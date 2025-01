Singura „problemă” în realizarea transferului lui Denis Ciobotariu la Rapid, în această iarnă! Fundaşul a recunoscut totul: „Vreau să plec!”

11:50

Darius Olaru pleacă de la FCSB şi şi-a dat acordul oentru un transfer bombă la Genoa. Olaru are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro. Italienii anunţă că Darius Olaru şi-a dat acordul pentru transferul la Genoa. Mai trebuie doar ca Dan Şucu şi Gigi Becali să bată palma. Becali vrea 5 milioane […]