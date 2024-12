Alegeri prezidențiale 2024. Călin Georgescu, favorit clar în toate sondajele, înainte de turul al doilea

08:40

Cotidianul american The New York Times descrie situația politică din România în perioada alegerilor. „O puternică manifestare naționalistă ar putea îngreuna formarea unui guvern stabil orientat către Occident", sunt de părere cei de la NYT. „Social-democrații de centru-stânga au obținut cele mai multe voturi în alegerile parlamentare, însă o puternică manifestare naționalistă ar putea îngreuna formarea unui