S-a stins din viață fostul primar al comunei Belcești

Circulaţia se desfăşoară joi dimineaţă în condiţii de ceaţă pe multe artere rutiere din 19 judeţe ale ţării. Poliţiştii rutieri avertizează că ceaţa deasă reduce vizibilitatea chiar şi sub 50 de metri.