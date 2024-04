Rusia atacă instalații energetice ucrainene 

12:10

Institutul Cultural Român din New York susține participarea a două galerii românești de artă contemporană la două dintre cele mai importante târguri de artă din New York: Galeria Anca Poterașu la Târgul de artă contemporană “NADA” de la New York, desfășurat în perioada 2-5 mai 2024, și Galeria Ivan la Târgul de artă contemporană “Independent Art Fair” New York, desfășurat în perioada 9-12 mai 2024.