Care este pluralul substantivelor „parapet”, „aragaz” și „copertă”

Elena Lasconi a vorbit despre rezervele pe care le au românii în privința sa. Mihai Gâdea: Manipulările au venit de genul: Dacă vine Elena Lasconii președinte, copii vor fi învățați în școli că trebuie să fie gay și că va fi o propagandă care le va suci mințile copiilor. Cum răspundeți? Elena Lasconi: Eu am avut de suferit că mi-am arătat credința. (...) Pe de altă parte, am fost criticată inclusiv de colegii mei că am această cruce pe care o am din 1999. Știți foarte bine cât de greu mi-a fost...