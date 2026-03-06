Fermierii ar putea primi și în 2026 aproape 2,7 lei pentru fiecare litru de motorină folosit în agricultură. Ce prevede proiectul MADR
Digi24.ro, 6 martie 2026 10:50
Fermierii din România ar putea primi și în 2026 o subvenție de aproape 2,7 lei pentru fiecare litru de motorină utilizat la lucrările agricole, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Documentul prevede continuarea schemei de ajutor de stat prin care o parte din acciza la motorină este rambursată agricultorilor, iar bugetul total estimat este de 620 de milioane de lei.
Acum 5 minute
11:10
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui sistemul de la Deveselu s-a dovedit corectă # Digi24.ro
Decizia României de a găzdui sistemul antirachetă de la Deveselu s-a dovedit a fi cea corectă, afirmă Dan Neculaescu, ambasadorul României la NATO, după ce Alianța a anunțat în urmă cu două zile că a doborât o rachetă balistică iraniană care se îndrepta spre teritoriul Turciei, țară membră NATO. Ambasadorul face trimitere la o declarație a unui purtător de cuvânt NATO, care a anunțat întărirea poziției de apărare împotriva rachetelor balistice la nivelul întregii Alianțe, în urma incidentului amintit.
11:10
Iranul susține că Rusia și China îl sprijină „politic și în alte moduri” în războiul cu SUA și Israelul # Digi24.ro
Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat într-un interviu acordat postului american NBC că Rusia și China sprijină Republica Islamică „politic și în alte moduri”, fără a oferi detalii, în contextul atacurilor lansate recent de Statele Unite și Israel.
11:10
6 kilograme de aur şi diamante, în valoare de 3,7 milioane lei, confiscate în Călărași. ANAF a predat tot aurul Trezoreriei # Digi24.ro
Inspectorii ANAF Antifraudă Bucureşti au confiscat, la sfârşitul lunii februarie 2026, aproximativ şase kilograme de aur şi diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări realizate la o societate comercială din judeţul Călăraşi. De asemenea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări şi au dat amenzi în valoare totală de 18.000 lei. Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului.
11:10
Doi bărbaţi au fost reţinuţi în dosarul eutanasiilor ilegale de câini din Prahova şi Giurgiu # Digi24.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi într-un dosar privind uciderea ilegală a câinilor în adăposturi din Prahova şi Giurgiu. Aceştia sunt acuzaţi de instigare la ucidere cu intenţie fără drept a animalelor, participaţie improprie la abuz în serviciu şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, după ce anchetatorii au descoperit că animalele erau eutanasiate ilegal în baza unor contracte cu primării.
Acum 10 minute
11:00
Tichetul de energie de 50 de lei pe lună, prelungit tot anul 2026. ANPIS: Nu este nevoie de o nouă cerere # Digi24.ro
Persoanele care primesc deja tichetul de energie nu trebuie să depună o nouă cerere pentru a beneficia de sprijin. Ajutorul de 50 de lei pe lună pentru plata energiei electrice a fost prelungit până la 31 decembrie 2026 și va continua să fie acordat automat beneficiarilor actuali, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:30
Ce spun testele genetice despre slăbit, somn și riscul de boli? Dr. Cerasela Jardan, MedLife: „E un plan personalizat de prevenție“ # Digi24.ro
„Verificarea” ADN-ului, prin testare genetică, a devenit o practică tot mai frecventă în Europa în ultimii ani, pe fondul progreselor tehnologice și al unei conștientizări tot mai mari a beneficiilor aduse. De la identificarea riscurilor de sănătate și alegerea tratamentelor potrivite, până la adaptarea dietei, mișcării și rutinei zilnice în funcție de profilul genetic, testele genetice oferă astăzi un avantaj real pentru prevenție și optimizarea stilului de viață.
10:30
Chimistul Dmitri Mendeleev a prezentat public, pentru prima dată, tabelul periodic al elementelor, creația lui. Prezentarea a fost în fața Societății Ruse de Chimie.
10:30
Surse: Anchetă DNA în Portul Contanța. Doi șefi, prinși în flagrant în timp ce luau mită # Digi24.ro
DNA i-ar fi reținut pe șefii vămilor din Portul Constanța. Aceștia ar fi fost prinși în flagrant, în timp ce luau mită, spun surse judiciare.
10:30
Documente FBI din cazul Epstein: O femeie susține că Donald Trump a agresat-o sexual când era minoră # Digi24.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat joi documente ale FBI cu rezumatele unor interviuri realizate în 2019 cu o femeie care susţine că Donald Trump a agresat-o sexual în anii 1980, când era minoră. Acestea nu au fost incluse iniţial în publicarea a milioane de pagini legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP şi Reuters.
10:20
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat la Jurnal TV că va respecta prevederile Constituţiei şi nu va candida pentru un nou mandat, relatează NewsMaker.md. În același timp, ea respinge speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României.
10:20
SUA au lovit o navă iraniană purtătoare de drone, de „dimensiunea unui portavion din Al Doilea Război Mondial” # Digi24.ro
Armata americană a publicat noi imagini din timpul operațiunilor împotriva Iranului. În una din înregistrări se vede cum o navă iraniană purtătoare de drone, de „dimensiunea aproximativă a unui portavion din Al Doilea Război Mondial”, este lovită și incendiată.
Acum 2 ore
10:10
Daniel David: Fondul de burse pentru studenţi ar urma să fie în jur de 1,5 miliarde de lei în 2026, completat cu bani europeni # Digi24.ro
Fostul ministru al Educaţiei Daniel David a afirmat că fondul de burse pentru studenţi propus pentru anul 2026 ar urma să fie de aproximativ 1,5 miliarde de lei. Suma ar proveni din fonduri de la bugetul de stat, completate cu 60 de milioane de euro din fonduri europene. El a subliniat că aceste resurse europene „completează resursele din bugetul de stat, nu le înlocuiesc”.
09:40
Sri Lanka anunță că a luat controlul unei nave militare iraniene, de teama unui nou atac american # Digi24.ro
Sri Lanka a luat vineri controlul unei nave militare iraniene după ce a evacuat echipajul, care semnalase o avarie la motor, la două zile după ce o fregată iraniană a fost torpilată de un submarin american, transmite AFP, potrivit Agerpres.
09:30
Uniunea Europeană va discuta opţiuni pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie în următorii ani, înainte ca tranziţia verde să ajute la scăderea preţurilor la energie, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres. Creşterea preţurilor la energie şi-a făcut loc, cu forţa, pe agenda politică a UE, industria grea dând vina pe această creştere pentru închiderea fabricilor precum şi pe războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul, care a dus la majorarea preţurilor la petrol şi gaze.
09:30
Meteorologii anunță vreme caldă până la începutul lunii aprilie. Estimări ANM pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Vremea va fi ceva mai caldă decât de obicei în următoarele două săptămâni, apoi temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, arată estimările meteo pentru perioada 9 martie – 6 aprilie. Tot în primele două săptămâni ale intervalului va ploua mai puțin decât în mod normal.
Acum 4 ore
09:10
New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă sfaturi medicale sau juridice # Digi24.ro
Statul New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă informaţii şi sfaturi din domenii în care activează oameni specializaţi, precum medicii sau avocaţii.
08:50
Un oficial de rang înalt al Pentagonului sugerează că SUA vor menține numărul trupelor americane în Polonia # Digi24.ro
Numărul trupelor americane în Polonia va rămâne cel puțin la nivelul actual, a sugerat Elbridge Colby, subsecretarul american al Războiului, scrie TVPWorld.
08:50
WSJ: Emiratele Arabe Unite ar putea îngheţa active iraniene pentru a pedepsi Teheranul. Miză de miliarde de dolari # Digi24.ro
Emiratele Arabe Unite iau în calcul îngheţarea unor active iraniene în valoare de miliarde de dolari deţinute în statul din Golf, o măsură care ar putea limita accesul Teheranului la valută şi la comerţul global. Măsura vine în contextul conflictului militar dintre SUA, Israel şi Iran, a relatat Wall Street Journal, potrivit News.ro.
08:50
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că doreşte să încheie mai întâi războiul din Iran, dar a sugerat că apoi ar putea urma Cuba.
08:40
28 de zboruri spre Tel Aviv, Dubai, Doha și alte destinații din Orientul Mijlociu, anulate pe Aeroportul Otopeni – lista curselor # Digi24.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) anunţă că 28 de zboruri spre şi dinspre mai multe destinaţii din Orientul Mijlociu au fost anulate vineri pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, din cauza evenimentelor din regiune. Sunt afectate curse către Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut şi Sharm el Sheikh, operate de mai multe companii aeriene.
08:40
Parlamentul ceh a respins ridicarea imunităţii premierului Andrej Babis, acuzat de fraudă cu fonduri europene # Digi24.ro
Parlamentul ceh a votat, joi, împotriva ridicării imunităţii parlamentare a prim-ministrului naţionalist şi a preşedintelui legislativului, protejându-i astfel de urmărirea penală.
08:20
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol # Digi24.ro
Confruntarea dintre premierul spaniol Pedro Sanchez și președintele american Donald Trump, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, a atins apogeul și ar putea avea consecințe serioase pentru Spania, au explicat experți pentru Financial Times. Potrivit acestora, „Iranul reprezintă o eroare de calcul pentru Madrid”.
08:00
„Este terorism de stat”. Kievul acuză Budapesta că „a luat ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci, care care transportau bani și aur # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a acuzat vineri Ungaria că a „luat ostatici” şapte angajaţi ai unei bănci ucrainene din Budapesta, care transportau zeci de milioane de euro și aur din Austria.
07:40
Nicușor Dan, la postul de televiziune din Polonia: „SUA pot lupta în Orientul Mijlociu păstrând în același timp forțele în Europa” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru TVP World că Bucureștiul acordă prioritate evacuării cetățenilor săi din Orientul Mijlociu și a insistat că Washingtonul are capacitatea de a lupta în regiune păstrând, în același timp, forțele în Europa.
Acum 6 ore
07:10
Războiul din Orientul Mijlociu scumpește zborurile spre destinații exotice din Asia. Prețul biletelor spre Maldive s-ar putea tripla # Digi24.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu scumpește zborurile chiar și pentru destinațiile sigure. Prețul biletelor de avion ar putea ajunge să se tripleze pentru destinații exotice din Asia, precum Thailanda și Indonezia. Asta deoarece companiile aeriene sunt acum nevoite să caute rute alternative trecerii prin spațiul aerian iranian.
07:10
Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului ar putea duce la întreruperi în aprovizionarea cu materiale esențiale pentru producția de semiconductori, a declarat joi parlamentarul din partidul de guvernământ din Coreea de Sud, Kim Yong-bae, după o întâlnire cu reprezentanții Samsung Electronics, care produce aproximativ două treimi din microcipurile de memorie din lume.
07:10
Orașul care reduce la minimum taxele și impozitele locale. Decizia, primită cu bucurie de oameni: „Orice ban economisit e un lucru bun” # Digi24.ro
După protestele de stradă de la începutul anului, împotriva majorărilor de taxe și impozite, localnicii din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, primesc o veste bună: acestea vor fi reduse la minimum. Autoritățile locale vor să profite astfel de portița lăsată de guvernanți în Ordonanța de Urgență a majorărilor. Măsurile ar trebui să fie adoptate, săptămâna viitoare, în ședința de Consiliu Local. Localnicii se bucură, însă mulți dintre ei sunt încă sceptici și așteaptă votul final.
07:10
Cine sunt kurzii și cum ar putea deveni arma secretă a lui Trump în războiul cu Iranul: „Nu au alți prieteni decât munții” # Digi24.ro
Kurzii, unul dintre cele mai mari popoare fără stat din lume, ar putea juca un rol important în conflictul dintre Statele Unite și Iran, în contextul în care administrația Trump analizează posibilitatea de a se baza pe grupările kurde pentru a deschide un nou front de presiune asupra regimului de la Teheran. Cu o populație estimată la 30–40 de milioane de persoane răspândite în Turcia, Iran, Irak și Siria, kurzii au o lungă istorie de conflicte cu guvernele din regiune și de cooperare militară cu Washingtonul. Milițiile lor, cunoscute sub numele de peshmerga, au dobândit reputația unor luptători eficienți, mai ales după rolul decisiv jucat în lupta împotriva grupării Stat Islamic.
07:10
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta” # Digi24.ro
În războiul cu SUA și Israel, Iranul este în mare parte pe cont propriu. Regimul se bazează în principal pe sistemele sale de rachete și drone și nu are intenția să se predea.
07:10
Comisia Europeană anunță în ce condiții finanțează zborurile pentru readucerea acasă a cetățenilor blocați în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
10 țări UE, printre care și România, au activat Mecanismul de Protecție Civilă al UE, iar Comisia Europeană a sprijinit în ultimele două zile organizarea a șase zboruri de repatriere pentru cetățeni europeni blocați în Orientul Mijlociu. Instituția precizează în ce condiții finanțează aceste zboruri.
07:10
Cum au devenit „orașele de rachete” ale Iranului principala sa vulnerabilitate. Strategia cu care SUA au blocat atacurile iraniene # Digi24.ro
Iranul a construit buncăre subterane timp de ani de zile ca să își protejeze arsenalul vast de rachete, însă strategia pe care a mizat Teheranul pare să fi fost o mare greșeală. Avioanele și dronele militare americane și israeliene sunt pregătite să distrugă sistemele cu care iranienii lansează rachetele balistice imediat ce aceștia încearcă să le scoată din bazele lor subterane, ceea ce a scăzut numărul lansărilor cu 86% în doar patru zile, potrivit datelor Comandamentului Central al Armatei SUA.
07:10
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 7. Conflictul va avea „repercusiuni imediate” asupra securității UE, avertizează Europol # Digi24.ro
Războiul în Orientul Mijlociu a ajuns la a șaptea zi. Israelul a transmis, în cea de-a șasea zi a conflictului, că a distrus 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului, anunțând că va trece la „următoarea etapă a campaniei”. De cealaltă parte, Donald Trump a declarat că ar saluta lansarea unei ofensive împotriva regimului iranian de către grupurile de opoziție kurde. În schimb, Iranul s-a declarat pregătit pentru o invazie terestră a Statelor Unite, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi susținând: „Pentru că suntem încrezători că îi putem înfrunta, iar asta ar fi un mare dezastru pentru ei”. Totodată, Europol a atenționat că grupurile legate de Iran ar putea încerca să desfășoare „activități destabilizatoare” în cadrul UE.
07:10
Poluarea aerului și zgomotul cresc riscul de depresie și anxietate, avertizează un raport UE care cere „acțiuni urgente și drastice” # Digi24.ro
Poluarea aerului, zgomotul din mediul înconjurător și expunerea la substanțe chimice toxice sunt asociate cu un risc mai mare de depresie, anxietate și alte probleme de sănătate mintală, avertizează Agenția Europeană de Mediu într-un nou raport, care cere măsuri urgente pentru reducerea poluării.
07:10
Descurajarea nucleară propusă de Franța. Fost ambasador al SUA: „Răspunsul lui Nicușor Dan a fost foarte bine făcut” # Digi24.ro
Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a declarat, joi seară, la Digi24, că a fost surprins că, odată cu războiul din Orientul Mijlociu, „francezii deodată spun că vor să trimită arme nucleare în restul Europei”, pentru a extinde așa-numita „umbrelă nucleară”. El a criticat statul francez că nu a atins nivelul de cheltuieli pentru apărare promis în NATO la 2% din PIB. „Eu cred că răspunsul lui Nicușor Dan în Polonia, astăzi (joi-n.red.), a fost foarte bine făcut”, a spus fostul diplomat republican.
07:10
Zeci de familii din Vâlcea sunt izolate de trei săptămâni, după ce drumul s-a rupt. Primar: „Nu sunt bani, deocamdată” # Digi24.ro
79 de locuințe dintr-o comună din Vâlcea au rămas izolate de trei săptămâni, dupa ce drumul principal de acces s-a rupt din cauza ploilor. În aceeași zonă, alunecările de teren au distrus deja o casă, în urmă cu doi ani. Primăria așteaptă acum ajutor de la Guvern pentru reparații.
Acum 12 ore
03:10
Preţurile petrolului au crescut joi cu peste 3%. „Vor fi foarte sensibile la închiderea strâmtorii Ormuz” # Digi24.ro
Preţurile petrolului au crescut cu peste 3% joi, extinzând creşterea din ultimele zile, după ce războiul tot mai intens dintre SUA şi Israel împotriva Iranului a perturbat aprovizionarea şi transportul de energie, determinând unii producători importanţi din Orientul Mijlociu să reducă producţia, transmite Reuters.
00:20
Casa Albă stârnește noi controverse cu un videoclip despre atacurile asupra Iran, în care folosește imagini dintr-un joc video # Digi24.ro
Echipa de social media a Casei Albe stârnește din nou controverse în mediul online. Contul oficial al administrației prezidențiale americane a publicat un montaj de aproape un minut al operațiunilor militare din Iran, folosind la începutul clipului o secvență dintr-un joc video.
5 martie 2026
23:50
Revelația de moment a lui Donald Trump: America are nevoie până la urmă de Europa (Politico) # Digi24.ro
SUA privesc către Ucraina pentru a primi un ajutor punctual în operațiunile împotriva Iranului, asta în timp ce Trump îi critică furios pe Starmer și Sanchez pentru că refuză să îl sprijine în război, relatează POLITICO.
23:40
Reacția lui Trump după ce prețurile la combustibili s-au majorat în SUA, în urma războiului cu Iranul: „Dacă cresc, cresc” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a declarat joi că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la combustibili în SUA, determinată de extinderea conflictului cu Iranul, afirmând într-un interviu exclusiv acordat Reuters că operațiunea militară americană este prioritatea sa. „Nu îmi fac nicio grijă în privința asta”, a spus el, când a fost întrebat despre prețurile mai mari la pompă. „Vor scădea foarte rapid când totul se va termina, iar dacă vor crește, vor crește, dar asta (n.r. operațiunea SUA în Iran) este mult mai importantă decât o ușoară creștere a prețurilor la benzină.”
23:20
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin îngrijorat că ar putea fi următorul pe lista lui Trump? # Digi24.ro
În doar două luni, președintele american Donald Trump a supravegheat înlăturarea forțată a doi lideri străini în funcție: președintele venezuelean Nicolás Maduro și liderul suprem iranian Ali Khamenei. Ambii au fost autocrați de lungă durată, care au cultivat agende antioccidentale și s-au opus influenței americane în străinătate. Vladimir Putin a folosit uneori tactici similare, ridicând întrebări evidente pentru liderul rus: este el în pericol să sufere aceeași soartă? Și ce înseamnă noul război pentru un Kremlin care a investit masiv în parteneriatul său cu Teheranul? Alexander Baunov, cercetător senior la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, examinează aceste evoluții și ramificațiile lor.
23:00
Un sondaj independent realizat în Rusia arată câți rușii își mai doresc continuarea războiului din Ucraina # Digi24.ro
Un sondaj independent realizat în Rusia a încercat să răspundă la întrebarea: mai trebuie să continue „operațiunea militară specială” din Ucraina?
22:30
Prețul carburanților rămâne neschimbat fiscal. Nicușor Dan exclude intervenția statului asupra accizelor: „Nici în minus nu putem” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi seară că autorităţile nu pot interveni „nici în plus, nici în minus” cu privire la accizele incluse în preţul carburantului. El arată că, la fel ca în alte cazuri, Consiliul Concurenţei monitorizează situaţia, însă concuziile şi eventualele măsuri nu sunt unele imediate.
22:20
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei. Ministrul Apărării, Israel Katz, a făcut public tot planul, la un post tv # Digi24.ro
Decizia Israelului de a-l elimina pe ghidul suprem iranian Ali Khamenei a fost luată în noiembrie anul trecut şi planul ar fi urmat să fie pus în aplicare după aproximativ şase luni, a anunţat joi ministrul apărării israelian Israel Katz, citat de Reuters.
22:20
Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a făcut o analiză amplă privind numirile care urmează să fie făcute la marile parchete pentru ca, în momentul în care aceste propuneri vor ajunge la el, să ia o decizie informată, menţionând că este în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale despre persoanele care au candidat sau au fost selectate pentru aceste posturi.
Acum 24 ore
22:10
Ce spune Nicușor Dan despre propunerea PSD privind banii pentru persoanele vulnerabile și o eventuală ieșire de la guvernare # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, într-o conferință de presă susținută la Ambasada României din Varșovia, că nu poate spune în acest moment dacă bugetul statului permite alocarea unor sume suplimentare pentru pensionari sau pentru alte categorii vulnerabile, în contextul dezbaterilor politice privind propunerile PSD. Întrebat și despre posibilitatea ca Partidul Social Democrat să iasă de la guvernare dacă cerințele privind bugetul nu vor fi acceptate, șeful statului a subliniat că România traversează o perioadă complicată, marcată de războiul de la graniță, iar deciziile politice trebuie luate ținând cont de acest context.
22:00
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: După încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel, în Iran există premisele unui război civil # Digi24.ro
Virgil Bălăceanu a vorbit la Digi24 despre ajutorul cerut de SUA și statele din Golful Persic Ucrainei în privința combaterii dronelor iraniene. De asemenea, generalul în reservă a comentat situația din strâmtoarea Ormuz și a adus în discuție un eventual război civil în Iran, care ar putea avea loc după încheierea atacurilor desfășurate de SUA și Israel.
21:50
Ce crede Nicușor Dan despre scandalul momentului, izbucnit între Victor Ponta și Oana Țoiu # Digi24.ro
În cadrul unei conferințe de presă desfășurate cu ocazia unei vizite în Polonia, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre scandalul izbucnit astăzi, când Victor Ponta a acuzat-o pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, că ar fi sunat la Consulatul General din Doha pentru a nu permite fiicei sale, minore, urcarea într-un avion care urma să zboare către România.
21:50
Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu se pune problema de elemente nucleare pe teritoriul României # Digi24.ro
Nicușor Dan a oferit lămuriri, într-o conferință de presă, legate de umbrela nucleară a NATO, dar și despre propunerea Franței. Președintele a subliniat că nu se pune problema ca elemente nucleare să fie în spaţiul României în viitorul mediu.
21:50
Viktor Orban se teme de „teroriștii din Occident” și ridică nivelul de alertă teroristă din Ungaria # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunțat măsuri de securitate sporite după ce a convocat organismul de coordonare antiteroristă al țării, avertizând că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe pentru Europa și Ungaria.
