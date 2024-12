Un ziarist elvețian vorbește despre Lovitură de stat în România

13:50

Țara cu al treilea cel mai mare contingent militar american de peste mări are un președinte repudiat de armată, lipsit de autoritate, dar susținut de teama că puterea ar fi preluată de un ”Bernie Sanders” sud-coreean [...] The post Acuzații grave la Seul: încercare de provocare a Coreei de Nord appeared first on Cotidianul RO.