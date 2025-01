DOCUMENTAR: Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti – singurul călugăr athonit român trecut în rândul sfinţilor

05:20

Cum poate fi menținută vitalitatea operelor literare clasice în era digitală? Wu Yaduo, o elevă de liceu în vârstă de 17 ani din Chengdu, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, oferă răspunsul ei. Folosindu-și iPad-ul și pensulele expresive, Wu transformă povești din literatura clasică – „Dream of the Red Chamber”, „Water Margin”, and „The Peony Pavilion” […]