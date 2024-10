Anunț important din Anglia: „Radu Drăgușin, titular cu Manchester City”

14:40

Miercuri, 30 octombrie, U-BT Cluj-Napoca (2-3) își continuă aventura în BKT EuroCup, având parte de un duel important cu Umana Reyer Venezia (2-3), în etapa a 6-a a competiției.U-BT Cluj-Napoca a reușit să treacă peste începutul dificil de sezon și, după trei înfrângeri consecutive în EuroCup (86-93 vs. Cedevita Olimpija Ljubljana, 73-84 vs. JL Bourg, 96-105 vs. Valencia), a obținut două victorii cu ajutorul cărora a urcat pe loc de playoff. ...