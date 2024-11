Protestele împotriva lui Călin Georgescu continuă. Ambasada SUA a reacționat la situația creată

18:30

Rata anuală a inflației este prognozată să crească la 4,9% în 2024, înainte de a scădea la 3,5% în 2025 și la 3,3% în 2026, conform declarațiilor lui Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR. Afirmațiile au fost făcute în cadrul conferinței „INVEST in Hospitality Properties in the CEE Region”, unde acesta a […]