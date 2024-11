Emil Grădinescu, povești geniale din carieră: „M-am mirat cu câtă energie au basculat ciorba și sticla de whisky ”

15:20

Intră în lumea captivantă a jocului Call of Elyndra, unde aventurile palpitante se îmbină cu farmecul autosuficienței într-o simulare unică de agricultură. Descoperă ce are acest joc nou și interesant de oferit!O poveste între vis și realitateCa erou al jocului Call of Elyndra, ai un vis profetic care prevestește un viitor întunecat pentru satul Elyndra. Mânat de această viziune, pornești într-o misiune de a preveni catastrofa iminentă. ...