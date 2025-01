„Dacă îi faci o faşă cu nişte euroi îi trece!” Discurs ironic la adresa lui Aaron Boupendza: „Trebuie să bagi din alea de 500!”

10:30

Andrei Ivan (28 de ani) a plecat spre Turcia, unde i se va alătura clubului Adanaspor, cu care a semnat. Ivan a precizat că este vorba doar despre un împrumut şi că echipa turcă nu are opţiune de a-l transfera definitiv. Adanaspor e pe locul 19 în liga a 2-a turcă. Cu toate acestea, Ivan […]