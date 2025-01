Bucureștiul va avea un primar nepalez peste 15-20 de ani, crede Andrei Caramitru. La ce temperaturi sunt în case, ne așteptam la eschimos

19:30

Invitată la emisiunea domnului Dan Diaconescu de pe Cancan.ro, doamna Vica Blochina, regina numerologiei, a adus vești nu tocmai bune despre anul 2025. Ne așteaptă greutăți economice similare cu acelea anunțate de „Ordonanța trenuleț”, dar […] The post Vica Blochina, regina numerologiei, are cam același mesaj ca și Ciolacu, regele covrigilor: „2025 o să fie un an greuț” appeared first on IMPACT.ro.