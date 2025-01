Joan Laporta, gest obscen şi înjurături la meciul Barcelona – Athletic Bilbao 2-0, în urma căruia catalanii s-au calificat în finala Supercupei Spaniei!

14:10

Patrick Kluivert este noul selecţioner al naţionalei Indoneziei. Fostul mare jucător olandez are misiunea de a califica echipa la World Cup 2026, competiţie transmisă de Universul Antena. Până acum, Patrick Kluivert a mai antrenat formaţia turcă Adana Demirspor şi naţionala din Curacao. Fostul internaţional olandez a semnat un contract valabil până în 2027, cu opţiune […] The post Patrick Kluivert a semnat! Destinaţie surpriză pentru fostul mare jucător olandez appeared first on Antena Sport.