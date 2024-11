M4X Verstappen, campion a PATRA oară în Formula 1! Mercedes câștigă cursa, dar petrecerea e în garajul Red Bull: spectacol grandios pe străzile din Las Vegas

18:50

Islanda va juca cu Kosovo în barajul din Liga Națiunilor, iar presa din țara nordică a reacționat imediat.Kosovo a terminat pe locul doi în grupa doi din Liga C, sub România. Kosovarii au avut 12 puncte, cu 6 mai puține decât „tricolorii”. Astfel, ei vor juca împotriva Islandei pentru a promova în Liga B.Islandezii vor juca pentru menținerea în eșalonul al doilea, după ce și-au terminat grupa din Liga B pe locul 3, sub Țara Galilor și Turcia. ...