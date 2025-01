Nadia Comăneci a întors toate privirile la Gala Globurilor de Aur 2025! Imagini virale cu „Zeiţa de la Montreal”

15:30

Rapid face tot posibilul să dea lovitură în periaoda de mercato din acest început de 2025. Primul pe lista lui Dan Şucu este David Akpan Ankeye, jucătorul pe care finanţatorul feroviarilor îl are la Genoa. Conform fanatik.ro, Daniel Sandu, directorul sportiv al Rapidului, a ajuns la Genova în perspectiva unei discuţii cu agentul fotbalistului, asta […]