Dezastrul ecologic din Marea Neagra. Peste 30 de cetacee gasite moarte, dupa scufundarea a doua petroliere in preajma Crimeei

Cadavrul unui barbat a fost descoperit plutind in mare, in Portul Constanta Sud – Agigea, ancheta politistilor in acest caz fiind in derulare, a informat duminica Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit sursei mentionate, politistii Serviciului Siguranta Transporturi au fost sesizati sambata seara, in jurul orei 19,00, ca in apa marii, in dana 115 a Portului...