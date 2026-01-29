Prima zi de concediu medical nu mai este plătită de la 1 februarie. Câţi bani pierd angajaţii
ObservatorNews, 29 ianuarie 2026 08:20
Surpriză neplăcută pentru angajaţi. De la 1 februarie, cei care intră în concediu medical vor primi un salariu mai mic în luna respectivă, pentru că prima zi nu va mai fi plătită. Practic, plata pentru o zi de muncă va fi pierdută, indiferent de durata concediului.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum o oră
08:20
Prima zi de concediu medical nu mai este plătită de la 1 februarie. Câţi bani pierd angajaţii # ObservatorNews
Surpriză neplăcută pentru angajaţi. De la 1 februarie, cei care intră în concediu medical vor primi un salariu mai mic în luna respectivă, pentru că prima zi nu va mai fi plătită. Practic, plata pentru o zi de muncă va fi pierdută, indiferent de durata concediului.
08:10
Drumul din România care a devenit capcană pentru şoferi. Bucăţi de piatră şi gheaţă s-au prăbuşit în stradă # ObservatorNews
Defileul Jiului a devenit, aseară, o capcană pentru şoferi.
08:10
În Hunedoara și Alba, mai mulți șoferi s-au trezit cu mașinile avariate de zăpada căzută de pe blocuri # ObservatorNews
Mai mulţi şoferi din Hunedoara şi Alba s-au trezit cu maşinile distruse, după ce zăpada şi ţurţurii s-au desprins de pe acoperişurile blocurilor.
08:10
Consilierii municipali se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează proiecte care vizează majorarea preţului la călătoriile cu STB, precum şi desfiinţarea a patru instituţii şi dizolvarea unei companii municipale.
08:10
Orașele din țară unde metrul cub de apă depășește prețul din București. Decizii contestate și facturi mari # ObservatorNews
Scandalul preţului mărit la apă în Iaşi ia amploare. După ce compania care furnizează serviciile de apă şi canalizare a mărit tariful de la 1 ianuarie, primăria i-a ameninţat cu plângeri în instanţă dacă nu revin la tarifele de anul trecut. În timp ce instituţiile se contrazic între ele, oamenii îşi fac calcule să vadă de unde să mai taie ca să îşi poată plăti facturile.
08:00
Un avion Su-34 ar fi fost doborât de ucraineni cu PATRIOT. Locul prăbuşirii, neclar # ObservatorNews
Un avion rusesc ar fi fost doborât de o rachetă trasă de pe sistemul PATRIOT deasupra Mării Negre, lângă Insula Şerpilor.
Acum 2 ore
07:50
Munca din spatele pârtiilor perfecte. Cum arată nopţile tehnicienilor din Poiana Braşov # ObservatorNews
Pârtiile perfecte din Poiana Brașov nu apar peste noapte ca prin magie. Ca schiorii să se bucure încă de la prima oră a dimineţii de o pârtie netedă, amenajarea acestora se fac încă din miez de noapte. Iar reacţiile sunt, bineînţeles, pe măsura muncii.
07:50
Avocată PNL, prinsă de DNA în timp ce lua mită pentru "intervenții" la DNA și Cotroceni # ObservatorNews
O avocată a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro mită. Totul, în schimbul promisiunii unor intervenții în justiție, dar şi în alte instituţii importante.
Acum 12 ore
22:40
Power Couple România, 28 ianuarie 2026. Proba "Lambada", explozie de râsete. Oase: Oportunitatea să ne distrăm # ObservatorNews
Episodul 12 din data de 28 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Traseul aplicativ a scos la iveală strategii surprinzătoare și mult spirit de echipă. Concurenții au avut de depășit obstacole și de găsit soluții rapide pentru a merge mai departe. Râsetele au fost nelipsite la proba de cuplu, unde concurenții s-au distrat pe cinste.
22:20
Scene desprinse din filmele de groază s-au petrecut în subsolul unui bloc de la periferia oraşului Lyon. Patru tineri, toţi minori au sechestrat şi torturat o noapte întreagă o adolescentă în vârstă de 15 ani. Actele de o cruzime extremă au fost filmate dar nu au mai ajuns pe reţelele sociale pentru că poliţia i-a săltat pe autori şi i-a trimis în arest. Victima, găsită agonizând pe străzi, se află acum în afara oricărui pericol.
21:20
Cel puţin doi agenţi ICE implicaţi în moartea lui Alex Pretti, suspendaţi din funcţie # ObservatorNews
Cel puţin doi agenţi federali - implicaţi în uciderea prin împuşcare a americanului Alex Pretti - sâmbătă, la Minneapolis, au fost suspendaţi din funcţie, scrie miercuri presa americană.
21:10
Protestele împotriva agenților ICE se extind rapid în Statele Unite. Trump continuă să critice victimele # ObservatorNews
Protestele împotriva agenților anti-imigraţie se extind rapid în Statele Unite. Sute de oameni au ocupat un hotel de lux din New York. Furia americanilor se revarsă după împuşcarea asistentului medical din Minneapolis. Ancheta preliminară confirmă că doi ofițeri au tras în el deşi era deja imobilizat la pământ. Președintele Donald Trump insistă că a fost un incident nefericit.
21:00
Să speli maşina, te curăţă de bani! Cât dădeam în urmă cu un an pentru a avea toată maşina curată, abia ne mai ajunge acum pentru exterior sau interior. Pentru a face economie, mulţi şoferi fac singuri această muncă la spălătoriile self-service.
20:50
Germania investeşte în domeniile strategice din România. Anunţul făcut de cancelarul german # ObservatorNews
Germania va investi în domenii strategice din ţara noastră precum Energia, Industria şi Apărarea, anunţă premierul Bolojan care astăzi a fost primit la Berlin, de cancelarul german Friedrich Merz, unul dintre cei mai puternici lideri europeni. Ministerele Apărării din cele două ţări au semnat un memorandum pentru exporturile de armament.
20:40
Mărturiile femeilor care îl acuză pe Cristian Andrei de viol. "Mi-a băgat mâna sub fustă" # ObservatorNews
Percheziţii cu focuri de armă la doctorul-vedetă Cristian Andrei! Trei femei care i-au trecut în timp pragul cabinetului îl acuză de agresiune sexuală şi viol. În plus, procurorii au descoperit că medicul nu avea atestat de psiholog. Astăzi, la descinderi, mascaţii au fost nevoiţi să folosească armele pentru a se apăra de câinii agresivi ai medicului. Cristian Andrei va fi dus la audieri.
20:40
Rezultatele necropsiei au fost publicate. Ce s-a întâmplat cu fetiţa care a murit la stomatolog în 2025 # ObservatorNews
Rezultatele necroprosiei fetiței moarte la stomatolog arată că micuţa suferea de o afecțiune gravă, mai exact mielopatie degenerativă, conform unor surse de la Medicina Legală. Modificările din analizele de sânge ar fi trebuit însă să le dea de gândit medicilor, spun specialiştii. Fetiţa de 2 ani s-a stins pe 14 noiembrie anul trecut, într-o clinică privată renumită din Capitală.
20:40
Fostul ministru Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi jumătate închisoare pentru luare de mită # ObservatorNews
Fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni de închisoare pentru luare de mită, după ce Instanţa supremă i-a respins miercuri o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac prin care aceasta a încercat să obţină anularea condamnării.
20:30
Gropi uriaşe pe străzile din Bucureşti, după ger şi zăpezi. Şoferii ghinionişti suferă pagube de mii de lei # ObservatorNews
Străzile din Bucureşti s-au umplut de gropi după zăpada şi îngheţul din ultimele săptămâni. Unele au aproape jumătate de metru adâncime şi distrug maşină după maşină. Probleme mari şi pe benzile speciale pentru transportul în comun - şoferii de autobuze nu pot să mai meargă pe ele, iar pasagerii înfruntă blocajele din trafic.
20:30
Piaţa de hrană pentru animale a depăşit un miliard de euro. Oamenii vânează, pentru ei, reduceri # ObservatorNews
Premium pentru câini şi pisici, economii pentru stăpâni! Piaţa de hrană pentru animale a depăşit un miliard de euro, dar oamenii vânează, pentru ei, reduceri. La hipermarketuri sunt în creştere vânzările la raioanele supravieţuirii - mâncare la preţ redus pentru că expiră în scurt timp.
20:20
Patriarhul Daniel anunţă slujba de canonizare a celor 16 femei românce cu viaţă sfântă. Evenimentul va avea loc săptămâna viitoare cu o procesiune impresionantă a sfintelor moaşte la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.
20:00
Statul e dator vândut! Datoria publică va depăşi pragul critic de 60% din Produsul Intern Brut, adică peste o mie de miliarde de lei. Iar dobânzile sufocă bugetul. Anul trecut au depăşit 50 de miliarde de lei, de patru ori mai mult decât în 2019.
Acum 24 ore
19:50
Drumul din România care s-a surpat deşi autorităţile ştiau din 2024 că asta se va întâmpla: Zona are probleme # ObservatorNews
Încă un drum din Prahova a cedat. Şoseaua care leagă Câmpina de Cornu a fost complet închisă după ce o alunecare de teren a înghiţit jumătate de bandă. Autorităţile recunosc că se aşteptau să se întâmple asta, dar nu au bani să repare şoseaua. În urmă cu două luni, şi drumul pe Valea Prahovei s-a surpat în două zone.
19:50
O avocată, membru PNL Sector 1, prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea 60.000 de euro - surse # ObservatorNews
Două persoane au fost prinse în flagrant miercuri de procurorii DNA în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă mai mare pretinsă de 500.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
19:40
Trei minori au înjunghiat în faţă un taximetrist, pentru 30 de lei. Un agresor are 13 ani şi va scăpa liber # ObservatorNews
Un nou atac şocant comis de copii! Trei băieţi de 13, 15 şi 16 ani au înjunghiat un taximetrist pentru o cursă de 30 de lei în Târgu Mureş. După atac, s-au făcut nevăzuţi. Poliţiştii au descoperit că fugiseră dintr-un centru din plasament. Coform legii, copilul de 13 ani nu va răspunde pentru faptele lui, la fel ca în cazul Timiş.
19:30
Bolnavii vor avea acces la analize decontate toată luna: CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private # ObservatorNews
Bolnavii vor avea acces la analizele decontate de stat toată luna, nu doar câteva zile ca până acum. Practic, Casa de Asigurări de Sănătate va elimina plafonul acordat clinicilor private. Schimbarea vine însă cu reguli mai stricte: pacienţii vor primi mai greu bilet de trimitere şi vor fi programaţi în funcţie de bolile de care suferă.
19:20
SURSE: Turcul criminal care a evadat a primit permisii de la Marius Staicu, văr cu ministrul Justiţiei # ObservatorNews
Creşte scandalul condamnaţilor cu privilegii, după evadarea milionarului care a omorât un poliţist. Permisia de care s-a folosit ar fi fost semnată de vărul ministrului de Justiţie. În plus, procurorii anti-corupţie au bănuieli că şeful penitenciarelor ar fi acordat favoruri şi altor persoane importante ajunse după gratii.
19:20
Informaţii şocante în ancheta accidentului în care au murit şapte tineri din Grecia. Şoferul care a făcut o depăşire inexplicabilă pe un drum din Timiş şi s-a zdrobit cu microbuzul de un camion ar fi avut cannabis în sânge. Un supravieţuitor susţine, însă, că tragedia a fost provocată de un sistem de siguranţă al maşinii, care ar fi blocat volanul. Victimele, suporteri ai clubului PAOK Salonic, au primit aseară un omagiu şi din partea antrenorului echipei, Răzvan Lucescu.
18:50
Băiat de 8 ani din Bucureşti, violat de sora sa vitregă. Tânăra de 21 de ani a fost reținută # ObservatorNews
Un băiat de 8 ani a fost violat de sora sa vitregă, în vârstă de 21 de ani. Tânăra și un alt bărbat de 28 de ani, care avea în telefon materiale pornografice cu minori, au fost reținuți de procurorii DIICOT.
18:50
Traian Băsescu recuperează trei ani de salarii, peste 750.000 de lei. Decizia instanţei # ObservatorNews
Curtea de Apel Bucureşti a decis, miercuri, ca Administraţia Prezidenţială să-i plătească lui Traian Băsescu peste 754.000 lei, reprezentând indemnizaţia care nu i-a mai fost plătită în calitate de fost şef al statului pe o perioadă de trei ani, ca urmare a deciziei instanţei privind colaborarea cu fosta Securitate.
18:20
Despre acoperiș se spune adesea că este “pălăria” casei. Dacă nu se potrivește bine sau este făcută din materiale slabe, întreaga construcție are de suferit. De aceea, alegerea unei țigle metalice nu ar trebui tratată superficial. Nu este doar o decizie estetică, ci una care influențează confortul, siguranța și valoarea casei pe termen lung!
18:10
Bolojan, primit cu onoruri militare la Berlin, i-a dat dreptate lui Mark Rutte: UE nu se poate apăra fără SUA # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan, primit cu onoruri militare la Berlin de cancelarul Friedrich Merz, i-a dat dreptate lui Mark Rutte, care a afirmat că Uniunea Europeană nu se poate apăra fără sprijinul Statelor Unite. La rândul său cancelarul german a sublinit că Europa devine mai capabilă să se apere singură.
18:10
Trei fraţi au murit sub ochii mamei după ce au căzut într-un iaz îngheţat: "Se zbăteau şi nu i-am putut salva" # ObservatorNews
Trei frați de 6, 8 și 9 ani au murit în statul Texas, după ce au căzut într-un lac înghețat în timpul furtunii de iarnă care afectează mare parte din Statele Unite. Tragedia s-a petrecut în apropierea locuinței unde copiii se aflau împreună cu mama lor. Femeia a sărit în apă încercând să-i salveze, dar gerul i-a paralizat trupul. „Toți aveau nevoie de mine în același timp și n-am putut să-i salvez”, a povestit printre lacrimi.
18:00
Iran răspunde ameninţărilor lui Donald Trump: "Considerăm mai probabil războiul decât negocierea" # ObservatorNews
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat miercuri că diplomaţia combinată cu ameninţări militare "nu este nici eficientă şi nici utilă", ca răspuns la comentariile ameninţătoare ale preşedintelui american Donald Trump.
17:50
Raport: 2 agenți au tras asupra lui Alex Pretti în Minneapolis. Nicio dovadă că a încercat să-și scoată arma # ObservatorNews
Doi agenți ai poliţiei de frontieră au tras asupra infirmierului Alex Pretti, ucis în Minneapolis, arată un raport preliminar transmis Congresului de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, relatează CNN.
17:40
Inteligența artificială schimbă piața muncii. Ce locuri de muncă dispar și care se transformă # ObservatorNews
Inteligența artificială nu mai ține de filmele Science Fiction, ci face parte din prezent și schimbă complet regulile jocului. În 2026, tehnologia a trecut de faza de testare și influențează puternic piața muncii la nivel global.
17:30
Ce a descoperit o turistă care a ajuns pe o insulă ştearsă de pe hărţi şi unde accesul a fost interzis # ObservatorNews
O britanică a relatat pe rețelele de socializare ce a descoperit după ce a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis.
17:20
2.430 de lei. Vorbim despre suma pe care toţi cei care au în întreţinere părinţi sau soţi o datorează asigurărilor de sănătate, pentru fiecare persoană care nu are serviciu sau alte venituri fiscalizate. Vorbim despre cei care, de la 1 septembrie 2025, nu mai sunt coasiguraţi automat.
17:10
Grecii cer României să ancheteze dacă accidentul din Timiş s-a produs de la starea drumului # ObservatorNews
Sunt multe necunoscute legate de modul în care a avut loc tragedia din vestul ţării. Cu siguranţă şoferul a greşit, se vede foarte clar în imaginile surprinse de acea cameră de bord. Dar dincolo de asta, mulţi oameni acuză acum, inclusiv jurnaliştii greci, că poate cei 7 oameni ar fi avut o şansă dacă şoseaua arăta, într-adevăr, ca un drum european. Care nu doar că te ghidează, dar te şi protejează în cazul unor greşeli la volan.
17:10
Premierul român Ilie Bolojan a anunțat miercuri când ar putea România să înceapă procedurile pentru adoptarea monedei Euro. Acum nu este pe agendă, dar ar putea fi o temă pentru alegerile din 2028, a spus șeful Guvernului.
16:50
Avocat, despre cazul Mario: "Se cere o modificare a legii. Nu putem sancţiona în funcţie de întâmplări" # ObservatorNews
Avem o faptă abominabilă: un copil a ucis un alt copil. Evident, oamenii mari nu-şi asumă nicio vină, cer pedepse şi semnează petiţii şi stabilesc din pix... limita răspunderii penale la vârstă de 10 ani. Vor aşadar o lege pentru ca infractori de clasa a treia să ajungă în închisoare şi spun că nu avem legi.
16:50
Premierul slovac s-a declarat șocat de starea psihică a lui Trump, scrie POLITICO. Fico a negat informația # ObservatorNews
Robert Fico, premierul Slovaciei, a respins miercuri categoric informațiile potrivit cărora le-ar fi spus unor lideri europeni că este îngrijorat de starea psihică a președintelui american Donald Trump.
16:40
Rezultate INML: şoferul microbuzului consumase droguri. Mărturia unui pasager: A tras câteva fumuri # ObservatorNews
Răsturnare de situaţie în cazul teribilului accident din Timiş în care şapte fani greci ai echipei PAOK Salonic şi-au pierdut viaţa. Potrivit analizelor făcute de INML, şoferul microbuzului consumase droguri înainte de a se urca la volan.
16:20
Un şofer român de TIR a aflat din presă că a murit într-un accident: "Sunt viu, îmi pare rău" # ObservatorNews
Un român, şofer de TIR angajat al unei firme din Italia, a aflat din presă că ar fi murit într-un tragic accident produs în Germania. Bărbatul şi-a liniştit imediat rudele şi prietenii.
16:10
Un gigant prezent şi în România anunţă 30.000 de concedieri. 24 de locaţii vor fi închise # ObservatorNews
O companie gigant de curierat și livrare a anunţat marţi că intenţionează să elimine încă 30.000 de locuri de muncă în acest an, în contextul retragerii treptate din parteneriatul cu Amazon şi al unui plan multianual de turnaround.
15:50
Anchetatorii ar fi găsit substanţe interzise la locul accidentului din judeţul Timiş soldat cu şapte morţi şi trei răniţi, potrivit unor surse din cadrul anchetei. Ocupanţii microbuzului spulberat de un tir pe şoseaua dintre Lugoj şi Caransebeş erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic şi se îndreptau spre Franţa, la meciul dintre echipa lor favorită şi Olympique Lyon.
15:40
United Parcel Service a anunţat marţi că intenţionează să elimine încă 30.000 de locuri de muncă în acest an, în contextul retragerii treptate din parteneriatul cu Amazon şi al unui plan multianual de turnaround.
15:30
Medicul Nicolae Poiană, un nume de referință în obstetrică-ginecologie și pionier în reproducerea asistată în România, a decedat.
15:30
29 ianuarie, Aducerea moaştelor Sfântului Ignatie Teoforul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Joi, 29 ianuarie 2025, este prăznuită Aducerea moaştelor Sfântului Ignatie Teoforul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
15:30
29 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 ianuarie de-a lungul timpului.
15:30
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 29 ianuarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.