte o manifestaţie a susținătorilor fostului președinte Bolsonaro în capitala Braziliei / 30 de persoane rănite # G4Media
Cel puţin 30 de persoane au fost rănite după ce un fulger a lovit duminică, la Brasilia, în apropierea unui miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, au informat pompierii, notează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Mii de manifestanţi s-au adunat pe o ploaie torenţială în jurul unei pieţe din […] © G4Media.ro.
Ministrul Apărării revine asupra „patriotismului” lui Ceaușescu: A distrus destine, a sufocat libertatea, a ruinat economia și dezvoltarea și a condamnat o țară întreagă la frică și izolare. Altfel, admit că puteam să încadrez și să nuanțez mult mai bine răspunsul # G4Media
Radu Miruță a venit cu mai multe precizări după ce a fost acuzat că l-ar fi lăudat indirect pe Ceaușescu, precizând că „sacrificarea bunăstării, a libertății ori a demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi vreodată patriotism”. „Am primit mai multe întrebări de ce nu am răspuns „tăios” la Digi24 când […] © G4Media.ro.
FCSB, demolată pe teren propriu de CFR Cluj, scor 1-4. Campioana României, tot mai departe de play-off # G4Media
FCSB a înregistrat a treia înfrângere la rând în 2026, duminică seară, în fața celor de la CFR Cluj, scor 1-4, în Superliga României, și șansele Campioanei României la play-off încep să scadă considerabil. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
Fostul președinte american Barack Obama afirmă că valorile fundamentele ale SUA sunt „atacate” şi le cere compatrioţilor săi să se trezească după uciderea unui infirmier american de către agenții de imigrație # G4Media
Fostul preşedinte american Barack Obama a calificat duminică moartea lui Alex Pretti, un infirmier american ucis de agenţi federali sâmbătă la Minneapolis, drept o „tragedie cutremurătoare” şi a lansat un apel la trezire către toţi americanii în faţa „atacurilor” comise împotriva valorilor fundamentale ale SUA, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Fostul preşedinte […] © G4Media.ro.
Peste 1.300 de clădiri din Kiev continuă să nu dispună de încălzire după atacurile ruseşti, potrivit primarului Vitali Kliciko # G4Media
Peste 1.300 de clădiri de apartamente din capitala ucraineană Kiev continuă să nu dispună de încălzire după atacurile ruseşti cu rachete şi cu drone din această săptămână, a declarat duminică primarul Vitali Kliciko, relatează agenția de știri Reuters. Rusia şi-a intensificat puternic bombardamentele asupra sistemului energetic din Ucraina după ce a invadat ţara vecină în […] © G4Media.ro.
Primarul general despre situația actuală a Capitalei: „Situația este dezastruoasă. Bucureștiul are un buget de bazar și mai are doar 5 milioane de lei în cont” # G4Media
Ciprian Ciucu a spus că situația financiară a Primăriei Capitalei este dezastruoasă, cu un buget lunar de doar 5 milioane de lei și datorii uriașe la STB și ANAF, scrie Mediafax. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat duminică seara la Antena 3 situația dificilă cu care se confruntă bugetul Primăriei Municipiului București. El […] © G4Media.ro.
Manchester United și-a continuat trendul ascendent de la venirea lui Michael Carrick pe banca tehnică și a învins liderul Arsenal Londra într-un meci de foc disputat în etapa a 23-a din Premier League, duminică, pe Emirates, scor 3-2. După ce londonezi au deschis scorul în minutul 27 prin autogolul lui Lisandro Martinez, oaspeții au reușit […] © G4Media.ro.
Cel puţin 80 de deţinuţi politic au fost eliberaţi duminică în Venezuela, sub presiunea Statelor Unite # G4Media
Cel puţin 80 de deţinuţi politic au fost eliberaţi duminică în Venezuela, unde un proces de eliberare a acestora avansează încet sub presiunea Washingtonului, a anunţat ONG-ul Foro Penal, relatează agenția de știri AFP, transmite Agerpres. „Cel puţin 80 de deţinuţi politic, ale căror cazuri le verificăm, au fost eliberaţi astăzi în întreaga ţară. Este […] © G4Media.ro.
Volodimir Zelenski susţine că documentul american ce privește garanţiile de securitate pentru Ucraina este 100% finalizat # G4Media
Documentul american privind garanţiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat şi Kievul aşteaptă un moment şi un loc pentru ca acesta să fie semnat, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite la Vilnius, precizând în acelaşi timp că discuţiile din weekend cu Rusia s-au soldat cu unele progrese, relatează agenția […] © G4Media.ro.
Președintele PNL Iași: Ministrul Radu Miruță trebuie sa-și ceară scuze urgent pentru declarațiile admirative de astăzi la adresa dictatorului Nicolae Ceaușescu # G4Media
Deputatul PNL Alexandru Muraru a condamnat în termeni duri afirmațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, care într-un interviu la Digi24 a declarat că, după regimul Ceașescu, „România o duce mai bine astăzi”. „Explicațiile ministrului Apărării privind posibilitatea de a considera regimul și figura lui Nicolae Ceaușescu drept patriotice sunt profund problematice și nu pot rămâne fără […] © G4Media.ro.
Protest în faţa locuinţei bunicului minorului de 13 ani implicat în crima din localitatea timișeană Cenei / Zeci de oameni cer ca băiatul implicat în uciderea lui Mario „să fie dat afară din sat şi să fie închis” # G4Media
Zeci de persoane protestează, duminică seara, în localitatea Sânmihaiu Român, în faţa casei bunicului minorului de 13 ani implicat în uciderea băiatului de 15 ani din localitatea Cenei, transmite Agerpres. Oamenii cred că minorul ar fi adăpostit aici şi cer ca şi acesta să răspundă penal pentru implicarea în uciderea lui Mario, chiar dacă are […] © G4Media.ro.
Peste trei sferturi (76%) dintre români consideră că ţara noastră se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 19% apreciază că direcţia este una bună, relevă un sondaj de opinie realizat de CURS la nivel naţional în luna ianuarie, transmite Agerpres. În ipoteza organizării unor alegeri parlamentare duminica viitoare, AUR ar obţine 35% din […] © G4Media.ro.
FC Barcelona revine pe primul loc în LaLiga după succesul cu Oviedo / Lamine Yamal, super-gol # G4Media
FC Barcelona a revenit pe primul loc în LaLiga după ce s-a impus pe teren propriu în compania lui Real Oviedo, scor 3-0, duminică, în etapa a 21-a din campionatul Spaniei. Prima repriză a fost una cenușie pentru Barcelona, echipă care nu a înregistrat nici un șut pe poartă până la ultima fază a celor […] © G4Media.ro.
Declarație controversată a ministrului Apărării, care aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae Ceaușescu: „Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi” # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut o serie de declarații controversate în cadrul emisiunii În Fața Ta, de la Digi24, după ce a fost întrebat dacă, în opinia sa, Nicolae Ceaușescu poate fi considerat sau nu patriot. Răspunsurile ministrului au stârnit reacții în platou, iar jurnaliștii au simțit nevoia să clarifice public ce a însemnat […] © G4Media.ro.
FOTO Accident rutier produs între două autoturisme, cu șapte ocupanți, pe DJ 106, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului / O persoană se află în stop cardio-respirator / A fost activat Planul Roșu de Intervenție # G4Media
Salvatorii intervin duminică, 25 ianuarie, pe DJ 106, între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, la un accident rutier soldat cu rănirea gravă a unei persoane. Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, au transmis reprezentanii ISU Sibiu. „De urgență, la locul […] © G4Media.ro.
