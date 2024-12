Gestul lui Ponta după vandalizarea zidului de la Cotroceni

14:10

Deciziile CCR au putere numai pentru viitor (art.147 al.4 CR), deci ele nu pot retroactiva. În plus, CCR nu are calitatea legală de a judeca spețe de drept material, cum este cazul de față. Acestea sunt de competenta [...]