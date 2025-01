Programul slujirii ierarhilor de Bobotează

13:30

Episcopul Ioan Casian al Canadei subliniază că am intrat într-un an cu momente istorice semnificative pentru Ortodoxia românească și universală. Trei dintre aceste momente privesc direct Biserica Ortodoxă Română în timp ce al patrulea are în vedere Biserica Ortodoxă în ansamblul ei. Preasfinția Sa a făcut referire la celebrarea Centenarului Patriarhiei Române (1925-2025), la comemorarea…