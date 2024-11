Un bărbat cu handicap a furat mașina Poliției Locale și s-a „proptit” cu ea în alte 5 autovehicule parcate

15:00

Traian Basescu a facut dezvaluiri explozive, marti, la Realitatea PLUS. Fostul presedinte a povestit un episod din 2010, timpul mandatului sau de presedinte, care il are ca protagonist pe Calin Georgescu, candidatul independent care a dat toate calculele peste cap si a reusit sa intre in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. "Dupa o jumatate de ora l-am dat afara", a declarat fostul presedinte al Romaniei.