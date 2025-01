„Va pleca!” Anunţ despre transferul lui Darius Olaru! Verdictul dat despre căpitanul de la FCSB

00:00

Echipa italiană AS Roma a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Lazio Roma, în ediţia cu numărul 200 din „Derby della Capitale". AS Roma a deschis scorul în minutul 10, prin Lorenzo Pellegrini, iar după opt minute Alexis Saelemakers a pus pe tabelă al doilea gol al capitolinilor. AS Roma – Lazio […]