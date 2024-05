Astronomii au surprins „Mâna lui Dumnezeu" în Calea Lactee

10:10

Cartierul Creativ, un demers The Institute, lansează vineri, 17 mai, de la ora 18:00 programul AMZEI @Romanian Design Week. Evenimentul prezintă trei expoziții distincte: o colecție de afișe originale semnate de Milton Glaser: Art is Work ACT II, "Semnalizatoare - Designul nu este un Panou de Bord" și Lea Rasovszky - People You’ve Been Before.