Horoscop chinezesc azi, 23 februarie 2026. Iepurele ia decizia care îi schimbă viitorul, Dragonul și Cocoșul vor avea confirmări importante
Cancan.ro, 23 februarie 2026 06:10
Horoscop chinezesc azi, 23 februarie 2026. Ziua de astăzi este marcată de o energie subtilă, dar profundă, iar zodia Iepurelui se află în centrul atenției. Intuiția devine ghid sigur, iar o decizie aparent mică poate […]
• • •
Acum 10 minute
06:20
Lipsa somnului afectează foarte mult sistemul digestiv. Specialiștii trag un semnal de alarmă # Cancan.ro
O noapte sau două de somn insuficient pot face mai mult decât să provoace oboseală. Acestea pot afecta și celulele stem din intestine, făcându-le susceptibile la tulburări inflamatorii, arată un studiu efectuat pe șoareci. Noua […]
Acum 30 minute
06:10
06:00
Doru Todoruț, cavaler la minus grade. Soția i-a testat răbdarea, dar el a rămas pe poziții # Cancan.ro
Preferă discreția, dar noi l-am scos în față! Doru Todoruț a fost surprins de CANCAN.RO la ieșirea din Uanderful, o locație a cărui prag este calcat zilnic de cel puțin o vedetă, în timp ce aștepta răbdător, fără […]
Acum o oră
05:50
Vlad Ciurea, mesaj direct despre depresie și „creierul care nu mai produce”: ce poți face concret pentru a reporni neurogeneza # Cancan.ro
Într-o intervenție devenită intens discutată, prof. univ. dr. Vlad Ciurea vorbește fără ocolișuri despre legătura dintre depresie și blocarea mecanismelor fine ale creierului. Mesajul său este clar: înainte de orice, trebuie să îți pui corpul […]
05:40
Prognoza meteo azi, 23 februarie 2026. Viscol în zona Carpaților Orientali: ninsori abundente și vizibilitate redusă la altitudini mari # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 23 februarie 2026. Ziua aduce o zi tipică de iarnă târzie: dimineți reci, cu risc de polei local, urmate de o încălzire moderată în orele amiezii, mai accentuată în vest și sud-vest. […]
Acum 6 ore
01:00
Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston. Cum gestionează tensiunile din cuplu # Cancan.ro
Iubitul lui Jennifer Aniston, Jim Curtis, a împărtășit dinamica sănătoasă pe care cei doi o au atunci când vine vorba de gestionarea tensiunilor care apar în orice cuplu. Hipnoterapeutul a recunoscut că el și actrița […]
Acum 8 ore
00:20
Horoscop 23 februarie 2026. Află zodia care trece printr-o schimbare profesională importantă, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai multă energie, dar corpul îți cere pauze scurte. Hidratează-te […]
00:10
Astăzi, 22 februarie, s-a deschis portalul 2:22, un moment simbolic care marchează începutul unei noi etape pentru mulți oameni. Energia acestui portal aduce schimbări importante, închide capitole care nu mai au sens și deschide drumuri […]
00:00
Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi! Ce le-ar fi făcut, în propria lor curte: „Luau pietre de pe drum” # Cancan.ro
Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Olga Verbițchi continuă, după ani de zile de când și-au încheiat prietenia. De data aceasta, influencerița face o mărturisire inedită despre părinții Iulianei, care sunt implicați în scandal. Vezi mai […]
22 februarie 2026
23:30
Ce îi făcea Gabi Tamaș propriului tată, după fiecare meci. Faimosul și-a mărturisit păcatele la Survivor: „Să vedeți cam cum a fost” # Cancan.ro
Participarea la Survivor scoate adesea la iveală trăsături puternice de caracter. În acest context, Bianca Giurcanu a vorbit deschis despre comportamentul lui Gabi Tămaș în momentele tensionate. Fostul fotbalist a dezvăluit ce îi făcea tatălui […]
23:10
Rata abandonului universitar este în creștere. Nu lipsa dorinței de a continua studiile îi determină pe tineri să renunțe, ci taxele tot mai mari. La acestea se adaugă și costurile de trai, mai ales în […]
23:00
Vedeta TV Bethenny Frankel spune că se simte „cu stomacul strâns” după ce boala sa cronică de rinichi a evoluat „într-o direcție greșită”. Fosta vedetă a emisiunii The Real Housewives of New York City, care […]
22:40
De la avocatură la creșterea ovinelor. Cristina Teleanu s-a întors din străinătate, iar acum are 600 de oi # Cancan.ro
O fostă avocată din România, care a plecat în străinătate în urmă cu mulți ani, s-a întors în țară. Ea a renunțat la viața ei din diaspora, unde a muncit ca menajeră, iar la întoarcerea […]
22:40
Andrei Ștefănescu a suferit în tăcere, sub privirile iubitei. Dragostea trece prin stomac, chiar și pe viscol # Cancan.ro
Ninsoarea nu i-a oprit! Ieșire romantică în Băneasa, pe viscol. Protagoniștii? Andrei Ștefănescu și iubita lui. Dragostea trece prin stomac, iar Andrei și-a dus iubita la o pizzerie cunoscută din zona de nord, chiar dacă […]
22:30
Ce părere are familia Biancăi despre apropierea de Aris Eram. Războinica a primit mesajul de la mătușa ei și s-a schimbat 180 de grade # Cancan.ro
Momente pline de emoție pentru Survivor România, acolo unde Bianca a avut parte de o surpriză care i-a atins sufletul. Concurenta, despre care s-a crezut că ar avea o apropiere specială de Aris Eram, a […]
Acum 12 ore
22:20
Prințul Harry a fost „frustrat” de-a lungul vremii de comparația cu unchiul său, fostul prinț Andrew. Ce spun apropiații Casei Regale # Cancan.ro
Prințul Harry s-a simțit mult timp frustrat de comparațiile cu unchiul său, fostul prinț Andrew, un sentiment care, conform unor surse, datează dinaintea arestării lui Andrew, dar care oferă acum o perspectivă asupra modului în […]
22:20
Răzvan Simion și-a “blocat” agenda și a rezolvat o situație urgentă. Gestul care spune totul despre vedeta de la Neatza # Cancan.ro
Răzvan Simion, celebrul prezentator al emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani” a fost surprins alături de fiica lui în timp ce se grăbeau spre farmacie. Răzvan este un tată model, alături de Ianca, la orice […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 23 februarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Strategia prin care Miruna ar fi ajuns în brațele lui Mario Fresh. Aisa Bacs face dezvăluiri incendiare: “Ele intenționat se duceau acolo” # Cancan.ro
Au început scandalul pe TikTok, dar au continuat în privat! Aisa Bacs a vorbit pentru CANCAN.RO despre reacția secretă a lui Mario Fresh. După ce l-a amenințat în mediul online că vine cu dovezi legate de aventurile lui din timpul relației cu […]
21:20
A fost cerută de soție în cel mai romantic decor, la Paris! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a zis „Da!” # Cancan.ro
O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 8, a trăit recent unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei, fiind cerută în căsătorie într-un cadru de vis, la Paris. Simona Butură, care se […]
21:10
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească pentru doar 10.000 de euro. Terenul are 2.900 de metri pătrați # Cancan.ro
O casă bătrânească dintr-o localitate din România a fost scoasă la vânzare. Locuința este nemobilată și neutilată, iar viitorii proprietari o pot face așa cum își doresc. Vezi mai jos unde se află locația. În […]
21:00
Probleme pentru cursa București – Hurghada! Autoritățile au activat planul de intervenție: alertă pe Aeroportul Henri Coandă # Cancan.ro
S-a activat planul de alertă! O aeronavă HiSky, care zbura pe ruta București – Hurghada, a semnalat o problemă la senzorul de presurizare a cabinei, iar comandantul a decis revenirea la Aeroportul Internațional Henri Coandă. […]
20:20
Până la ce oră poți juca la Loto în zilele cu extrageri. Ce trebuie să știi înainte să îți încerci norocul # Cancan.ro
Cei care vor să își încerce norocul trebuie să o facă mai devreme în zilele extragerilor. Joi și duminică, atunci când se anunță numerele norocoase, nu mai poți să joci după o anumită oră. Vezi […]
19:50
Cântăreața pe care fanii au recunoscut-o cu greu! A apărut la un eveniment schimbată complet # Cancan.ro
Carmen de la Sălciua a surprins recent cu un look nou, mai senzual, care îi pune în valoare formele voluptoase și personalitatea plină de energie. La un eveniment recent, artista a atras toate privirile cu […]
19:30
Neculai Stanciu face praf trendurile momentului: „Ele fac matcha cu lapte. Pământ cu lapte. Îți dai seama ce-i acolo?” # Cancan.ro
Invitat în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, Neculai Stanciu nu a luat în vizor doar ținutele vedetelor, ci și trendurile momentului. Stilistul a desființat lumea influencerilor prin comentariile pe care le-a făcut. Obsesia falsă pentru Matcha și […]
19:20
Pensia infimă pe care o primește un român după 39 de ani de muncă în România și în Italia. Cât ia lunar # Cancan.ro
Un bărbat a rămas surprins de pensia pe care a primit-o după aproape patru decenii de muncă în două țări. El a pus la îndoială cum a fost făcut calculul pentru pensia lui. Suma este […]
19:20
Ce au confiscat polițiștii la perchezițiile saloanelor pentru care văduva lui Gabriel Cotabiță lucra. Ce rol are Alina Cotabiță # Cancan.ro
Alina Cotabiță, văduva cunoscutului cântăreț Gabriel Cotabiță, a fost implicată într-un scandal care zguduie lumea mondenă și nu numai. Aceasta, alături de alte șapte persoane, a fost reținută de poliție într-un dosar de proxenetism, în […]
18:50
Decizia radicală luată de Raed Arafat în legătură cu Ro-Alert, după incidentul de la 4 dimineața: „Pe viitor” # Cancan.ro
Raed Arafat a luat o măsură fermă în ceea ce privește Ro-Alert-ul. După ce mulți oameni s-au plâns de mesajele de avertizare de la 4 dimineața, Arafat s-a gândit că trebuie să facă o schimbare. […]
18:40
Fenomenul meteo care se va năpusti asupra Europei, după episoadele de frig și ninsori abundente. Cum ne putem pregăti # Cancan.ro
Un fenomen atmosferic de proporții atrage atenția specialiștilor, după ce un nor uriaș de particule provenite din Africa se deplasează rapid spre Europa. Acest val de aerosoli, format din praf saharian și fum rezultat în […]
18:10
Cântăreața pe care românii au uitat-o! Făcea furori în ani 2000, dar a renunțat la scenă: „Mă axez pe viața mea personală” # Cancan.ro
O cântăreață din România, cunoscută în anii 2000, a lăsat succesul din țară pentru viața de familie. Ea s-a mutat în Statele Unite ale Americii, după ce și-a cunoscut jumătatea. Acum are 45 de ani, […]
18:00
Test IQ exclusiv pentru genii | 15+7=9 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit # Cancan.ro
Îți plac provocările care îți pun mintea la contribuție? Testele de tip iq au devenit extrem de populare tocmai pentru că ne scot din rutina zilnică și ne provoacă să gândim diferit. Noi îți propunem […]
Acum 24 ore
17:20
Un bărbat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago și Serviciile Secrete l-au împușcat. Ce au descoperit asupra lui # Cancan.ro
Momente tensionate pentru familia Donald Trump, după un nou incident grav de securitate petrecut în apropierea reședinței sale din Florida. Un bărbat a fost împușcat mortal de agenții United States Secret Service după ce a […]
17:00
Astrologii au anunțat noi schimbări pentru o zodie. După ce a trecut prin dezamăgiri în ultima perioadă, acest nativ va trage lozul câștigător. Vezi mai jos care este zodia norocoasă. Luna martie vine cu noi […]
16:40
Mereu este momentul potrivit pentru o glumă bună. Bancul de mai jos cu montarea unui televizor îți va aduce zâmbetul pe buze. – Televizorul dvs a fost montat cu succes, domnule. – Ce cauta picioarele […]
16:30
Ce s-ar ascunde în spatele restaurantului Mosh. Aisa Bacs, amenințată și redusă la tăcere + Intervenția neașteptată a lui Mario Fresh # Cancan.ro
Scandalul momentului a început pe TikTok, iar CANCAN.RO a preluat frâiele și vă aduce informații incendiare. Aisa Bacs ne-a vorbit despre neregulile care s-ar petrece în spatele afacerii Mosh din Capitală. Mai multe femei ar […]
16:20
Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism # Cancan.ro
Gabriel Cotabiță s-a stins din viață în noiembrie 2024, la vârsta de 69 de ani. În urma lui a lăsat o carieră impresionantă, dar și o familie care cu greu a trecut peste pierderea sa. […]
16:10
Doliu în lumea fotbalului! Un sportiv de doar 25 de ani a fost găsit mort în garajul său. Polițiștii suspectează o sinucidere # Cancan.ro
Sâmbătă, 22 februarie 2026, poliția din New Albany, Indiana, a găsit cadavrul lui Rondale Moore, în vârstă de 25 de ani, sportiv la Minnesota Vikings, în propriul garaj. A fost lansată o anchetă oficială, iar […]
16:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
15:40
Este burlăciță din nou! Vedeta din România s-a despărțit iar de iubit: „O să mor de gât cu singurătatea” # Cancan.ro
S-a rupt, din nou, lanțul de iubire! La doar o săptămână după ce a anunțat marea împăcare, Dana Roba anunță acum, din nou, despărțirea. A încercat să îi mai dea încă o șansă iubitului american, […]
15:30
Retailerul olandez Action face angajări part time. Ce salariu oferă pentru 4 ore de muncă # Cancan.ro
Action Retail România face angajări pe bandă rulantă. Lanțul de magazine olandez – cunoscut pentru prețurile sale sub 5 lei – a anunțat deschiderea unor noi magazine în țară. Iată despre ce este vorba! Action […]
15:00
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală! # Cancan.ro
Scandal uriaș în București! Au avut loc percheziții în două saloane de masaj erotic, iar 9 persoane au fost reținute într-un dosar de proxenetism. CANCAN.RO a aflat că pe lista celor implicați se află chiar […]
14:50
Ce mare regret are tatăl lui Selly. A recunoscut tot la detectorul de minciuni: „Fugi de aici. Nu pot să cred că spui asta” # Cancan.ro
Selly se bucură de succes, iar în ultimii ani influencerul a evoluat uimitor. Pe lângă succesul din mediul online, acesta a pus pe picioare și mai multe afaceri care merg bine și îi aduc venituri […]
14:40
Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor 2026?! Cine mizează pe reușita lui: „Finalist 100%. E bun rău, măi frate!” # Cancan.ro
Au mai rămas câteva zile până la finala Survivor 2026, iar rândurile celor care se luptă pentru premiul în valoare de 100.000 de euro se reduc treptat. Printre favoriții la câștigarea trofeului „supraviețuitorului suprem” se […]
14:00
Ce de a devenit gazonul tot mai puțin popular în ultimii ani? Tot mai mulți oameni renunță la el în favoarea unor opțiuni mai durabile și mai ușor de întreținut. În acest sens, în țările […]
14:00
Tatăl lui Selly i-a pus întrebarea cea mare: „Te vei căsători cu Smaranda?” Cum a răspuns influencerul la detectorul de minciuni # Cancan.ro
Selly și iubita sa Smaranda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de șapte ani. Cei doi se iubesc încă de pe vremea când erau doar niște adolescenți și au evoluat frumos împreună. […]
14:00
Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. Olga Verbițchi a scos la iveală planul secret # Cancan.ro
Seara trecută, Iuliana Beregoi și-a luat inima în dinți și i-a dat replica Andreei Bostănică, care de mai multe zile, pe live-uri sau prin postări, pune tunurile pe ea. Cele două dive, care sunt văzute […]
13:20
Piața de muncă din România oferă locuri de muncă pentru aproape toate categoriile de angajați. La ora actuală, lucrătorii din fast-food-uri, fie că sunt în bucătărie sau la preluarea comenzilor, sunt la mare căutare. Majoritatea […]
13:00
Cât costă un tur în Piața Obor. Străinii plătesc zeci de euro să admire fructe, legume și să consume mici: „Sunt din SUA, nu avem aşa ceva” # Cancan.ro
Piața Obor din Capitală este celebră, iar de curând a devenit și un punct de atracție important pentru turiști, care sunt dispuși să scoată bani frumoși din buzunare pentru un tur complet. Străinii veniți din […]
12:20
CANCAN. RO ți-a pregătit bancul de duminică. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, te invităm să citești cea mai tare glumă! Spor și voie bună! – Sora-mea […]
12:10
Deși zăpada a continuat să acopere țara în ultimele zile, încet, dar sigur, primăvara începe să se facă simțita în serele cu flori, unde zambilele, lalelele și ghioceii așteaptă să fie culese. Cât a ajuns […]
