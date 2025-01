Trae Young, aruncare fabuloasă de la jumătatea terenului! Atlanta Hawks a învins-o pe Utah Jazz chiar la ultima fază

18:10

Milionarul care are 11 copii cu 7 femei divorţează din nou. Roberto Carlos, fostul star al lui Real Madrid, ajuns la 51 de ani, a decis să se separe de Mariana Luccon, femeia cu 11 ani mai tânără decât el. Roberto Carlos şi Mariana Luccon erau căsătoriţi din 2009. Fostul fundaş brazilian a mai avut […] The post Milionarul care are 11 copii cu 7 femei divorţează din nou! Unde a ajuns să locuiască appeared first on Antena Sport.