La ce nivel este chiria pe Calea Victoriei, în comparație cu alte artere comerciale din lume

Calea Victoriei din Bucureşti urcă două poziţii, pe locul 38, în clasamentul celor mai scumpe artere comerciale din lume. Pe primul loc ajunge Via Montenapoleone din Milano, detronând Fifth Avenue din New York.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)