Ilie Bolojan, preşedintele interimar al PNL: Dacă săptămâna viitoare nu se tranşează calendarul, alegerile vor fi după Paşte

09:45

Conglomeratul american din industria alimentară Mondelez va investi aproape 17,3 milioane euro în extinderea unei fabrici de ciocolată pe care o are în satul Skarbimierz din voievodatul Opole, din sud-vestul Poloniei. Grupul produce în această ţară sub branduri precum Milka, Oreo, Cadbury şi 3Bit şi exportă în întrega Europă, scrie The Warsaw Voice. Mondelez, cunoscut ca unul dintre cei mai mari productori de snacks-uri din lume, a anunţat că noua linie de producţie de la Skarbimierz va fi const...