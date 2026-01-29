Prima zi de concediu medical nu mai este plătită de la 1 februarie. Câţi bani pierd angajaţii

19:20

Informaţii şocante în ancheta accidentului în care au murit şapte tineri din Grecia. Şoferul care a făcut o depăşire inexplicabilă pe un drum din Timiş şi s-a zdrobit cu microbuzul de un camion ar fi avut cannabis în sânge. Un supravieţuitor susţine, însă, că tragedia a fost provocată de un sistem de siguranţă al maşinii, care ar fi blocat volanul. Victimele, suporteri ai clubului PAOK Salonic, au primit aseară un omagiu şi din partea antrenorului echipei, Răzvan Lucescu.