Subventia pentru partide a crescut de peste 27 de ori in doar 8 ani: „Ciolacu a cheltuit la fel de multi bani ca Macron si a iesit pe locul trei. Va primi banii inapoi”

Dupa ce trupurile a doi adolescenti tulceni plecati de acasa au fost gasite fara viata, un alt eveniment tragic a fost semnalat in acelasi judet: un tanar de 18 ani a fost gasit spanzurat in apropierea localitatii Izvoarele, in zona statiei de apa. Tanarul in cauza, elev in ultimul an la colegiul tulcean Spiru Haret,...