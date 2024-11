Ninge la Predeal. Se circulă greu la Bușteni în primul episod de iarnă. Imagini cu zăpada de pe DN1

07:45

Intrarea in Biserica a Maicii Domnului comemoreaza aducerea Fecioarei Maria la Templu de catre parintii ei, Sfintii Ioachim si Ana. Arhiereul Zaharia a inchinat-o pe Maica Domnului in Sfanta Sfintelor, locul cel mai sfant din Templu, unde numai arhiereul intra o singura data pe an. Fecioara Maria a stat in Templu, timp de 12 ani.