Doi frați de 2 și 3 ani din Botoșani s-au opărit cu ciorbă clocotită, după ce unul dintre ei a căzut în oală

Armata israeliană a declarat marți, 7 mai, că a stabilit controlul operațional asupra părții din Fâșia Gaza a punctului de trecere Rafah, de-a lungul frontierei cu Egiptul, după ce serviciile de informații au indicat că punctul era folosit pentru ceea ce a descris ca fiind activități teroriste, relatează The New York Times, The Guardian și […]