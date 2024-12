Donald Trump cere Curții Supreme să salveze TikTok de la închidere în SUA. La noi, dacă s-ar închise TikTok-ul am rămâne fără președinți

01:00

Donald Trump a revenit la obsesia din mandatul anterior de președinte: vrea să achiziționeze Groenlanda de la Danemarca. A fost refuzat din nou, însă, dacă are banii pregătiți, poate veni la noi să ne […] The post Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda, dar e refuzat de danezi. Să facă o oferta pentru Drumul Taberei, că nici aici nu e apă caldă – exact ca în Groanlanda appeared first on IMPACT.ro.