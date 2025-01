Nicolas Maduro a depus jurământul pentru un al treilea mandat de preşedinte al Venezuelei. Edmundo Gonzalez Urrutia, care se consideră preşedintele ales, denunţă „lovitură de stat”

19:20

Preşedintele ICR şi EUNIC - European Union National Institutes for Culture, Liviu Jicman, se află în Statele Unite în perioada 10-17 ianuarie pentru întâlniri cu lideri ai sectorului cultural, ai administraţiei americane şi ai tehnologiei, dar şi cu ambasadoarea UE în Statele Unite, cu conducerile şi membrii clusterelor EUNIC din New York şi Washington, cu preşedintele Bibliotecii Publice din New York. Discuţiile vor fi axate pe soluţii financiare pe care EUNIC şi UE le deţin pentru susţinerea colaborărilor europeano-americane.