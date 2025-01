Crin Antonescu: „Atrag atentia celor care nu au vazut micutele discursuri ale lui Calin Georgescu sa urmareasca discursurile lui Hitler si o sa gaseasca similitudini infioratoare”

07:50

Congresul Statelor Unite a certificat in mod oficial luni victoria candidatului republican Donald Trump in alegerile prezidentiale din noiembrie in fata vicepresedintei democrate Kamala Harris, deschizand calea pentru investirea acestuia in ziua de 20 ianuarie, informeaza Reuters. Certificarea rezultatelor din cele 50 de state si Districtul Columbia s-a realizat intr-o ceremonie scurta, formala, in cadrul...